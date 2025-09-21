Fairhaven na pobřeží hrabství Fylde získal podle webu listu The Gazette v regionální soutěži ocenění s názvem Great British Pub Crawl (skvělá britská hospůdka, pozn. red.), kterou pořádala online platforma rover.com propojující majitele domácích mazlíčků. Otestováno v ní bylo více než 110 hospod po celé Velké Británii.
Odborníci hodnotili na každém místě přístupnost, přístup personálu, bezpečnost, vybavení a atmosféru. Na vítězném podniku ocenili vřelé přivítání, prostorné prostředí a pozorné služby pro pejsky – čerstvou vodu, pamlsky, a dokonce speciální psí menu. V místě nechybí ani dostatek prostoru, aby se zvířata mohla protáhnout jak uvnitř, tak venku.
„Některé hospůdky, které jsou vhodné i pro psí návštěvníky, mezi těmi ostatními opravdu vynikly. Psi tam byli nejen vítáni, ale díky promyšleným detailům se oni i jejich majitelé cítili jako doma,“ uvedl Luke James, zástupce společnosti Rover.
Podle průzkumu by téměř třetina majitelů zaplatila za pivo více, pokud by si s sebou mohli vzít mazlíčka. Téměř polovina (45 procent) přiznala, že by chodila ven častěji, kdyby psi mohli do hospody s nimi, a dvě třetiny (65 procent) uvedly, že vidí v hospodě raději psy než děti.
„Každá hospoda má možnost udělat totéž – pokud pečlivě zváží potřeby zvířat, může zpříjemnit návštěvu všem a proměnit nové hosty ve stálé zákazníky,“ uzavřel Adem Fehmi, odborník na chov psů.