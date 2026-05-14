Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Výrobci čipů ve střehu. Blokáda Hormuzu ohrožuje dodávky klíčových surovin

Autor:
  16:29
Uzavření Hormuzského průlivu doléhá i na polovodičový průmysl. Asijští výrobci čipů čelí riziku narušení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), helia a dalších klíčových surovin potřebných pro výrobu polovodičů. Čipy jsou nezbytné pro produkty od chytrých telefonů a automobilů až po rakety a služby umělé inteligence.
Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026) | foto: Reuters

Stovky lodí čekají, až bude průjezd Hormuzským průlivem bezpečný. (5. května...
Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)
Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...
Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
12 fotografií

Hormuzským průlivem prochází řada komodit potřebných pro výrobu čipů, včetně pětiny světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), který asijské ekonomiky využívají k výrobě elektřiny pro továrny. Každý další týden, kdy zůstává tato klíčová námořní cesta uzavřená, se riziko problémů v globálním dodavatelském řetězci čipů prohlubuje, napsala agentura Bloomberg.

„Především se obávám o elektřinu na Tchaj-wanu. Potřebuji dostatek elektřiny, abych mohl bez omezení rozšiřovat kapacitu,“ uvedl podle agentury Bloomberg v lednu generální ředitel společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing, která vyrábí polovodiče pro společnosti, jako je Nvidia, Advanced Micro Devices či Apple.

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

Tchaj-wan je z více než 90 procent závislý na dovozu energetických surovin a výrazně spoléhá na dovoz LNG. Podle dat agentury Bloomberg téměř 40 procent tchajwanského LNG pocházelo v roce 2025 z Blízkého východu.

Na dovozu energií je rovněž závislá Jižní Korea, která je domovem společnosti Samsung Electronics a SK Hynix. Přibližně 70 procent jihokorejské ropy a pětina dovozu LNG pochází z Blízkého východu, přičemž velká část přepravy vede právě přes Hormuzský průliv.

„Blokování dodávek ropy a plynu způsobuje narušení velmi dlouhého dodavatelského řetězce založeného na produktech vznikajících ze zpracování ropy,“ uvedl Roger Sheng, viceprezident pro výzkum v technologické poradenské firmě Gartner.

Válka přerušila dodávky helia. Pro výrobce polovodičů je vzácný plyn nenahraditelný

Mezi vedlejší produkty zpracování ropy a zemního plynu potřebné pro výrobu čipů patří helium, brom, síra a různé typy rozpouštědel. Například Jižní Korea dováží asi 65 procent helia z Kataru a zhruba 30 procent z USA. Čína dováží 80 procent potřebného helia, přičemž jejími hlavními dodavateli jsou Katar a Rusko.

Výrobci zatím nepanikaří

Výrobci čipů, jako jsou tchajwanská Taiwan Semiconductor Manufacturing, jihokorejské firmy Samsung a SK Hynix, čínský SMIC nebo americký Micron s výrobními závody v Asii nicméně uvádějí, že v krátkodobém horizontu očekávají jen omezené dopady narušení dodávek energií a surovin.

„Ještě před vypuknutím války firma zajišťovala suroviny, jako jsou helium a vodík, z více regionů a neočekává krátkodobý dopad konfliktu na dostupnost materiálů,“ zmínil začátkem dubna finanční ředitel společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Wendell Huang. Ceny některých surovin a průmyslových plynů ale podle něj pravděpodobně porostou. Rozsah dopadů podle něj ale zatím nelze odhadnout.

„Jihokorejští výrobci čipů mají zásoby helia na několik měsíců dopředu a neočekávají se výraznější problémy s jejich udržením,“ uvedl v dubnu šéf kanceláře jihokorejského prezidenta. Jihokorejská centrální banka zároveň uvedla, že zásoby bromu a helia postačují na několik měsíců.

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Společnosti přistoupily i k dalším krokům, jak omezit rizika. Jihokorejské firmy Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc. začaly recyklovat část používaného helia, aby snížily závislost na dovozu této klíčové suroviny.

Think tank napojený na mocnou čínskou Národní komisi pro rozvoj a reformy nicméně varoval, že dlouhodobá blokáda Hormuzského průlivu by mohla prohloubit problémy čínského čipového průmyslu, který už nyní čelí americkým exportním omezením.

Jaká odvětví budou nejvíce zasažena?

Tlak na ceny už nyní pociťují například výrobci herních konzolí, dostupnějších chytrých telefonů, domácích spotřebičů nebo automobilů, které jsou citlivější na růst výrobních nákladů a zdražování komponentů, napsala agentura Bloomberg. Upozornila také, že japonská společnost Nintendo už oznámila zdražení konzole Switch 2 kvůli rostoucím nákladům na komponenty.

USA uzavřely s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Výrobci čipů se zároveň obávají, že jejich zákazníci budou nuceni zastavit výrobu kvůli nedostatku jiných materiálů než samotných čipů. Zvláštní obavy vyvolávají dodávky naphthy, petrochemické suroviny používané při výrobě chemikálií a plastů. Ten už například dočasně zastavil výrobu modulárních koupelen japonského výrobce toalet Toto.

„Získávání surovin, a to jak na domácím, tak i mezinárodním trhu, se v důsledku konfliktu na Blízkém východě stalo extrémně nestabilním,“ uvedla společnost Toto v dubnovém prohlášení.

Pokud by krize trvala dlouho, mohla by zasáhnout nejen výrobu běžné elektroniky, ale i boom kolem umělé inteligence. „Nakonec by to mohlo oslabit investiční poptávku po AI, zejména mezi finančními investory na Blízkém východě, a zpochybnit jejich plány na výstavbu datových center,“ uvedl pro agenturu Bloomberg viceprezident pro výzkum v technologické poradenské firmě Gartner Roger Sheng.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Výrobci čipů ve střehu. Blokáda Hormuzu ohrožuje dodávky klíčových surovin

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Uzavření Hormuzského průlivu doléhá i na polovodičový průmysl. Asijští výrobci čipů čelí riziku narušení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), helia a dalších klíčových surovin potřebných pro...

14. května 2026  16:29

Analytici vítají obnovení dluhopisů pro občany, popsali výhody proti spoření

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Jako dobrý krok vidí analytici obnovení státních dluhopisů pro občany. Podle nich mohou tyto dluhopisy být konkurencí pro některé investiční produkty, zejména pro spořicí účty, a to díky nízké míře...

14. května 2026  15:58

Superdávka je odložená. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila o další měsíce. Co to znamená pro lidi, kteří na ni nebo na některý z minulých...

28. února 2026,  aktualizováno  14. 5. 15:41

Nízkonákladová aerolinka krachla kvůli drahé ropě, konkurence ji nahrazuje opatrně

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Konec Spirit Airlines, jedné z nejvýraznějších amerických nízkonákladových aerolinek, uvolnil konkurentům prostor ke zdražení a převzetí části tras. Problémy levného létání tím však nezmizely....

14. května 2026  15:10

Česká APS Holding získala důvěru evropské banky. Má posílit finanční stabilitu Evropy

Nové limity. Ukazatel LTV, tedy poměr úvěru a zastavené nemovitosti, se od...

Česká firma s českým vlastníkem slaví úspěch. Pražská skupina APS Holding, která se specializuje na správu problémových aktiv, spojila síly s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společně...

14. května 2026  15:04

Boeing musí rodině oběti letecké nehody zaplatit odškodné přes miliardu korun

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se...

Letecká společnost Boeing bude muset vyplatit odškodné ve výši 49,5 milionu dolarů příbuzným 24leté Američanky, která zahynula při havárii letadla Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines v...

14. května 2026  14:14

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:39

Válka s Íránem sužuje Malawi. Farmářům dochází hnojiva, hrozí hladová sezona

Bez dostatku hnojiv hrozí v Malawi katastrofální neúroda a hlad. (14. května...

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...

14. května 2026  12:13

Čínská automobilka vyjednává s Volkswagenem o koupi továrny v Evropě

Návštěvníci si prohlížejí stánky Xpeng během Auto China 2026 v Pekingu. (24....

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést...

14. května 2026  11:08

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

14. května 2026  9:19

Trh kryptoměn je bezpečnější než dřív a láká drobné investory

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Kryptoměny mají množství využití a kromě určitého nástroje nezávislosti se z nich pro mnohé stal i zajímavý investiční artikl. V poslední době kryptoměny lákají coby investiční příležitost i čím dál...

14. května 2026  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.