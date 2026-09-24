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Hormuzským průlivem proplulo nejvíc tankerů s ropou od začátku července

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  22:04
Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026

Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026 | foto: Reuters

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Hormuzským průlivem ve čtvrtek proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, které převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady přepravila asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel podle něj koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou.

Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického činitele.

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Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem. Začátkem září průlivem proplouvalo průměrně 14 plavidel denně. O víkendu 12. a 13. září jejich počet klesl dokonce na 4 plavidla za oba dny.

Před válkou klíčovou námořní trasou denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí a proudila tudy zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

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