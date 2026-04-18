Hormuzský průliv se opět otevřel, proplouvá jím konvoj tankerů

  9:03aktualizováno  9:06
Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem. Vyplývá to z veřejně přístupných údajů o námořní dopravě. Průliv byl do pátku zablokovaný.

Konvoj tvoří čtyři plavidla přepravující zkapalněný ropný plyn (LPG) a několik tankerů s ropnými a chemickými produkty. K průlivu připlouvají ze zálivu další tankery, vyplývá z dat serveru MarineTraffic, který sleduje lodní dopravu.

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Omezení přepravy ropy a plynu v průlivu přispělo k výraznému růstu cen těchto komodit na světových trzích.

V pátek znovuotevření průlivu oznámil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, což následně potvrdil americký prezident Donald Trump. Otevření průlivu bylo jednou z podmínek americké administrativy pro ukončení války s Íránem.

Trump hrozí Íránu zachováním blokády. Příměří možná neprodloužím, dodal

Přestože se minulý týden Spojené státy a Írán shodly na dvoutýdenním příměří, Teherán k úplnému otevření průlivu nepřistoupil a požadoval, aby se dohodnuté příměří vztahovalo i na konflikt mezi izraelskou armádou a proíránským hnutím Hizballáh v Libanonu.

Ve čtvrtek Trump oznámil desetidenní příměří, které pozastavuje boje mezi izraelskou armádou a Hizballáhem. Arakčí uvedl, že Hormuzský průliv bude otevřen jen po dobu trvání libanonského příměří. Podle Trumpa ale Írán souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Prezident rovněž dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, bude pokračovat.

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Trump od Íránu očekává rychlé dosažení dohody, která bude zahrnovat i řešení íránského jaderného programu. Současné americko-íránské příměří vyprší ve středu a Trump už dal najevo, že zvažuje jeho neprodloužení, pokud nebude dohody dosaženo.

6. března 2026
Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Hormuzský průliv se opět otevřel, proplouvá jím konvoj tankerů

Loď v Hormuzském průlivu.

Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem. Vyplývá to z veřejně přístupných údajů o námořní dopravě. Průliv byl do pátku zablokovaný.

18. dubna 2026  9:03,  aktualizováno  9:06

Ucpaný Hormuz přeměnil rutinní přepravu dřeva v pomalé a drahé dobrodružství

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026

Až do války s Íránem byly dodávky rakouského smrkového dřeva do Kataru rutinní záležitostí. Zásilky standardního hranolu 2x4 (palce), jak se mu říká ve stavebnictví, doputovaly lodí do dubajského...

18. dubna 2026

Dvě stě lidí, 38 národností. Pražský Wargaming ukazuje sílu českého herního průmyslu

Hostem pořadu Industrial PODCAST je Jiří Váňa, produktový manažer hry World of...

Když Wargaming, mezinárodní společnost provozující bezplatné hry s historicko-vojenskou tematikou, otevíral na podzim roku 2017 pobočku v Praze, měl padesát zaměstnanců. Dnes, po více než pěti...

18. dubna 2026

Lidl expanduje s privátními značkami. Nově se objeví i v Kauflandu

V Kauflandu se začnou prodávat privátní značky Lidl. (17. dubna 2026)

Privátní značky přestávají být výsadou jednoho obchodníka. Kaufland nově zařadí do nabídky produkty, které zákazníci dosud znali pouze z Lidlu. Vedle již nabízené značky Parkside se v jeho regálech...

18. dubna 2026

Lidem musíme dát zábavu, pak otevřou peněženky, říká šéf sbírky historických vlaků

Premium
Šéf největší tuzemské sbírky historických vlaků Matěj Horn (13. dubna 2026)

Zakladatel konceptu modelových kolejišť Království železnic dostal důvěru od Českých drah k záchraně takzvané železniční nostalgie. „Nepotřebujeme druhé technické muzeum,“ říká nový šéf největší...

18. dubna 2026

Kdo chce ropu hned, musí si pořádně připlatit. Proč se ceny na trhu tak liší?

Tanker Hafnia Lillesand v přístavu v Sydney 14. dubna 2026

Ceny ropy jsou od začátku války v Íránu jedním z nejsledovanějších ekonomických ukazatelů. Na trhu se však výrazně liší ceny takzvaných termínových kontraktů od částek, které musí odběratelé platit v...

17. dubna 2026

České dráhy nemusejí státu vracet miliardy, konkurenti u soudu neuspěli

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích.

České dráhy (ČD) nemusejí vracet státu více než sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravy cesty (SŽDC). Pražský vrchní soud zamítl odvolání...

17. dubna 2026  19:26

Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Situace v Hormuzském průlivu a jeho okolí: ukazuje čekající tankery a nákladní...

Otevření Hormuzského průlivu představuje pro ropný trh velkou úlevu, ceny ropy i pohonných hmot by v následujících dnech měly rychle klesat. Návrat k normálu a předválečným cenám ale může trvat i...

17. dubna 2026  18:19

Pracovat, nebo riskovat místo? Lety na Blízký východ dostávají piloty pod tlak

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Část pilotů leteckých společností upozorňuje na rostoucí bezpečnostní rizika při letech v oblasti Blízkého východu. Mezinárodní federace asociací pilotů leteckých linek (IFALPA) uvádí, že obavy jsou...

17. dubna 2026

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

17. dubna 2026

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

