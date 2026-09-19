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Německo mění pravidla placení. Podniky budou muset přijímat i digitální platby

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  9:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Německé restaurace a obchody, které dnes přijímají pouze hotovost, budou muset od příštího roku nabídnout i možnost digitální platby. Počítá s tím spolkové ministerstvo financí. Možnost zaplatit hotově ale má zůstat zachována i dál.

Konkrétní způsob digitální platby si budou moci němečtí podnikatelé zvolit sami. Podle dosavadních plánů ale budou muset zvolit alespoň jeden platební systém evropského původu. Co přesně se pod tuto podmínku bude počítat, zatím spolkové ministerstvo blíže neurčilo, píše portál BR24.

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Digitálně bude možné zaplatit i menší útratu a podnikatel za tuto možnost nebude smět účtovat žádný příplatek. Zákazník si tak bude moci sám zvolit, zda zaplatí hotově, kartou nebo jiným bezhotovostním způsobem.

Nové pravidlo se nemá týkat například neziskových organizací, amatérských sportovních klubů nebo charitativních spolků. Povinné digitální placení se tak zřejmě vyhne i některým vesnickým akcím, bleším trhům a podobným jednorázovým událostem.

Spolkové ministerstvo navíc zvažuje výjimky pro případy, kdy by zavedení bezhotovostních plateb bylo pro provozovatele nepřiměřeně nákladné nebo složité.

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S povinnými digitálními platbami počítá už i německá koaliční smlouva. Německé ministerstvo financí nyní dolaďuje konkrétní podobu pravidel s ostatními resorty a návrh zákona chce předložit spolkové vládě ještě letos.

Ministerstvo změnu zdůvodňuje také bojem proti daňovým únikům či praní špinavých peněz. Digitální platby jsou totiž zpětně mnohem lépe dohledatelné než hotovostní transakce.

Němci navíc už dnes při běžných nákupech platí častěji bezhotovostně než bankovkami a mincemi. Podle Bundesbank tvořily loni digitální platby 55 procent všech transakcí a jejich podíl dál roste. Hotovost každopádně z německého prostředí nemizí. Stále ji upřednostňují hlavně starší lidé či lidé s nižšími příjmy a zdravotním omezením, uzavírá BR24.

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