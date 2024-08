Varšavský mrakodrap opouští symbol svobody i luxusu. Marriott se loučí po 35 letech

Na budově ještě visí logo řetězce, ale pokoj si přes rezervační systém nelze objednat a nefungují ani telefonní linky, uvedl polský list Gazeta Wyborcza. Hotel, který zaujímal posledních 20 pater mrakodrapu naproti varšavskému centrálnímu nádraží, už vypadl z nabídky řetězce, který poskytuje v polské metropoli ubytování v jiných svých hotelích.

„Rozhodnutí jsme přijali po pečlivé analýze. Prioritou je zajistit, aby vše proběhlo co nejhladčeji pro hosty a zaměstnance,“ sdělila deníku mluvčí sítě Marriott Katarzyna Gospodareková.

V roce 2010 Marriott prodloužil pronájem v mrakodrapu až do roku 2044. Důvody náhlého odchodu řetězec neuvedl, neodpověděl ani na dotazy polských médií. Podle serveru Hotelarz majitel budovy vedl spory s řetězcem, zejména kvůli finančním problémům způsobeným pandemií covidu-19. Budovu v současnosti vlastní firma s izraelským kapitálem. Není jasné, zda uvolněné prostory převezme jiný hoteliér.

Varšavský Marriott, stojící nedaleko proslulého Paláce kultury a vědy, věnovaného Polákům sovětským diktátorem Josifem Stalinem, byl otevřen v říjnu 1989 jako první ve střední a východní Evropě. Byl také jedním z prvních pětihvězdičkových hotelů v Polsku, připomněl server Notes from Poland. Hotel s více než 500 pokoji a apartmány sice obsadil jen polovinu budovy, zbytek tvořily kanceláře a další pronajímané prostory, ale celý mrakodrap Varšavané běžně nazývali Marriott.

Jen málokdo znal oficiální název budovy, LIM Center. Mrakodrap se začal stavět už v roce 1977 se záměrem, že se stane sídlem státních aerolinek LOT. Ale v roce 1981 byly práce kvůli ekonomickým potížím komunistického Polska přerušeny a obnoveny byly až v roce 1987, už jako dílo investorů LOT, rakouské společnosti Ilbau a Marriott, z čehož vznikla zkratka LIM. Záběry ze stavby sloužily socialistické propagandě jako důkaz lepšících se poměrů v zemi.

Bydleli tu američtí prezidenti, Jackson i Swift

V Marriottu byli ubytováni všichni američtí prezidenti počínaje Billem Clintonem přes George Bushe mladšího, Baracka Obamu, Donalda Trumpa až po Joea Bidena během jejich návštěv Polska. Jiným slavným hostem byl v roce 1996 zpěvák Michael Jackson a nedávno se v něm ubytovala také zpěvačka Taylor Swift.

V době otevření na podzim 1989 byl Marriott jedním z mála míst ve Varšavě, odkud se dalo dovolat do zahraničí, připomněla Gazeta Wyborcza potíže telefonní sítě v době přechodu od komunismu do nových časů. I to byl důvod, proč všichni chtěli být v hotelu ubytovaní. Ve své době se pro týmy zahraničních poradců nové vlády vžila i přezdívka „brigáda Marriott“.

Pokud jde o budoucnost hotelu, očekává se, že bude přejmenován na LIM Hotel. Rekonstrukce již probíhají a modernizace bazénu, lázní a fitness má být dokončena do konce září 2024.

Varšavský hotel Marriott tak končí svou éru a začíná novou kapitolu pod jinou identitou, přičemž si zachová svůj status předního luxusního místa v centru města.