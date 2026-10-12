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Hory zkaženého masa. Kyberútok poškodil chlazení ve francouzských supermarketech

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  13:27

Supermarket Intermarche ve francouzském Agde 9. října 2026 | foto: Profimedia.cz

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval francouzský deník Ouest-France. Podle Dominiqua Schelchera, šéfa maloobchodního řetězce Coopérative U, šlo o kybernetický útok.

Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců U, Intermarché a E.Leclerc.

Jde o „útok na chladicí systémy, tedy jak na mrazáky, tak na chladničky“, vysvětlil deníku Ouest-France řetězec Intermarché ze skupiny Mousquetaires. Kyberútok se týká různých výrobků od masa až po ovocné džusy. Podle řetězce zasáhl přibližně stovku z celkových 3 200 prodejen.

Jedna z postižených prodejen, Intermarché ve městě Haguenau, už předtím na Facebooku oznámila, že se stala obětí kybernetického útoku na chladicí systém. „S nesmírnou lítostí musíme vyhodit veškeré naše mražené výrobky,“ uvedla prodejna a označila situaci za „srdcervoucí“.

Kyberútok zasáhl také několik supermarketů sítě Coopérative U, uvedl na sociální síti X její generální ředitel Dominique Schelcher.

„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s chladírenskými techniky pracují na co nejrychlejším obnovení běžného provozu. Vyšetřování musí objasnit všechny okolnosti tohoto útoku,“ napsal. Zároveň odsoudil, že se útočníci zaměřili na zařízení nezbytná pro uchovávání čerstvých produktů a zásobování Francouzů potravinami.

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