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OTÁZKY A ODPOVĚDI: Evropa má před zimou nejnižší zásoby plynu od roku 2009

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: NET4GASMAFRA

Evropa má před nadcházející zimou až nezvykle nízké zásoby zemního plynu. Data ukazují, že zásobníky byly k 10. srpnu naplněné jen z 59 procent. Jde o nejnižší srpnovou úroveň zásob od roku 2009. Situaci komplikuje válka s Íránem a omezená doprava přes Hormuzský průliv.

Přes Hormuz za běžných okolností proudí přibližně pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu. Omezení dopravy ale vyřadilo část dodávek z Kataru a vlivem omezenější nabídky vedlo k růstu cen, píše agentura Bloomberg.

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Evropě zbývá do začátku topné sezony jen pár měsíců. Pokud se situace na Blízkém východě nezlepší, může do zimy vstoupit s výrazně slabšími rezervními zásobami než v předchozích letech. To by Evropu během zimy vystavilo většímu riziku nedostatku plynu a dalšího růstu cen.

1. Proč jsou zásobníky v Evropě letos tak prázdné?

Evropa už na začátku letošního roku měla v zásobnících méně plynu než obvykle. Během minulé zimy totiž zásoby rychle klesaly, a to mimo jiné kvůli chladnému počasí, které zvýšilo spotřebu.

Situaci letos dál zhoršila válka na Blízkém východě. Omezení dopravy v Hormuzském průlivu výrazně zasáhlo vývoz z Kataru, jednoho z největších světových producentů LNG. O dostupné dodávky proto začali více soupeřit evropští a asijští odběratelé. Poptávku v Asii navíc zvýšily vlny veder a vyšší spotřeba elektřiny na klimatizace.

2. Proč obchodníci v Evropě nyní plyn nenakupují více?

Za běžných okolností je plyn v létě levnější než v zimě. Obchodník ho proto může koupit, uložit do zásobníku a později se ziskem prodat. Kvůli obavám z nedostatku je ale plyn s dodáním v létě momentálně dražší než zimní kontrakty. Obchodníkům se proto proti minulým rokům méně vyplatí nakupovat ho nyní a ukládat ho na zimu. Z dat vyplývá, že evropské ceny jsou nyní téměř dvojnásobné než ve stejném období loňského roku.

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3. Jak moc Evropa plné zásobníky vlastně potřebuje?

Plyn uložený v zásobnících běžně pokrývá zhruba třetinu zimní spotřeby celé Evropské unie. V nejchladnějších dnech, kdy spotřeba prudce roste, z nich může pocházet více než polovina právě spotřebovávaného plynu.

Ani plyn, který do Evropy průběžně proudí z Norska, Alžírska nebo v podobě LNG, nemusí v nejchladnějších dnech pokrýt celou spotřebu. Právě proto jsou zásobníky důležité. Čím méně plynu v nich bude, tím větší problém může nastat při silných mrazech nebo výpadku některých dodávek.

4. Mohou země v Evropě plnění zásobníků urychlit?

Ano. Pokud se zásobníky neplní dostatečně rychle, mohou do nákupů zasáhnout jednotlivé státy. Itálie už například zavedla podporu, která má firmy motivovat k ukládání většího množství plynu. Německo zatím spoléhá hlavně na to, že potřebné zásoby doplní samotní obchodníci.

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Ani státní zásahy ale nejsou bez rizika. Kdyby evropské vlády začaly ve velkém nakupovat LNG, mohly by se o omezené dodávky přetahovat s Asií ještě více než dnes. Výsledkem by mohly být další růsty cen.

5. Co by změnilo otevření Hormuzu?

Konec bojů a obnovení běžné dopravy přes Hormuzský průliv by situaci výrazně zlepšily. Dodávky katarského LNG by se ale do Evropy nevrátily ze dne na den. Samotná cesta tankerem trvá nejméně dva týdny a také těžba a vývoz z Kataru jsou stále omezené.

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