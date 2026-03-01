„Není to levná dieta. Mám pocit, že se rozhodně prodražila,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Mesa Khalilová, která se snaží jíst 130 gramů hovězího masa denně. Celý týden kombinuje mleté hovězí maso s rýží nebo těstovinami.
Jednou týdně si ale dopřeje i méně zdravou variantu, hovězí New York strip, který si připravuje doma na pánvi. Podle jejich slov aktuálně vyjde na 15 dolarů (310 Kč). „Je to stejné jako se vším ostatním na tomto světě. Někdy musíme zatnout zuby,“ doplnila Američanka.
Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice
V lednu vzrostly ceny hovězího a telecího masa v USA meziročně o patnáct procent. Podle odhadů ministerstva zemědělství se ovšem v roce 2026 očekává, že američtí spotřebitelé budou jíst nejvíce hovězího masa na hlavu za více než 15 let.
„V nejistých časech, kdy jsou lidé nervózní z ekonomiky nebo politického prostředí, se lidé vracejí k masu a bramborám,“ zmínil spolumajitel řetězce Medium Rare Mark Bucher, který je zároveň členem Americké národní asociace restaurací.
Podniky hledají řešení
„Vzhledem k tomu, že se filet mignon zdá být pro mnoho běžných zákazníků nedostupný, některé restaurace si pořizují méně kvalitní kusy hovězího masa a změkčují je různými metodami zpracování (propichování, přidání solného roztoku, dušení),“ řekl Bucher.
Podle jeho slov také kuchaři vymýšlejí i kreativní názvy, jako je například „náš domácí řez“, což ve skutečnosti může představovat střed levnějšího hovězího krku, který kuchyně dodatečně změkčila. Dostupnější možností je také mleté hovězí maso v podobě masových kuliček, které se míchají s jinými druhy masa.
Američany zaskočil lednový cenový skok. Firmy přenášejí cla na zákazníky
Americká potravinářská společnost Omaha Steaks uvedla, že našla způsob, jak prodávat jemné hovězí maso, aniž by to zákazníkům výrazně zatížilo rozpočet. Nedávno představila steak z dolní části hřbetu, který díky 35dennímu zrání se chová podobně jako filet mignon. Balení čtyř steaků o 170 gramech firma může prodávat o 50 dolarů (1 030 Kč) levněji než filet mignon. „Teď je pro zákazníky správná chvíle, kdy by měli pochopit této možnosti,“ uvedl generální ředitel Omaha Steaks Nate Rempe.
Jak dělat kompromisy?
Jak upozornila agentura Bloomberg, problémy s cenami hovězího masa se táhnou již delší dobu. Velikost amerického stáda je nejmenší od roku 1951, což je mimo jiné důsledkem i vysokých nákladů na krmiva.
Ani to však Američany od nákupů hovězího úplně neodradilo. Podle americké online služby ButcherBox, která se specializuje na doručování kvalitního masa, vzrostly prodeje filetu mignon o 49 procent, v případě steaku top sirloin pak o 118 procent. To podle obchodní ředitelky Reby Hatcherové výrazně převyšuje ostatní kategorie, které zahrnují drůbež a mořské plody. Nárůst prodejů masa podle ní ukazuje na rostoucí trend vaření doma.
Játra a ledvinky jsou nové hovězí. Ameriku zachvátila móda konzumace vnitřností
„U steaku mám pocit, že když začnete s co nejkvalitnější surovinou, stačí už jen minimální zásah, abyste dosáhli opravdu skvělého výsledku,“ zmínil zákazník Ariel Merhav, který žije poblíž San Antonia.
I doma ovšem udělal určité kompromisy. Dříve připravoval rib eye až čtyřikrát týdně, nyní si ho dává zhruba dvakrát měsíčně. „Prémiové kusy masa velmi zdražily,“ uvedl a dodal, že nyní dopřává picanhu. což je brazilský steak z horní části hovězí kýty, nebo hovězí krk. „Ceny by musely být opravdu absurdně vysoké, abych si místo steaku vybral mleté maso,“ uzavřel americký zákazník.