Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených navigačních systémů, zatímco návrat domů je v nedohlednu.
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je částí Arabského moře. Odděluje také ománský poloostrov Musandam na jihu od asijské pevniny na severu. Jako jediná spojnice mezi Perským zálivem a oceánem patří mezi nejdůležitější strategická místa na světě. | foto: Reuters

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)
Pohled na lodě v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)
Pohled na pobřeží Hormuzského průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)
Zablokování Suezského průplavu samozřejmě upomíná na aktuální krizi kolem...
Na lodích sevřených v Perském zálivu a kolem Hormuzského průlivu nyní uvázly podle odhadů agentury Bloomberg asi čtyři desítky tisíc námořníků. Mnozí z nich žijí už týdny ve stavu, kdy nevědí, zda se dočkají povolení k odplutí, střídání posádek nebo vůbec bezpečné cesty domů.

„V takovýchto momentech si uvědomujeme, jak nepostradatelní jsou námořníci pro světový obchod,“ říká Jesper Kristensen, generální ředitel společnosti Synergy Marine Group, který má na starosti flotilu více než 700 lodí, z nichž některé jsou v zálivu.

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

Z výpovědí členů posádek vyplývá obraz každodennosti, který dokreslují výbuchy, přelety stíhaček i bezmoc. Kapitán jednoho tankeru naloženého miliony barelů ropy tráví s mužstvem dlouhé dny čekáním na moři a snahou zahnat napětí běžnými činnostmi. Jinde důstojníci sledovali z paluby hořící terminál ve Fudžajře, zatímco jejich loď při pokusu opustit oblast přišla kvůli rušení o spolehlivou GPS navigaci a musela se orientovat pomocí radaru.

Právě elektronická válka proměnila provoz v jednom z nejdůležitějších námořních koridorů světa v mimořádně riskantní podnik. Rušení satelitních signálů zkresluje polohu lodí natolik, že se na monitorech objevují i stovky kilometrů od skutečného místa, někdy dokonce „na souši“ nebo při nereálných rychlostech. Část plavidel navíc vypíná své odpovídače záměrně, aby snížila riziko zásahu. Výsledkem je prostředí, v němž se posádky často pohybují téměř naslepo a s omezeným přehledem o tom, co se kolem nich děje.

Zásoby už jen na pár dní

Nejtvrději ale situaci prožívají lidé v podpalubí a na kotvících lodích, kde se z krize stává osobní drama. „Přežíváme prakticky jen na rýži a cukru a potýkáme se s nedostatkem pitné vody,“ popisuje mladý indický námořník jménem Kumar napětí u iráckého pobřeží. Když lodě stojí na kotvě, systémy pro výrobu sladké vody se mohou zanášet a doplňování zásob se stává problémem. „Na lodi nám zbývá palivo pro generátor sotva na dvacet dní,“ dodává jiný člen posádky.

Hormuzským průlivem je i nadále možné proplouvat, tvrdí Teherán

K psychickému vypětí přispívá i rytmus války. Útoky často přicházejí po setmění, takže námořníci zůstávají vzhůru buď na hlídce, nebo prostě proto, že kvůli detonacím a otřesům nedokážou spát. Odpočinek přichází až nad ránem. „Máme sbalené tašky a čekáme na jakoukoli příležitost loď opustit,“ říká jeden z námořníků.

Další svědectví ukazují, že ani pobyt v přístavu nemusí znamenat úlevu. „Nad hlavou jsem napočítal více než dvacet dronů,“ popsal jeden z námořníků své zkušenosti během nakládky v Kuvajtu. Přístavní úřady podle něj doporučovaly z bezpečnostních důvodů zůstávat pod palubou, jenže práce pokračovala dál. Posádka navíc musela fungovat bez rozsvícených palubních světel a po opakovaných stížnostech prý čelila tlaku ze strany zaměstnavatele, aby v práci pokračovala.

Odměna neodpovídá riziku

Formálně mají lidé na lodích v této oblasti nárok na zvláštní příplatky a v některých případech i možnost odmítnout plavbu do válečné zóny. V praxi ale tato práva narážejí na realitu. Náhradní posádky ochotné vstoupit do nebezpečné oblasti chybějí, letecké spojení v regionu je narušené a mnozí námořníci se ani nedostanou na pevninu. Někteří nemohou zakotvit, jiným scházejí potřebné dokumenty k vylodění. Vyšší odměna navíc podle výpovědí často zdaleka neodpovídá riziku. U některých členů posádek jde totiž jen o desítky dolarů denně navíc.

Řecký rejdař posílá tankery přes Hormuz, díky „plavbám smrti“ vydělává miliony

Do pasti se nedostali jen zkušení mořští veteráni. V oblasti zůstávají i jihokorejští studenti námořních škol, kteří byli na lodích na praxi. I jejich příběh ukazuje, jak široce krize zasáhla lidi, kteří s válečným konfliktem nemají nic společného.

Dopady uzávěry Hormuzu přitom sahají daleko za hranice regionu. Přes průliv běžně prochází významná část světového námořního obchodu s ropou, a omezení provozu tak zdražuje energie, zvyšuje náklady na dopravu i pojištění a přelévá se do cen pohonných hmot a hnojiv. Pro rejdaře, kteří jsou ochotni riskovat, sice vzniká prostor pro mimořádné zisky, ale pro samotné posádky zůstává hlavní realitou strach a čekání.

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

