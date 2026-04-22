Na praktiky upozornila řecká námořní bezpečnostní služba MARISKS. Podvodníci se podle ní vydávají za zástupce íránských úřadů a za údajně bezpečný průjezd požadují platbu v bitcoinu nebo tetheru. „Jde o podvod,“ uvedla firma pro agenturu Reuters, která o případu informovala.
Teherán během jednání o příměří s USA opakovaně navrhl zavedení poplatků za bezpečný průjezd Hormuzem, kudy ještě před vypuknutím konfliktu proudila až pětina světových dodávek ropy a plynu. Tyto poplatky se měly vybírat nejprve v čínských jüanech a následně kryptoměnách.
Právě toho se podvodníci nyní snaží využít. „Po předložení dokumentů a posouzení způsobilosti íránskými bezpečnostními službami stanovíme poplatek, který musí být uhrazen v kryptoměně BTC nebo USDT (zkratka pro tether). Teprve poté bude vaše loď moci průlivem projet bez překážek v předem dohodnutém čase,“ má stát v SMS, kterou loďaři v blízkosti Hormuzu v posledních dnech dostávají.
Řecké úřady zároveň uvedly, že nejméně jedna loď, která se v sobotu pokusila opustit Hormuzský průliv a následně čelila palbě ze strany íránských ozbrojených sil, se obětí zmíněného podvodu stala. Agentura Reuters však rovněž upozornila, že tuto informaci nemohla nezávisle ověřit.
V blízkosti Hormuzu stále čekají desítky lodí
V Perském zálivu stále zůstává několik stovek lodí. Na jejich palubách je i více než 20 tisíc námořníků. Ačkoliv se před uplynulým víkendem zdálo, že se všechny opět vydají na moře, napětí začalo opět eskalovat 18. dubna.
Agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje v sobotu informovala, že nejméně dvě obchodní lodě se dostaly pod palbu, když se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Kapitán jednoho tankeru oznámil, že na plavidlo bez varování zahájily palbu čluny íránských revolučních gard.
Na platformě Telegram byl v sobotu rovněž zveřejněn text prohlášení, které je připisováno íránskému duchovnímu vůdci Modžtabovi Chameneímu. Íránské námořnictvo je podle něj připraveno uštědřit nepřátelům další hořkou porážku.
Chameneí se od svého zvolení vůdcem začátkem března neobjevil na veřejnosti ani v médiích, jsou zveřejňována pouze jeho údajná prohlášení v písemné formě. O jeho zdravotním stavu panují nejasnosti, uzavírá agentura Reuters.