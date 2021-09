Americká společnost vyrábí mléko z hub. Je stejné, jako to kraví

!Perfect Day využívá houby k výrobě mléčných bílkovin, které jsou „molekulárně totožné“ s bílkovinami v kravském mléce,“ říká Ryan Pandya, spoluzakladatel společnost. To znamená, že je možné jej použít i k výrobě mléčných výrobků, jako jsou sýry či jogurty.

„Zajímala nás otázka, co je v mléce… co mu dává tu neuvěřitelnou univerzálnost a výživu, která v rostlinných mlécích chybí,“ zmiňuje Pandya pro CNN.

Společnost využívá takzvaný proces fermentace. Perfect Day sestavil gen, který kóduje syrovátkový protein v kravském mléce, přičemž ho zavedl do houby. Když se houba pěstuje ve fermentačních nádržích, vytváří syrovátkový protein, který se pak filtruje a suší na prášek používaný ve výrobcích včetně sýrů a zmrzliny.

Jak probíhá přesná fermentace? Gen kódovaný živočišným proteinem se zavede do startovací kultury mikroflóry (např. houby nebo kvasinky).

Tato kultura se pěstuje v tancích s řízenou fermentací, kde se vytváří požadovaný protein.

Protein se oddělí od mikroflóry a získá se čistý proteinový prášek.

Výsledné kultivované proteiny jsou navrženy tak, aby byly identické s odpovídajícími bílkovinami živočišného původu produkovanými konvenčním chovem hospodářských zvířat Zdroj: ProVeg Česko

„Metoda přesné fermentace není v potravinářském průmyslu žádnou novinkou, naopak díky houbám, jako jsou kvasinky, a fermentačnímu procesu již desítky let získáváme důležité ingredience, například syřidla pro výrobu sýrů či vanilin. Inovativní je však použití této známé metody při výrobě živočišných bílkovin a vyvinutí mléka, sýrů, zmrzliny či vaječných bílků bez použití zvířat,” vysvětluje metodu komunikační manažerka ProVeg Česko Eva Hemmerová.



Výrobky jsou vhodné pro vegany

Jak říká Ryan Pandya, produkty jsou určené lidem, kteří milují mléčné výrobky, avšak chtějí brát ohled na zvířata či životní prostředí. Proteiny neobsahují laktózu, hormony ani cholesterol, ale nejsou vhodné pro alergiky na mléčné výrobky. Mohou je však konzumovat vegani. „Na celém světě je chováno přibližně 270 milionů dojnic. Přesné kvašení nevyžaduje chov ani porážku zvířat,“ upřesňuje Hemmerová.

Zároveň doplňuje, že by produkty měly chutnat naprosto stejně jako výrobky vyrobené z kravského mléka. „Benefitem je kromě ušetření životů velkého množství zvířat především nižší ekologická i finanční náročnost a možnost vytvořit produkt, který bude splňovat zvolené nutriční požadavky a lépe přitom kontrolovat možné patogeny, a předcházet tak vzniku nových zoonotických chorob,” doplňuje Hemmerová.

V roce 2020 uvedla společnost Perfect Day ve spolupráci s firmou The Urgent Company ve Spojených státech na trh zmrzlinu, spolupracuje rovněž se značkami zmrzliny N!ck’s and Graeter’s. Se svou technologií se taktéž dostává na mezinárodní trh. Ve vývoji je momentálně smetanový sýr, ten by měl být na trhu ještě v letošním roce.