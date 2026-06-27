Odborníci jev označují jako biofouling, tedy zarůstání trupů lodí mořskými organismy. Přestože jde v námořní dopravě o běžný problém, na Blízkém východě čeká na návrat do provozu zhruba 600 plavidel. A to není zrovna malé číslo.
Jak popisuje CNN, provozovatelé tankerů mají nyní jasný úkol: očistit zarostlé trupy. Ty totiž představují závažnější komplikaci, než jak by se mohlo zprvu zdát.
|
Otevření Hormuzu přinese úlevu. Světová ekonomika ale ještě nemá vyhráno
Zvyšují spotřebu paliva, které tvoří zhruba polovinu provozních nákladů lodí. I tenká vrstva mušlí a dalších mořských organismů proto může při dlouhých trasách výrazně prodražit přepravu. Větší nánosy navíc mohou omezit funkci lodních šroubů nebo ucpat chladicí systémy, což může vést až k technickým problémům.
Čištění jednoho tankeru trvá až pět hodin
Vyčištění jednoho plavidla zabere týmu pěti až šesti profesionálních odborníků čtyři až pět hodin intenzivní práce. K odstranění usazenin používají ruční škrabky, vysokotlaké čističe i hydraulicky poháněné brusné nástroje. Při práci přitom musí dbát na to, aby nepoškodili speciální ochranný nátěr trupu, který ho chrání před dalším usazováním mořských organismů.
V některých případech je nutné lodní šrouby demontovat, důkladně vyčistit a znovu namontovat. Jindy je zase nutné tanker odtáhnout do bezpečnějších vod a vyčistit tam.
„Samotná práce není příliš složitá. Problémem je hlavně obrovská velikost těchto lodí, se kterou si jeden potápěč neporadí,“ řekl pro CNN Brian McCauley, majitel společnosti McCauley Mooring and Diving.
Zároveň dodal, že kvůli mimořádné poptávce výrazně vzrostla i cena čištění. Podle odborníků se dnes náklady na jeden tanker pohybují v řádu desítek tisíc dolarů.
Vyčištění lodí nařizují mezinárodní předpisy. Mořské organismy přichycené na trupech totiž mohou přenášet invazivní druhy, které by se po připlutí do jiných oblastí mohly rozšířit a ohrozit místní ekosystémy. Pravidelnou údržbu navíc vyžadují i pojišťovny, které podmiňují pojistné krytí tím, že jsou plavidla v dobrém technickém stavu a splňují stanovené normy.
Samotné odstranění mořských organismů je ale nyní jen prvním krokem, podotýká americká stanice. Než se stovky tankerů znovu vydají na moře, bude nutné zajistit bezpečnost plavební trasy, odstranit případné námořní miny i získat souhlas úřadů a pojišťoven.
|
Hormuzem proplulo nejvíce lodí od poloviny dubna, stále však panuje nejistota
Experti zároveň upozorňují, že důsledky několikatýdenní války na Blízkém východě bude svět pociťovat ještě několik dalších měsíců. Výpadky v dodávkách ropy a zemního plynu totiž narušily fungování dodavatelských řetězců a jejich obnova nebude otázkou dnů ani týdnů.
|
9. května 2026