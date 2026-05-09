Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Hormuzským průlivem za běžné situace prochází přibližně čtvrtina světové námořní přepravy ropy a klíčový je také pro transport zkapalněného zemního plynu či hnojiv. Ve chvíli, kdy je průliv uzavřený, musejí lodě využívat výrazně delší trasu kolem jihu Afriky. Rejdaři však africké přístavy do svých nových tras většinou nezařazují, upozorňuje agentura Bloomberg.
Data logistické společnosti Rhenus Logistics ukazují, že lodní doprava v okolí jižní Afriky od začátku letošního března vzrostla až o 90 procent. Ačkoliv je provoz v oblasti výrazně vyšší než loni, africké přístavy z toho zatím téměř nic nemají.
„Nárůst lodní dopravy na jihu Afriky souvisí hlavně s kontejnerovými loděmi, které se pohybují mezi Asií a Evropou. Výrazně přibylo také tankerů převážejících ropu nebo LNG,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Ebenezer Simba ze společnosti Rhenus Logistics.
Podle něj se rejdařům využívání afrických přístavů v praxi příliš nevyplatí. Řada z nich totiž trpí nedostatečnými kapacitami a ve srovnání s největšími světovými přístavy zůstávají nekonkurenceschopné. Lodním společnostem proto často nedává smysl měnit zavedené trasy a zařazovat africké přístavy do nich.
„Afrika se stala důležitou tranzitní oblastí. V nárůstu objemu překládky zboží to ale vidět není,“ doplňuje Simba. Afrika se podle něj na světovém námořním exportu podílí pouze zhruba dvěma procenty, v případě dovozu pak asi pěti procenty.
Současná situace připomíná konec roku 2023, kdy opakované útoky jemenských Húsiů donutily rejdaře vyhýbat se Rudému moři a využívat delší trasu kolem Mysu Dobré naděje. Ani tehdy však většina afrických přístavů z přesměrování světové lodní dopravy nijak výrazně neprofitovala.
Rejdaři si zvykají na novou realitu
Výrazněji se ale začalo dařit alespoň některým africkým přístavům zaměřeným na opravy lodí a doplňování paliva. Mezi ně patří například namibijské přístavy Lüderitz a Walvis Bay. Zvýšený zájem lodních dopravců registrují také na Mauriciu. Tamní přístav Port Louis evidoval v březnu meziroční nárůst tankovacích zastávek o 42 procent na 294 lodí. Objem prodaného paliva zároveň vzrostl téměř o 60 procent na více než 109 tisíc tun.
Dopravcům ale trasa kolem jihu Afriky příliš nevyhovuje. Cesta tankerů mezi Asií a Evropou je proti běžnému stavu až o dva týdny delší a tak rostou náklady. Čím dál více lodních společností navíc upozorňuje na obavy z pirátství.
Podle agentury Bloomberg si už ale většina společností na plavby kolem Mysu Dobré naděje postupně zvykla. „Mnohé společnosti už to považují za novou realitu,“ uvedl pro Bloomberg analytik Vinny Licata. Současná situace podle něj zároveň vede k investicím do trvalé infrastruktury pro tankování lodí v některých částech Afriky, uzavřela agentura.