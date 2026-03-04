Američtí exportéři LNG zažívají zlaté časy, Brusel hledá nouzový plán

Autor:
  20:00
Íránská krize globálně zdražila plyn, akcie exportérů amerického zkapalněného plynu vyskočily o 20 procent. Zásoby plynu v EU se mezitím zmenšují a Brusel nemá žádný plán, jak snížit novou závislost, tentokrát na dovozu LNG ze Spojených států.
Výpadek ruského zemního plynu evropským zemím ve velkém nahrazuje dražší plyn z...

Výpadek ruského zemního plynu evropským zemím ve velkém nahrazuje dražší plyn z USA. | foto: Shutterstock

Tanker se zkapalněným zemním plynem LNG přijede k platformě terminálu, kde se...
Evropská unie si předsevzala, že do konce letošního roku omezí závislost na...
Americký tanker Isabella vplouvá do přístavu terminálu LNG ve Svinoústí. (28....
Slavnostní otevření LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu. Loď vlevo vzadu...
47 fotografií

Zatímco Evropa a Asie čelí prudkému růstu cen plynu a jeho hrozícím nedostatkům, američtí exportéři zkapalněného LNG mají jedny z největších finančních zisků v historii odvětví. „Trumpova válka z vlastní vůle je zlatý důl pro americké exportéry LNG a katastrofa pro všechny ostatní,“ říká analytik Seb Kennedy ze společnosti EnergyFlux.

Terminály ve Spojených státech už nyní běží na 100 procent kapacity, takže nemohou dodávat větší objemy plynu. Profitují však z vyšších cen na stávajících dodávkách. Pro americký fosilní průmysl je blokáda klíčového Hormuzského průlivu čistý jackpot – miliardy dolarů navíc, posílení geopolitické dominance a ještě větší závislost Evropy na americkém plynu, píše portál eubrief.sme.

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

Brusel mezitím svolává krizová jednání a připravuje společné nákupy plynu. Momentálně jsou zásobníky podle údajů Gas Infrastructure Europe naplněné pouze na 29,98 procent, což je výrazně pod loňskými 40 procenty a ještě výrazněji pod pětiletým průměrem, který se v tomto období pohybuje kolem 54 procent.

Evropská komise však podle kritiků řeší následky, nikoli podstatu problému, kterou je značná závislost na dovážených fosilních palivech. Kvůli tomu se každé geopolitické napětí, ať už v Perském zálivu, Rusku nebo kdekoli jinde, téměř okamžitě promítá do evropských cen energií a účtů domácností i firem.

Proč Spojené státy profitují

Když Katar, druhý největší exportér na světě s produkcí 80 miliony tun LNG ročně po dronovém útoku na Ras Laffan zcela zastavil výrobu zkapalněného zemního plynu z důvodu „vyšší moci“, globální nabídka LNG se okamžitě zmenšila o přibližně 20 procent. Tankery přestaly proplouvat Hormuzským průlivem a katarské dodávky, z nichž většina směřuje do Asie a Evropy, zůstávají zablokovány.

Evropské ceny plynu vyskočily 2. března o 40 až 54 procent – z 32 eur za megawatthodinu (eur/MWh) na 46 až 48,66 eur/MWh. Asijské ceny (JKM) stoupaly podobně. Tento globální šok automaticky zvyšuje ceny všech dostupných nákladů LNG včetně těch amerických.

USA se staly první zemí, která za rok vyvezla přes 100 milionů tun LNG

USA jsou od roku 2016 největším světovým exportérem LNG a jejich terminály (Sabine Pass, Corpus Christi, Plaquemines, Freeport atd.) jsou situovány v Mexickém zálivu. Ten je zcela mimo dosah íránského konfliktu a náklady LNG z těchto terminálů nejsou vystaveny riziku fyzického přerušení dodávek.

Evropa se po roce 2022 plně spoléhá na americký LNG, jímž nahradila ruský potrubní plyn. USA dnes pokrývají 50 až 60 procent evropských dovozů LNG, což je podle odhadů až třetina celkových dovozů plynu do EU, zdůrazňuje portál eubrief.sme.sk.

Bruselu chybí dlouhodobá strategie

Je možné, že Evropa čelí další energetické krizi. Problém je o to vážnější, že do jarních měsíců vstupuje mnoho členských zemí s mimořádně nízkou úrovní zásob plynu.

Evropská komise tvrdí, že bezprostřední fyzické výpadky plynu členům EU díky dodávkám z Norska a z USA nehrozí. Tato prohlášení však ceny suroviny samy o sobě nesníží. Zůstane-li Hormuzský průliv uzavřen déle, trh bude reagovat bez ohledu na koordinační setkání v Bruselu.

Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají

Právě na tento rozdíl mezi krizovým managementem a strukturální zranitelností upozorňuje Simone Tagliapietra z think-tanku Bruegel. „Hrozba pro bezpečnost dodávek tady a teď a rozsah problému bude záviset na délce výpadku. Evropa by měla vypracovat scénář, ve kterém krize potrvá týdny až měsíce, ne dny.“

Tagliapietra zároveň tvrdí, že samotné zvládnutí aktuálního šoku nestačí. Pokud se EU omezí jen na drahé doplňování zásobníků a krátkodobé úspory, zůstane vystavena stejnému riziku při dalším geopolitickém konfliktu. Jeho hlavní odkaz je, že řešením není masivní nákup plynu za každou cenu, ale zrychlení energetické transformace – více obnovitelných zdrojů, vyšší energetická efektivnost a nižší poptávka po plynu v průmyslu i domácnostech.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Američtí exportéři LNG zažívají zlaté časy, Brusel hledá nouzový plán

Výpadek ruského zemního plynu evropským zemím ve velkém nahrazuje dražší plyn z...

Íránská krize globálně zdražila plyn, akcie exportérů amerického zkapalněného plynu vyskočily o 20 procent. Zásoby plynu v EU se mezitím zmenšují a Brusel nemá žádný plán, jak snížit novou závislost,...

4. března 2026

Jak se dostaneme domů? Válka uvěznila v kajutách pasažéry výletních lodí

Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik...

Nejméně šest výletních lodí uvízlo v Dubaji a Dauhá poté, co eskalující konflikt uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Plavidlům bylo nařízeno zůstat v doku nebo na kotvištích. Cestující zůstávají na...

4. března 2026

Německá ekonomika očekává růst. I navzdory válce na Blízkém východě

Ilustrační snímek

Německá ekonomika loni poprvé za poslední tři roky mírně vzrostla, nyní ale panují obavy, zda opět nezamíří dolů. A to především kvůli vyhrocené situaci na arabském poloostrově. Vedení Svazu...

4. března 2026  17:30

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

4. března 2026  15:41

Inflace v únoru klesla nejníž za deset let, výhled komplikuje válka

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Statistici překvapili únorovým odhadem inflace, která podle předběžné prognózy spadla na nejnižší úroveň za deset let. Může za to především zlevnění alkoholu, tabáku či některých potravin. V...

4. března 2026  13:35

Íránská válka by mohla znovu otevřít debatu o ruském plynu, zní z Norska

Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy.

Konflikt na Blízkém východě by mohl v Evropě znovu otevřít debaty o zákazu dovozu ruského zemního plynu. S tímto výrokem přišel na úterní konferenci v Oslu norský ministr pro energetiku Terje...

4. března 2026  12:59

V Temelíně otevřeli reaktor a vyvezli palivo, elektrárna ukázala časosběrné video

V Temelíně vyvezli palivo z reaktoru

Vše začíná sejmutím pečetí Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pak se může spustit otevírání jaderného reaktoru a výměna paliva. Otevření trvá přibližně jeden týden, další čtyři dny pak zabere...

4. března 2026  12:44

Korejská burza zažila nejhorší den ve své historii. Akcie kvůli Íránu oslabily

Žena telefonuje před velkoplošnou obrazovkou zachycující pády korejských akcií....

Jihokorejskou burzu zachvátila ve středu nevídaná panika. Kvůli obavám z pokračování války na Blízkém východě zažil tamní akciový trh největší výprodej v historii. Index Kospi navázal na předchozí...

4. března 2026  10:25

Útok na Írán a odveta způsobily největší omezení letecké dopravy od pandemie

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety....

Válka na Blízkém východě představuje největší omezení letecké dopravy od pandemie covidu-19, sdělil generální ředitel cestovní agentury PC Agency Paul Charles. Nejistota ohledně délky trvání...

4. března 2026  7:36

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka na Blízkém východě by mohla vést k opětovnému růstu inflace v Evropě i k oslabení jejího hospodářského růstu. Evropské ekonomiky jsou totiž na dovozu ropy a plynu z regionu závislejší než...

4. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zachraňuje firmy ze dna. EY Podnikatel roku dokázal oživit i americký podnik

Finalistou a vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 je Dušan Šenkypl, partner...

Vdechnout nový život firmě, nad níž investoři i zákazníci dávno zlomili hůl, nebo najít startup s potenciálem vyrůst ve stabilní a prosperující byznys. To je životní poslání Dušana Šenkypla.

4. března 2026

Ropa zdražuje až moc. USA zvažují vojenskou ochranu lodí v Hormuzském průlivu

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...

Pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet tankery Hormuzským průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou cestu. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump v reakci na...

3. března 2026  20:54,  aktualizováno  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.