Rakouští hoteliéři čelí rostoucím nákladům. Doufají ve zlepšení na trhu práce

I když zimní sezona přinesla solidní počet přenocování a rezervace vypadají slibně minimálně do poloviny března, skutečný výsledek po odečtení nákladů nechává některé zástupce z oboru na pochybách. Informuje o tom portál Der Standard.

Nejen nejslabší členové oboru, ale i čtyř a pětihvězdičkové hotely zaplní své hotelové pokoje kvůli dlouhému investičnímu zaostávání a nedostatku peněz jen se slevou. I mezi prosperujícími hotely se najdou takové, které dokázaly prudký nárůst nákladů pokrýt jen zčásti.

Alarmující úrokové sazby

Mnoho malých rodinných podniků se v posledních letech drželo nad vodou jen díky extrémně nízkým úrokovým sazbám. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby prudce vzrostly a jen pomalu klesají, zdá se, že pro mnohé nastal okamžik pravdy. „Dojde k reorganizaci,“ varuje Walter Veit, prezident Rakouského hotelového svazu. „Banky jsou stále netrpělivější, chtějí zpět peníze, které firmám zálohově vyplatily, a zvyšují tlak.“

„Podniky, které vydělávají dostatek peněz na to, aby udržely produkt hotelových pokojů svěží díky promyšleným investicím, musí dostat více prostoru,“ zdůrazňuje také Veit. Upozorňuje na oblasti, ve kterých by měli politici co nejdříve jednat. Patří mezi ně například trh práce.

„Hledáme lidi, kteří chtějí pracovat v našem oboru, a nedostává se nám jich,“ říká Veit. Poukazuje na to, že přestože průmysl zaměstnává 240 tisíc lidí, potřeboval by dalších 10 až 15 tisíc zaměstnanců, aby mohl plně nabízet své služby - a to jak kvalifikovanou, tak nekvalifikovanou pracovní sílu.

„Sezonní pracovníci jsou pro stát nejlepším byznysem, který ho nic nestojí,“ říká Veit. „Přijdou, pracují, platí do systému a pak zase odejdou. Nikdy se jim nevrátí to, co zaplatili,“ dodává. V rámci koalice složené z konzervativců a Zelených se sezonní kvóta zvýšila čtyřikrát, naposledy na 4 295 státních příslušníků třetích zemí.

Neefektivní byrokracie

Získávání pracovních sil, které se díky náročné ekonomické situaci v cestovním ruchu před začátkem letošní zimní sezony mírně zlepšilo, zůstává pro mnohé hoteliéry výzvou. Kromě toho si často stěžují na byrokratické překážky a očekávají podporu politiků při modernizaci a digitalizaci.

Hoteliéři, kteří se chtějí přizpůsobit budoucím trendům, se už nyní také připravují na to, co očekává generace Z, pokud jde o dovolenou a práci. Dnešní teenageři a mladí dospělí cestují častěji, ale na kratší dobu, často sami, a přitom si přejí mít možnost se ve své destinaci setkávat s ostatními. Některé hotely budou muset zásadně přehodnotit své koncepty, aby tuto generaci přilákaly, uzavírá Der Standard.