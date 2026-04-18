Konvoj tvoří čtyři plavidla přepravující zkapalněný ropný plyn (LPG) a několik tankerů s ropnými a chemickými produkty. K průlivu připlouvají ze zálivu další tankery, vyplývá z dat serveru MarineTraffic, který sleduje lodní dopravu.
Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Omezení přepravy ropy a plynu v průlivu přispělo k výraznému růstu cen těchto komodit na světových trzích.
V pátek znovuotevření průlivu oznámil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, což následně potvrdil americký prezident Donald Trump. Otevření průlivu bylo jednou z podmínek americké administrativy pro ukončení války s Íránem.
Trump hrozí Íránu zachováním blokády. Příměří možná neprodloužím, dodal
Přestože se minulý týden Spojené státy a Írán shodly na dvoutýdenním příměří, Teherán k úplnému otevření průlivu nepřistoupil a požadoval, aby se dohodnuté příměří vztahovalo i na konflikt mezi izraelskou armádou a proíránským hnutím Hizballáh v Libanonu.
Ve čtvrtek Trump oznámil desetidenní příměří, které pozastavuje boje mezi izraelskou armádou a Hizballáhem. Arakčí uvedl, že Hormuzský průliv bude otevřen jen po dobu trvání libanonského příměří. Podle Trumpa ale Írán souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Prezident rovněž dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, bude pokračovat.
Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump
Trump od Íránu očekává rychlé dosažení dohody, která bude zahrnovat i řešení íránského jaderného programu. Současné americko-íránské příměří vyprší ve středu a Trump už dal najevo, že zvažuje jeho neprodloužení, pokud nebude dohody dosaženo.
6. března 2026