Ceny hovězího dosahují historických maxim. Američané se ale steaků nechtějí vzdát

Autor:
  17:00
Američané neustupují od konzumace hovězího masa, včetně oblíbených steaků, ačkoliv ceny hovězího ve Spojených státech dosahují historických maxim. Firmy a restaurace tak usilovně hledají způsoby, jak se přizpůsobit rostoucím nákladům.

Balení steaků v závodě Omaha Steaks v Omaze (8. července 2008) | foto: ČTK

„Není to levná dieta. Mám pocit, že se rozhodně prodražila,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Mesa Khalilová, která se snaží jíst 130 gramů hovězího masa denně. Celý týden kombinuje mleté hovězí maso s rýží nebo těstovinami.

Jednou týdně si ale dopřeje i méně zdravou variantu, hovězí New York strip, který si připravuje doma na pánvi. Podle jejich slov aktuálně vyjde na 15 dolarů (310 Kč). „Je to stejné jako se vším ostatním na tomto světě. Někdy musíme zatnout zuby,“ doplnila Američanka.

Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice

V lednu vzrostly ceny hovězího a telecího masa v USA meziročně o patnáct procent. Podle odhadů ministerstva zemědělství se ovšem v roce 2026 očekává, že američtí spotřebitelé budou jíst nejvíce hovězího masa na hlavu za více než 15 let.

„V nejistých časech, kdy jsou lidé nervózní z ekonomiky nebo politického prostředí, se lidé vracejí k masu a bramborám,“ zmínil spolumajitel řetězce Medium Rare Mark Bucher, který je zároveň členem Americké národní asociace restaurací.

Podniky hledají řešení

„Vzhledem k tomu, že se filet mignon zdá být pro mnoho běžných zákazníků nedostupný, některé restaurace si pořizují méně kvalitní kusy hovězího masa a změkčují je různými metodami zpracování (propichování, přidání solného roztoku, dušení),“ řekl Bucher.

Podle jeho slov také kuchaři vymýšlejí i kreativní názvy, jako je například „náš domácí řez“, což ve skutečnosti může představovat střed levnějšího hovězího krku, který kuchyně dodatečně změkčila. Dostupnější možností je také mleté hovězí maso v podobě masových kuliček, které se míchají s jinými druhy masa.

Američany zaskočil lednový cenový skok. Firmy přenášejí cla na zákazníky

Americká potravinářská společnost Omaha Steaks uvedla, že našla způsob, jak prodávat jemné hovězí maso, aniž by to zákazníkům výrazně zatížilo rozpočet. Nedávno představila steak z dolní části hřbetu, který díky 35dennímu zrání se chová podobně jako filet mignon. Balení čtyř steaků o 170 gramech firma může prodávat o 50 dolarů (1 030 Kč) levněji než filet mignon. „Teď je pro zákazníky správná chvíle, kdy by měli pochopit této možnosti,“ uvedl generální ředitel Omaha Steaks Nate Rempe.

Jak dělat kompromisy?

Jak upozornila agentura Bloomberg, problémy s cenami hovězího masa se táhnou již delší dobu. Velikost amerického stáda je nejmenší od roku 1951, což je mimo jiné důsledkem i vysokých nákladů na krmiva.

Ani to však Američany od nákupů hovězího úplně neodradilo. Podle americké online služby ButcherBox, která se specializuje na doručování kvalitního masa, vzrostly prodeje filetu mignon o 49 procent, v případě steaku top sirloin pak o 118 procent. To podle obchodní ředitelky Reby Hatcherové výrazně převyšuje ostatní kategorie, které zahrnují drůbež a mořské plody. Nárůst prodejů masa podle ní ukazuje na rostoucí trend vaření doma.

Játra a ledvinky jsou nové hovězí. Ameriku zachvátila móda konzumace vnitřností

„U steaku mám pocit, že když začnete s co nejkvalitnější surovinou, stačí už jen minimální zásah, abyste dosáhli opravdu skvělého výsledku,“ zmínil zákazník Ariel Merhav, který žije poblíž San Antonia.

I doma ovšem udělal určité kompromisy. Dříve připravoval rib eye až čtyřikrát týdně, nyní si ho dává zhruba dvakrát měsíčně. „Prémiové kusy masa velmi zdražily,“ uvedl a dodal, že nyní dopřává picanhu. což je brazilský steak z horní části hovězí kýty, nebo hovězí krk. „Ceny by musely být opravdu absurdně vysoké, abych si místo steaku vybral mleté maso,“ uzavřel americký zákazník.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

Ceny hovězího dosahují historických maxim. Američané se ale steaků nechtějí vzdát

Balení steaků v závodě Omaha Steaks v Omaze (8. července 2008)

Američané neustupují od konzumace hovězího masa, včetně oblíbených steaků, ačkoliv ceny hovězího ve Spojených státech dosahují historických maxim. Firmy a restaurace tak usilovně hledají způsoby, jak...

1. března 2026

„Krabici na Eiffelovku“ čeká rekonstrukce. Věži Montparnasse dá nový kabát Ital

„Kdybych mohl věž Montparnasse zbourat a místo ní vytvořit zahradu, byl bych...

Mrakodrap Montparnasse je jednou z nejméně oblíbených pařížských staveb. Již 53 let kazí podle mnohých panorama Paříže a je dokonce tak nenáviděná, že ji někteří místní označují za krabici, ve které...

1. března 2026

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

1. března 2026  14:27

Unijní surovinová závislost na Číně trvá. Evropské kovy přitom končí v Africe

A Volkswagen Beetle car is seen inside a painting room at a garage in Addis...

Evropská unie dlouhodobě řeší, jak se vymanit z obrovské surovinové závislosti na Číně. Jde především o měď, nikl, platinu, palladium nebo lithium, bez kterých se neobejde výroba čipů, zbraní,...

1. března 2026

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  12:33

Austrálie je kokainový pupek světa. Navzdory, nebo právě kvůli své odlehlosti

Ilustrační snímek

Nekontrolované užívání drog proměnilo nejodlehlejší kontinent v nečekané kokainové centrum světa: Obchod řídí zločinecké organizace, které se neštítí vražd, obchodování s lidmi anebo vydírání....

1. března 2026

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

1. března 2026  9:03

Životopis vytvořený AI nás neoklame, hlásí firmy. Osobitost se váží zlatem

AI CV životopis umělá inteligence

Umělá inteligence pomáhá uchazečům o zaměstnání rychle se ucházet o volná pracovní místa. Personalisté a zaměstnavatelé však tvrdí, že ne vždy je to výhodné. AI totiž zkomplikovala proces jak pro...

1. března 2026

Přemýšlíme o vyslání diplomata do Koreje, říká zemědělská náměstkyně

Jaroslava Špalková, náměstkyně ministra zemědělství (30. ledna 2026)

Vyslání agrárního diplomata do Korejské republiky zvažuje ministerstvo zemědělství. Diplomaté se osvědčují, další z nich by měl zamířit do Turecka, kde bude muset řešit i zpřísňování podmínek vývozu...

1. března 2026

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Premium
Vlajka Spojených států amerických

Američané v rekordním počtu opouštějí USA. Stále více občanů se stěhuje do zahraničí. Jsou přitahováni kvalitou života, kterou si za hranicemi díky svým platům mohou snadno dovolit. Útěk před...

1. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.