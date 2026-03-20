Na lodích sevřených v Perském zálivu a kolem Hormuzského průlivu nyní uvázly podle odhadů agentury Bloomberg asi čtyři desítky tisíc námořníků. Mnozí z nich žijí už týdny ve stavu, kdy nevědí, zda se dočkají povolení k odplutí, střídání posádek nebo vůbec bezpečné cesty domů.
„V takovýchto momentech si uvědomujeme, jak nepostradatelní jsou námořníci pro světový obchod,“ říká Jesper Kristensen, generální ředitel společnosti Synergy Marine Group, který má na starosti flotilu více než 700 lodí, z nichž některé jsou v zálivu.
Z výpovědí členů posádek vyplývá obraz každodennosti, který dokreslují výbuchy, přelety stíhaček i bezmoc. Kapitán jednoho tankeru naloženého miliony barelů ropy tráví s mužstvem dlouhé dny čekáním na moři a snahou zahnat napětí běžnými činnostmi. Jinde důstojníci sledovali z paluby hořící terminál ve Fudžajře, zatímco jejich loď při pokusu opustit oblast přišla kvůli rušení o spolehlivou GPS navigaci a musela se orientovat pomocí radaru.
Právě elektronická válka proměnila provoz v jednom z nejdůležitějších námořních koridorů světa v mimořádně riskantní podnik. Rušení satelitních signálů zkresluje polohu lodí natolik, že se na monitorech objevují i stovky kilometrů od skutečného místa, někdy dokonce „na souši“ nebo při nereálných rychlostech. Část plavidel navíc vypíná své odpovídače záměrně, aby snížila riziko zásahu. Výsledkem je prostředí, v němž se posádky často pohybují téměř naslepo a s omezeným přehledem o tom, co se kolem nich děje.
Zásoby už jen na pár dní
Nejtvrději ale situaci prožívají lidé v podpalubí a na kotvících lodích, kde se z krize stává osobní drama. „Přežíváme prakticky jen na rýži a cukru a potýkáme se s nedostatkem pitné vody,“ popisuje mladý indický námořník jménem Kumar napětí u iráckého pobřeží. Když lodě stojí na kotvě, systémy pro výrobu sladké vody se mohou zanášet a doplňování zásob se stává problémem. „Na lodi nám zbývá palivo pro generátor sotva na dvacet dní,“ dodává jiný člen posádky.
K psychickému vypětí přispívá i rytmus války. Útoky často přicházejí po setmění, takže námořníci zůstávají vzhůru buď na hlídce, nebo prostě proto, že kvůli detonacím a otřesům nedokážou spát. Odpočinek přichází až nad ránem. „Máme sbalené tašky a čekáme na jakoukoli příležitost loď opustit,“ říká jeden z námořníků.
Další svědectví ukazují, že ani pobyt v přístavu nemusí znamenat úlevu. „Nad hlavou jsem napočítal více než dvacet dronů,“ popsal jeden z námořníků své zkušenosti během nakládky v Kuvajtu. Přístavní úřady podle něj doporučovaly z bezpečnostních důvodů zůstávat pod palubou, jenže práce pokračovala dál. Posádka navíc musela fungovat bez rozsvícených palubních světel a po opakovaných stížnostech prý čelila tlaku ze strany zaměstnavatele, aby v práci pokračovala.
Odměna neodpovídá riziku
Formálně mají lidé na lodích v této oblasti nárok na zvláštní příplatky a v některých případech i možnost odmítnout plavbu do válečné zóny. V praxi ale tato práva narážejí na realitu. Náhradní posádky ochotné vstoupit do nebezpečné oblasti chybějí, letecké spojení v regionu je narušené a mnozí námořníci se ani nedostanou na pevninu. Někteří nemohou zakotvit, jiným scházejí potřebné dokumenty k vylodění. Vyšší odměna navíc podle výpovědí často zdaleka neodpovídá riziku. U některých členů posádek jde totiž jen o desítky dolarů denně navíc.
Do pasti se nedostali jen zkušení mořští veteráni. V oblasti zůstávají i jihokorejští studenti námořních škol, kteří byli na lodích na praxi. I jejich příběh ukazuje, jak široce krize zasáhla lidi, kteří s válečným konfliktem nemají nic společného.
Dopady uzávěry Hormuzu přitom sahají daleko za hranice regionu. Přes průliv běžně prochází významná část světového námořního obchodu s ropou, a omezení provozu tak zdražuje energie, zvyšuje náklady na dopravu i pojištění a přelévá se do cen pohonných hmot a hnojiv. Pro rejdaře, kteří jsou ochotni riskovat, sice vzniká prostor pro mimořádné zisky, ale pro samotné posádky zůstává hlavní realitou strach a čekání.