Josh Cochran pracoval v hlubinných uhelných dolech v Západní Virginii od svých 22 let. Vydělával plat, díky němuž si mohl s manželkou pořídit dům. Ve 43 letech mu diagnostikovali pneumokoniózu. Aktuálně dýchá s pomocí kyslíkového přístroje a čeká na transplantaci plic.

Podle jeho slov jeho záchranou je, že mu peníze stále chodí. Díky programu Part 90, který je pod správou Úřadu pro bezpečnost a zdraví v dolech (MSHA) a Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) ho pouze přeřadili na administrativní pozici ve stejné firmě.

„Part 90, to je jediné, co máte,“ uvedl pro agenturu Reuters. „Můžete vyjít z podzemí, vydělávat stejně jako předtím, a nemůžou vás jen tak vyhodit,“ doplnil.

Dochází k propouštění

Podle agentury Reuters však aktuálně dochází k hromadnému propouštění zaměstnanců státních agentur. V celé zemi přišlo o práci zhruba 875 z přibližně 1 000 zaměstnanců NIOSH. Pozastavují se také programy na ochranu horníků. Mezi nimi je program Part 90 a dlouholetý program NIOSH, který se zaměřoval na odhalování plicních onemocnění.

Skončily také programy, které zahrnovaly mobilní vozy s rentgeny přímo v dolech. Pro mnoho horníků byl tento program jedinou možností pravidelné lékařské kontroly. Není teď jasné, kdo bude dohlížet na stanovené předpisy, například nově stanovené limity na expozici křemennému prachu.

Pneumokonióza neboli zaprášení plic je onemocnění plic, která vzniká po vniknutí minerálního prachu, který vyvolává chronické zánětlivé změny na plicích. Důsledkem je porucha funkce plic.

„Jako člověk, který vidí stovky horníků s touto devastující nemocí, jen těžko přijímám škrty v programech, které mají jejímu vzniku zabránit,“ uvedl lékař z jižní Virginie Drew Harris, který se specializuje na pneumokoniózu. Podle něj ztráta personálu a prostředků zvyšuje riziko, že se pneumokonióza v Apalačii, která je známá vysokou mírou tohoto onemocnění, stane ještě rozšířenější.

„Bude to devastující pro horníky,“ uvedla Anita Wolfe, která strávila v NIOSH 40 let a je s agenturou stále v kontaktu. „Nikdo už nebude doly monitorovat,“ doplnila.

Podpora těžby uhlí

Zpráva o škrtech přichází v době, kdy Donald Trump vyjadřuje podporu těžbě uhlí. Na nedávném ceremoniálu v Bílém domě podepsal výkonná nařízení, která mají pomoci prodloužit provoz stárnoucích uhelných elektráren.

„Pošleme horníky zpět do práce,“ cituje agentura Reuters slova amerického prezidenta. „Jsou to skvělí lidé, mají skvělé rodiny a pocházejí z částí země, které milujeme a hluboce respektujeme,“ doplnil Trump.

Andrew Nixon, mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), které má na starosti i NIOSH, uvedl, že zeštíhlení státní správy má ministerstvu pomoci lépe plnit jeho úkol chránit zdraví Američanů. Mluvčí ministerstva práce Courtney Parellová prohlásila, že inspektoři MSHA nadále plní své klíčové poslání – chránit zdraví a bezpečnost amerických horníků.

Podle amerického Úřadu pro statistiku práce zaměstnává uhelný průmysl zhruba 43 000 lidí. Pneumokonióza je na vzestupu posledních 20 let a stále častěji postihuje i mladé horníky ve věku 30–40 let. Podle odhadů NIOSH trpí nějakou formou pneumokoniózy 20 procent horníků ve střední Appalačii, jedná se o nejvyšší výskyt za posledních 25 let.