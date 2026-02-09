Skupina uvedla, že prodala zlaté cihly o celkové hmotnosti 79 kg za 12,8 milionu dolarů (264 milionů Kč) hongkongské rafinerii. „Prodej posílí finanční pozici skupiny a umožní jí investovat, pokud se objeví vhodné investiční příležitosti,“ citoval majitele britský portál The Guardian.
Cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu po více než dvě desetiletí. Instalace, která byla navržená tak, aby vytvářela luxusní atmosféru, přitahovala velké množství návštěvníků a stala se oblíbenou atrakcí turistů. Mezi další známé prvky hotelu Grand Emperor patří zlatý kočár, který je podle webových stránek hotelu ukázkou jemného řemeslného umění Evropy 18. století.
Společnost Emperor Entertainment Hotel uvedla, že hala dříve zdobená zlatem nyní projde přeměnou. „Vzhledem k plánované renovaci a přestavbě vstupní haly, drahé kovy, které byly původně součástí interiérového designu a výbavy hotelu, již nebudou relevantní pro budoucí téma hotelu,“ informovala společnost.
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao je známa ekonomikou založenou na hazardu, v roce 2025 bylo území světovým lídrem v příjmech z hazardních her. Pod tlakem Pekingu na diverzifikaci ekonomiky se však mnoho kasin v Macau v důsledku zpřísnění místních pravidel od hazardních her odklonilo.
Hotel Hotel Grand Emperor uzavřel své kasino již v říjnu loňského roku. Mateřská společnost minulý týden oznámila, že po ukončení herních aktivit v hotelu připravuje nové zábavní a rekreační možnosti.