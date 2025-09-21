Britové vyhlásili nejlepší „psí“ hospodu. Za pivo s mazlíčkem si rádi připlatí

Anna Pařízková
  19:00
Britové vyhlásili nejlepší hospodu přátelskou ke psům a vítězem se stal podnik jménem The Fairhaven, který se nachází v severozápadní Anglii. Průzkum ukázal, že dvě třetiny majitelů psů raději vidí v hospodě své čtyřnohé kamarády než děti. Třetina pejskařů by také byla ochotna si za pivo připlatit v případě, že by si do hospody mohla svého mazlíčka brát s sebou, ukazují nálady mezi lidmi.
Fairhaven na pobřeží hrabství Fylde získal podle webu listu The Gazette v regionální soutěži ocenění s názvem Great British Pub Crawl (skvělá britská hospůdka, pozn. red.), kterou pořádala online platforma rover.com propojující majitele domácích mazlíčků. Otestováno v ní bylo více než 110 hospod po celé Velké Británii.

Odborníci hodnotili na každém místě přístupnost, přístup personálu, bezpečnost, vybavení a atmosféru. Na vítězném podniku ocenili vřelé přivítání, prostorné prostředí a pozorné služby pro pejsky – čerstvou vodu, pamlsky, a dokonce speciální psí menu. V místě nechybí ani dostatek prostoru, aby se zvířata mohla protáhnout jak uvnitř, tak venku.

Pojízdná pestaurace je splněný psí sen. Dají si venku čerstvý gáblík

„Některé hospůdky, které jsou vhodné i pro psí návštěvníky, mezi těmi ostatními opravdu vynikly. Psi tam byli nejen vítáni, ale díky promyšleným detailům se oni i jejich majitelé cítili jako doma,“ uvedl Luke James, zástupce společnosti Rover.

Podle průzkumu by téměř třetina majitelů zaplatila za pivo více, pokud by si s sebou mohli vzít mazlíčka. Téměř polovina (45 procent) přiznala, že by chodila ven častěji, kdyby psi mohli do hospody s nimi, a dvě třetiny (65 procent) uvedly, že vidí v hospodě raději psy než děti.

„Každá hospoda má možnost udělat totéž – pokud pečlivě zváží potřeby zvířat, může zpříjemnit návštěvu všem a proměnit nové hosty ve stálé zákazníky,“ uzavřel Adem Fehmi, odborník na chov psů.

Britové vyhlásili nejlepší „psí" hospodu. Za pivo s mazlíčkem si rádi připlatí

Aero dodá státu další čtyři L-39 Skyfox za 1,5 miliardy. Na výcvik českých pilotů

Aero Vodochody dodá čtyři letadla L-39 Skyfox za téměř 1,5 miliardy korun na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha. Budou sloužit nejen pro výcvik českých vojenských pilotů, ale i těch...

20. září 2025  16:31

Zaměstnanci pod drobnohledem. Třetina britských firem má bossware, zjistil průzkum

Třetina britských firem se uchyluje k použití takzvaného bosswaru, tedy technologií sledujících aktivitu zaměstnanců, vyplývá z průzkumu britské profesní organizace Chartered Management Institute...

20. září 2025

