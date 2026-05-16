Ručníková mafie na ústupu? Některé resorty přidělují lehátka už při příjezdu

  9:00
V době, kdy soud přiznal německému turistovi odškodnění ve výši 987 eur (24 tisíc korun) kvůli lehátkům zablokovaným ručníky a nemožnosti najít místo u bazénu, se znovu rozproudila debata o takzvaných válkách o lehátka. Podle německého dovolenkáře rozhodnutí soudu může být varováním pro cestovní kanceláře a hotely. Některé již zpřísnily pravidla pro rezervace míst.
foto: ČTK

„Až začne hlavní sezona v červnu a červenci a lidé narazí na stejný problém, řeknou si: ‚Podívejte, někdo kvůli tomu zažaloval cestovní kancelář. Udělám to taky,‘“ cituje britský portál Daily Mail slova německého dovolenkáře, který zažaloval cestovní kancelář po jeho dovolené na řeckém ostrově Kos v roce 2024.

Společnost jemu, jeho manželce a dvěma dětem nejdříve nabídla kompenzaci ve výši 350 eur (8 500 Kč). Okresní soud v Hannoveru ale minulý týden rozhodl, že muž s rodinou má nárok na vrácení 987 eur.

Muž považuje rozhodnutí soudu jako důležité, může totiž změnit přístup hotelů i cestovních kanceláří. „Pokud začnou tisíce dovolenkářů žalovat cestovní kanceláře, náklady půjdou do milionů. Pak se z toho stane obrovská finanční škoda,“ doplnil otec dvou dětí.

Sám přiznal, že do této kontroverzní praxe se na předchozích dovolených zapojoval, rodiče podle něj často nemají jinou možnost. „Se dvěma dětmi máte v podstatě jen dvě možnosti: rezervovat si lehátko ručníkem, nebo žádné lehátko nemít. Tečka. To je celé,“ uvedl.

Hotely přebírají kontrolu

Zatímco se turisté v některých hotelech dál přetahují o lehátka, některé resorty už zavádějí nová pravidla. Jeden ze čtenářů BBC popsal, že ve dvou jeho oblíbených resortech na francouzském středomořském pobřeží dvakrát denně zazní klakson. Pokud u lehátka nikdo není, personál věci odnese do ztrát a nálezů.

Jiný cestovatel uvedl, že v hotelu v kyperském letovisku Protaras funguje přísný systém přidělování lehátek. Hosté mají to své rezervované na celou dobu dovolené a hotel musí informovat, pokud si chtějí místo změnit.

Ručníky budou k ničemu. Mallorca chce boj o lehátka řešit rezervací v aplikaci

Podobný systém přidělování lehátek funguje také v jednom z resortů v kyperském Pafosu. „Po check-inu hostům naše obsluha u bazénu přidělí lehátko s ohledem na aktuální dostupnost, aby váš odpočinkový pobyt začal bez starostí,“ píše St. George Beach Hotel & Spa Resort na svém webu. Pro změnu je nutné kontaktovat obsluhu u bazénu.

„V hotelu na Kypru jsou zase slunečníky očíslovány. Hotel je přiděluje, jeden na dvě osoby, na začátku dovolené. U každého slunečníku jsou dvě lehátka, takže čtyřčlenná rodina dostane dva slunečníky a čtyři lehátka,“ uvedl pro redakci BBC host z anglického Watfordu.

Jiní turisté popsali i radikálnější způsoby, jak se hosté snažili problém s lehátky řešit. „Jednou, když jsme byli na Ibize, si dovolenkáři dávali ručníky na lehátka uprostřed noci. Brzy to přestalo, když tam v noci začali chodit nějací mladí muži a všechny ty ručníky házeli do bazénu,“ zmínil turista.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

