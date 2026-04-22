Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu

Autor:
  11:16
Několik týdnů trvající krize v Hormuzském průlivu začíná přitahovat i podvodníky. Řada rejdařů v posledních dnech obdržela falešné zprávy slibující bezpečný průjezd výměnou za platbu v kryptoměnách. Terčem podvodníků jsou především provozovatelé, jejichž plavidla uvázla západně od průlivu.
23 fotografií

Na praktiky upozornila řecká námořní bezpečnostní služba MARISKS. Podvodníci se podle ní vydávají za zástupce íránských úřadů a za údajně bezpečný průjezd požadují platbu v bitcoinu nebo tetheru. „Jde o podvod,“ uvedla firma pro agenturu Reuters, která o případu informovala.

Teherán během jednání o příměří s USA opakovaně navrhl zavedení poplatků za bezpečný průjezd Hormuzem, kudy ještě před vypuknutím konfliktu proudila až pětina světových dodávek ropy a plynu. Tyto poplatky se měly vybírat nejprve v čínských jüanech a následně kryptoměnách.

Po dalším uzavření Hormuzského průlivu znovu prudce rostou ceny ropy

Právě toho se podvodníci nyní snaží využít. „Po předložení dokumentů a posouzení způsobilosti íránskými bezpečnostními službami stanovíme poplatek, který musí být uhrazen v kryptoměně BTC nebo USDT (zkratka pro tether). Teprve poté bude vaše loď moci průlivem projet bez překážek v předem dohodnutém čase,“ má stát v SMS, kterou loďaři v blízkosti Hormuzu v posledních dnech dostávají.

Řecké úřady zároveň uvedly, že nejméně jedna loď, která se v sobotu pokusila opustit Hormuzský průliv a následně čelila palbě ze strany íránských ozbrojených sil, se obětí zmíněného podvodu stala. Agentura Reuters však rovněž upozornila, že tuto informaci nemohla nezávisle ověřit.

V blízkosti Hormuzu stále čekají desítky lodí

V Perském zálivu stále zůstává několik stovek lodí. Na jejich palubách je i více než 20 tisíc námořníků. Ačkoliv se před uplynulým víkendem zdálo, že se všechny opět vydají na moře, napětí začalo opět eskalovat 18. dubna.

Agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje v sobotu informovala, že nejméně dvě obchodní lodě se dostaly pod palbu, když se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Kapitán jednoho tankeru oznámil, že na plavidlo bez varování zahájily palbu čluny íránských revolučních gard.

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Na platformě Telegram byl v sobotu rovněž zveřejněn text prohlášení, které je připisováno íránskému duchovnímu vůdci Modžtabovi Chameneímu. Íránské námořnictvo je podle něj připraveno uštědřit nepřátelům další hořkou porážku.

Chameneí se od svého zvolení vůdcem začátkem března neobjevil na veřejnosti ani v médiích, jsou zveřejňována pouze jeho údajná prohlášení v písemné formě. O jeho zdravotním stavu panují nejasnosti, uzavírá agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

22. dubna 2026  11:16

Lufthansa zruší v letní sezoně dvacet tisíc evropských letů. Chce šetřit na palivu

Letadla společnosti Lufthansa stojí na terminálu 2 mnichovského letiště....

Společnost Deutsche Lufthansa AG vyškrtá ze svého letního letového řádu pro Evropu 20 000 nerentabilních letů na krátké vzdálenosti, aby ušetřila na leteckém palivu, jehož cena se od začátku války v...

22. dubna 2026  9:42

Musk rozšiřuje své portfolio. Zajistil si opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu Kč) do konce letošního roku, nebo na...

22. dubna 2026  7:03

Od regálů do davu. Supermarkety hledají zákazníky na festivalech

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Obchodní soupeření maloobchodních řetězců se z uliček mezi regály přesunulo i na hudební či sportovní festivaly. Právě zde se v současné době testují nové formy marketingu i prodeje.

22. dubna 2026

Proč dražší plyn zvedá v Evropě ceny elektřiny. Sílí volání po změně

Premium
ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě znovu oživila výhrady k principům určujícím ceny elektřiny. Kritici upozorňují, že dokud bude klíčovým stabilizačním prvkem energetické sítě plyn, bude cena proudu v Evropě...

22. dubna 2026

Ceny nafty v Česku meziměsíčně vzrostly nejvíce z celé EU, upozorňuje Eurostat

Ilustrační snímek

Ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem vzrostly o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc...

21. dubna 2026  22:13

Volkswagen prohlubuje ústup ze slávy. Plánuje další drastické omezení výroby

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Německá automobilová skupina Volkswagen chce snížit v příštích letech celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu...

21. dubna 2026  21:33

Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka

John Ternus (21. dubna 2026).

Technologický gigant Apple oznámil nového generálního ředitele. Dosavadního dlouholetého šéfa Tima Cooka s platností od letošního září nahradí ve funkci John Ternus, který dosud v Applu odpovídá za...

21. dubna 2026

Insolvenční správce žaluje Mammoth i Kováře, žádá doplatit miliardy

Mamut na internetu

Insolvenční správce zkrachovalého e-shopu Mammoth Pavel Fabian podal žalobu na jednatele firmy, vlastníka skupiny Unicorn Vladimíra Kováře i samotnou společnost. Požaduje doplnění pasiv ve výši 5,68...

21. dubna 2026  19:34

Helsinky otevřely nejdelší most v zemi. Auta se po něm nesvezou

Slavnostní otevření mostu přilákalo davy lidí. (21. dubna 2026)

V Helsinkách se v sobotu veřejnosti slavnostně otevřel nový most Kruunuvuorensilta, který je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku. Propojuje dopravu mezi oblastí Kruunuvuorenranta v ostrovní...

21. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Radost střídá smutek. Co potkalo Maroko po rekordních zimních záplavách

Zemědělská půda, která vznikla v rámci projektu spolupráce mezi Čínou a Gambií...

Letošní úroda obilovin bude v Maroku po zimních záplavách oproti loňskému roku pravděpodobně dvojnásobná. Díky vydatným dešťům dosáhne úroda podle odhadů téměř devíti milionů tun, uvedl v úterý...

21. dubna 2026

Děláte z města zábavní park. Obyvatelé Yorku už mají po krk pottermánie

V ulici Shambles v Yorku měli původně své krámky řezníci. Dnes zde převažují...

Místním obyvatelům středověkého britského města York už se zajídá druhá vlna pottermánie, která se právě šíří světem. Kritizují především vznik kýčovitých obchodů s předměty inspirovanými Harrym...

21. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.