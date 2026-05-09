Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Ačkoliv je Hormuzský průliv už několik týdnů zablokovaný, africké přístavy z toho zatím výrazně neprofitují. Počet lodí, které nyní místo cesty přes Perský záliv volí delší trasu kolem Mysu Dobré naděje, sice prudce vzrostl, většinou jde ale o ropné tankery a kontejnerové lodě, které africké přístavy pouze míjejí.
Nákladní loď dánské společnosti Maersk (19. ledna 2023)

Hormuzským průlivem za běžné situace prochází přibližně čtvrtina světové námořní přepravy ropy a klíčový je také pro transport zkapalněného zemního plynu či hnojiv. Ve chvíli, kdy je průliv uzavřený, musejí lodě využívat výrazně delší trasu kolem jihu Afriky. Rejdaři však africké přístavy do svých nových tras většinou nezařazují, upozorňuje agentura Bloomberg.

Data logistické společnosti Rhenus Logistics ukazují, že lodní doprava v okolí jižní Afriky od začátku letošního března vzrostla až o 90 procent. Ačkoliv je provoz v oblasti výrazně vyšší než loni, africké přístavy z toho zatím téměř nic nemají.

„Nárůst lodní dopravy na jihu Afriky souvisí hlavně s kontejnerovými loděmi, které se pohybují mezi Asií a Evropou. Výrazně přibylo také tankerů převážejících ropu nebo LNG,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Ebenezer Simba ze společnosti Rhenus Logistics.

Podle něj se rejdařům využívání afrických přístavů v praxi příliš nevyplatí. Řada z nich totiž trpí nedostatečnými kapacitami a ve srovnání s největšími světovými přístavy zůstávají nekonkurenceschopné. Lodním společnostem proto často nedává smysl měnit zavedené trasy a zařazovat africké přístavy do nich.

„Afrika se stala důležitou tranzitní oblastí. V nárůstu objemu překládky zboží to ale vidět není,“ doplňuje Simba. Afrika se podle něj na světovém námořním exportu podílí pouze zhruba dvěma procenty, v případě dovozu pak asi pěti procenty.

Současná situace připomíná konec roku 2023, kdy opakované útoky jemenských Húsiů donutily rejdaře vyhýbat se Rudému moři a využívat delší trasu kolem Mysu Dobré naděje. Ani tehdy však většina afrických přístavů z přesměrování světové lodní dopravy nijak výrazně neprofitovala.

Rejdaři si zvykají na novou realitu

Výrazněji se ale začalo dařit alespoň některým africkým přístavům zaměřeným na opravy lodí a doplňování paliva. Mezi ně patří například namibijské přístavy Lüderitz a Walvis Bay. Zvýšený zájem lodních dopravců registrují také na Mauriciu. Tamní přístav Port Louis evidoval v březnu meziroční nárůst tankovacích zastávek o 42 procent na 294 lodí. Objem prodaného paliva zároveň vzrostl téměř o 60 procent na více než 109 tisíc tun.

Dopravcům ale trasa kolem jihu Afriky příliš nevyhovuje. Cesta tankerů mezi Asií a Evropou je proti běžnému stavu až o dva týdny delší a tak rostou náklady. Čím dál více lodních společností navíc upozorňuje na obavy z pirátství.

Podle agentury Bloomberg si už ale většina společností na plavby kolem Mysu Dobré naděje postupně zvykla. „Mnohé společnosti už to považují za novou realitu,“ uvedl pro Bloomberg analytik Vinny Licata. Současná situace podle něj zároveň vede k investicím do trvalé infrastruktury pro tankování lodí v některých částech Afriky, uzavřela agentura.

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom v pátek na své sociální síti Truth Social. Důvodem...

