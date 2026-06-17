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Lodě míří k Hormuzskému průlivu, svět vyhlíží návrat ropy na trh

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  10:48
Ropný trh se připravuje na možné uvolnění jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů světa. Zatímco se Spojené státy a Írán blíží k podpisu mírové dohody, která by měla ukončit vzájemné námořní blokády, v oblasti Perského zálivu se začínají hýbat desítky tankerů. Íránské lodě mění pozice, další plavidla se vracejí ze vzdálených tras zpět na Blízký východ a obchodníci pozorně sledují první známky obnovení vývozu íránské ropy.
Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026)

Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026) | foto: AP

Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
9 fotografií

Podle záznamů o pohybu lodí zapnulo v posledních dnech několik íránských tankerů znovu své identifikační vysílače a vyplulo z oblasti Hormuzského průlivu nebo Ománského zálivu. Mezi nimi jsou i dva supertankery schopné přepravit až dva miliony barelů ropy, píše agentura Bloomberg.

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Další nejméně tři plavidla, která dosud čekala v přístavu Čábahár na jihovýchodě Íránu, také opustila svá kotviště. Přesná poloha některých z nich zatím není známá. Právě Čábahár se stal v posledních měsících útočištěm pro řadu íránských tankerů, které kvůli americké námořní blokádě nemohly vyplout na otevřené moře.

Desítky milionů barelů čekají na zákazníky

Investoři a obchodníci sledují situaci s mimořádným zájmem. Obnovení exportu z Íránu by mohlo výrazně zvýšit nabídku ropy na světových trzích, které už nyní čelí tlaku kvůli obavám ze zpomalování globální ekonomiky.

Analytická společnost Kpler odhaduje, že v důsledku blokády zůstává uvězněno na moři přibližně 68 milionů barelů íránské ropy a ropných produktů. Pokud by se sankční omezení skutečně zmírnila, mohla by se značná část těchto zásob dostat na trh během relativně krátké doby.

Podle informací z jednání mezi Washingtonem a Teheránem má Írán v rámci připravované dohody získat předběžné výjimky ze sankcí, které by mu umožnily okamžitě obnovit prodej ropy ještě před úplným dokončením všech administrativních kroků.

Signály o uvolňování blokády přicházejí i z íránských médií. Ta s odvoláním na představitele ministerstva zahraničí uvedla, že rušení americké námořní blokády již započalo.

Cena ropy Brent v reakci na tyto zprávy v úterý klesla o 5,1 procenta a uzavřela na 78,96 dolaru za barel, tedy na nejnižší úrovni od 2. března. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) zlevnila o 5,8 procenta na 76,05 dolaru za barel.

Majitelé lodí vyhlížejí detaily dohody, Hormuzský průliv zůstává ucpaný

„Ropný trh pokračuje ve velmi prudké korekci. Od minulého týdne ropa ztratila přibližně 15 dolarů na barel a prakticky vymazala většinu válečné přirážky, která se na trhu vytvořila po uzavření Hormuzského průlivu. Investoři stále více sázejí na to, že dohoda mezi USA a Íránem skutečně povede k obnovení přepravy ropy z Perského zálivu a návratu dodávek na světový trh,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Rejdaři vracejí tankery do regionu

Možné znovuotevření Hormuzského průlivu vyvolalo rychlé reakce mezi provozovateli tankerů. Některé lodě původně mířící k africkým břehům se během plavby otočily a zamířily zpět do Perského zálivu.

Tanker Kapodistrias 21 například změnil kurz z Gabonu do Fudžajry ve Spojených arabských emirátech. Podobně postupoval i supertanker Coslucky Lake, který původně směřoval k Jihoafrické republice, ale nyní rovněž míří do Fudžajry.

Majitelé lodí se snaží dostat svá plavidla do oblasti ještě před očekávaným obnovením provozu. Ti, kteří budou mezi prvními, mohou těžit z vyšších přepravních sazeb. Na trhu totiž stále přetrvává riziková přirážka spojená s plavbou v regionu, který byl v posledních měsících dějištěm vojenského napětí.

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Počet prázdných supertankerů čekajících v Ománském zálivu prudce vzrostl. Zatímco na začátku měsíce se zde nacházely zhruba tři desítky lodí, nyní jich podle lodních makléřů kotví kolem šedesáti. Právě tyto tankery budou klíčové pro rychlé obnovení vývozu ropy z Perského zálivu.

Katar, jeden z největších světových vývozců zkapalněného zemního plynu, začal přesouvat některé své tankery zpět do regionu. Nejméně čtyři prázdná plavidla určená pro přepravu LNG změnila v posledních dnech kurz a vracejí se na Blízký východ.

Hormuzský průliv patří mezi nejvýznamnější námořní trasy planety. Denně jím za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a významná část obchodu se zkapalněným zemním plynem (LNG), uzavírá Bloomberg.

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