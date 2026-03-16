Pokud by se boje protáhly do konce letošního dubna, nejtvrdší důsledky by pocítily především Katar a Kuvajt. Podle analýzy ekonoma Farouka Soussy z investiční banky Goldman Sachs by v takovém případě mohl hrubý domácí produkt obou zemí letos klesnout až o 14 procent, upozorňuje agentura Bloomberg
Tak hluboký hospodářský propad Kuvajt ani Katar nezažily od počátku 90. let minulého století. Tehdy světové ropné trhy otřásla irácká invaze do Kuvajtu, která v Perském zálivu rozpoutala rozsáhlou válku.
|
Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města
Hlavním důvodem očekávaného ekonomického poklesu je především uzavření strategického Hormuzského průlivu. Ekonomiky Kataru i Kuvajtu jsou totiž silně závislé na vývozu ropy a zemního plynu, který právě touto námořní trasou proudí na světové trhy.
S propadem musí počítat i Saúdská Arábie
Se slabším hospodářským výkonem by však musely počítat také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Propad jejich ekonomik by byl podle analytiků citelný, ale výrazně menší než v případě Kuvajtu nebo Kataru.
Na rozdíl od těchto dvou států totiž nejsou zcela závislé na průchodnosti Hormuzského průlivu. Část své ropy totiž dokážou vyvážet alternativní cestou, a to prostřednictvím svých ropovodů. Díky tomu mohou alespoň část dodávek na světové trhy udržet i v případě, že by průliv zůstal delší dobu uzavřený.
|
Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel
„Pro země Perského zálivu může být současná válka více problematická než pandemie covidu. Až se situace v regionu uklidní, státy se opět postaví na nohy. Nějakou dobu to však potrvá. Je zároveň otázkou, jestli se zemím podaří opět plně obnovit důvěru investorů a firem. To ukáže až čas,“ prohlásil pro Bloomberg analytik Soussa.
Škody se očekávají i v cestovním ruchu
Nabízí se také otázka, jaké šrámy nechá v dlouhodobém horizontu válka na neropných sektorech, a to hlavně turismu. Konkrétně třeba Dubaj je totiž na turistickém ruchu každým rokem více závislá. Nepříjemné důsledky se očekávají také v realitním sektoru všech států Blízkého východu.
Ekonom investiční banky Goldman Sachs očekává, že hospodářství Saúdské Arábie mohlo letos oslabit zhruba o tři procenta. Spojené arabské emiráty by pak v případě, že by se válka protáhla do konce dubna, mohly čelit přibližně pětiprocentnímu poklesu ekonomiky.
Vývoj z posledních dnů bohužel nenaznačuje, že by válka na Blízkém východě měla v dohledné době skončit. Americký prezident Trump prohlásil, že Írán zatím není na mírovou dohodu připraven. Boje tedy pokračují a americká armáda během víkendu vojensky zasáhla třeba i ropná zařízení na íránském ostrově Charg.
|
Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici
Cena jednoho barelu severomořské ropy Brent se v pondělí dopoledne obchodovala za 104 amerických dolarů. Ropné firmy v regionu mimo jiné začaly snižovat i těžbu, neboť jejich ropné sklady jsou naplněné a kvůli problémům v Hormuzském průlivu není možné ropu jednoduše vyvážet, uzavírá Bloomberg.