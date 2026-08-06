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Írán je blízko dohodě o Hormuzském průlivu. Získal by nad ním větší kontrolu

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Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026 | foto: Reuters

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Teherán oznámil, že s Ománem dosáhl zásadní shody na nové trase lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kudy běžně prochází zhruba pětina světového obchodu s ropou a zkapalněným zemním plynem. Podle informací agentury Reuters by navrhovaná dohoda znamenala výrazné posílení íránského vlivu, protože by Teherán získal kontrolu nad loděmi vplouvajícími do Perského zálivu.

Po pěti měsících války mezi Spojenými státy a Íránem se rýsuje první konkrétní diplomatický průlom. Írán ve čtvrtek potvrdil, že s Ománem dosáhl dohody o geografickém vymezení nové námořní trasy v Hormuzském průlivu. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bakáí uvedl, že dohoda je v závěrečné fázi, podrobnosti však nezveřejnil.

Podle informací agentury Reuters by navrhované uspořádání znamenalo jeden z největších diplomatických ústupků ve prospěch Teheránu od začátku konfliktu. S odvoláním na vysokého íránského představitele a dva regionální zdroje agentura uvedla, že Írán by získal pravomoc řídit lodní dopravu směřující do Perského zálivu přes Hormuzský průliv.

Před vypuknutím války byl průliv otevřen pro všechny obchodní lodě bez poplatků a bez přímé kontroly jedné země nad vstupem do oblasti.

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Klíčová tepna světové energetiky

Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším námořním trasám na světě. Za běžných okolností jím prochází přibližně 20 procent světového obchodu s ropou a zkapalněným zemním plynem (LNG). Od začátku války na konci února Írán dopravu výrazně omezil a požaduje, aby všechny lodě získaly předem jeho souhlas k průjezdu. Některé lodě, které tento požadavek ignorovaly, se podle Teheránu staly terčem útoků.

Narušení dopravy vedlo v posledních měsících k výrazným výkyvům cen energií. Ve čtvrtek však ceny ropy mírně klesaly. Severomořská ropa Brent během asijského obchodování oslabila o přibližně 0,3 procenta na 79,24 dolaru za barel.

Sporné zůstávají poplatky i rozsah kontroly

Ani přes oznámený pokrok není dohoda podle zdrojů Reuters definitivní. Otevřenou otázkou zůstává zejména rozsah íránské kontroly i případné poplatky za průjezd.

Podle vysokého íránského představitele Teherán požaduje poplatek ve výši pěti až sedmi procent hodnoty převáženého nákladu. Omán navrhuje zhruba tříprocentní poplatek, zatímco Spojené státy trvají na tom, aby průjezd zůstal bezplatný.

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Není také jasné, zda by Írán kontroloval pouze lodě vplouvající do Perského zálivu, nebo i plavidla mířící opačným směrem.

Náměstek íránského ministra zahraničí Kazem Gharíbábádí podle státní agentury IRNA uvedl, že nové uspořádání počítá s tím, že obchodní lodě budou při cestě oběma směry proplouvat íránskými teritoriálními vodami. Dodal také, že nová trasa by měla být pouze dočasným řešením na dobu dvou až čtyř měsíců.

Washington se zatím nevyjádřil

Bílý dům ani americká administrativa návrh zatím oficiálně nekomentovaly. Prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně prohlásil, že očekává brzké znovuotevření průlivu a že dává přednost diplomatickému řešení před další vojenskou eskalací. Současně však dříve američtí představitelé opakovaně zdůrazňovali, že Spojené státy nikdy nepřijmou situaci, kdy by Írán kontroloval přístup do jedné z nejvýznamnějších světových obchodních cest.

Reuters zároveň připomíná, že americké vojenské operace dosud nedokázaly íránský vliv v oblasti prolomit a Washington čelí rostoucímu domácímu tlaku na ukončení konfliktu před listopadovými kongresovými volbami.

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Teherán varuje před další eskalací

Írán současně varoval státy Perského zálivu, že případný nový americký útok na jeho území povede k odvetným úderům proti energetické infrastruktuře v regionu. Podle několika regionálních zdrojů citovaných Reuters předal Teherán spojencům Washingtonu jasné sdělení, že další vojenská akce by znamenala útoky na ropná a plynárenská zařízení.

Íránský mluvčí zároveň upozornil, že ani případná dohoda s Ománem sama o sobě nezaručí bezpečný provoz v Hormuzském průlivu. Za hlavní překážku označil pokračující americkou námořní blokádu íránských přístavů a další vojenské aktivity Spojených států v oblasti.

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