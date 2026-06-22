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Otevření Hormuzu přinese úlevu. Světová ekonomika ale ještě nemá vyhráno

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  13:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti...
Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.
Průmyslové město Ras Laffan spravuje státní společnost QatarEnergy. (2017)
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Přestože by už brzy mělo dojít k úplnému odblokování Hormuzského průlivu, důsledky několikatýdenní války na Blízkém východě pocítí svět ještě několik dalších měsíců, upozorňují experti. Výpadky v dodávkách ropy a zemního plynu totiž narušily fungování dodavatelských řetězců a jejich obnova nebude otázkou dnů ani týdnů.

Hormuzský průliv již momentálně není zcela uzavřený, některé lodě jím dnes proplouvají, zároveň však část dopravy zůstává omezená a řada plavidel stále čeká na povolení nebo odkládá tranzit.

Než se lodní doprava tímto uzlem vrátí do normálu, bude nutné eliminovat námořní miny a zajistit lodím bezpečný průjezd. Zároveň bude třeba obnovit provoz ropných rafinerií na Blízkém východě, které během konfliktu omezily těžbu nebo utrpěly vážné škody, píše The Wall Street Journal.

Je patrné, že po oznámení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem se situace na energetických trzích začala postupně uklidňovat. Cena severomořské ropy Brent klesla z březnového maxima přesahujícího 118 dolarů (zhruba 2 420 Kč) za barel na přibližně 78 dolarů (asi 1 600 Kč). Na pokles cen ropy již reagují také pohonné hmoty, které začínají postupně zlevňovat.

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Přestože pohonné hmoty začaly zlevňovat, podle expertů se situace do normálu nevrátí okamžitě. „Obnovení provozu je bezpochyby pozitivní zpráva. Neznamená to ale, že se světová ekonomika vyhne nákladům, které konflikt už způsobil,“ uvedl pro The Wall Street Journal zástupce hlavního ekonoma společnosti Capital Economics Simon MacAdam.

Potraviny mohou prodražit až za několik měsíců

Experti upozorňují, že pokles cen ropy se do cen běžného zboží nepromítá okamžitě. Vyšší náklady na energie se totiž do cen potravin, elektřiny i dalších služeb přelévají s několikaměsíčním zpožděním. Jejich důsledky tak budou podle ekonomů patrné ještě v následujících měsících.

Nejvýrazněji je to patrné u potravin. Podle ekonomů může trvat až rok, než se růst cen energií plně promítne do cen na pultech obchodů. Zemědělci totiž nakupují hnojiva i další vstupy s předstihem a dlouhé dodavatelské řetězce přenos vyšších nákladů ještě zpomalují.

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Se zpožděním reagují také ceny elektřiny. V mnoha zemích jsou totiž regulované nebo sjednávané prostřednictvím dlouhodobých smluv, takže domácnosti mohou vyšší účty pocítit až s několikaměsíčním odstupem.

Krize ukázala zranitelnost světové ekonomiky

Podle analytiků zároveň krize v Hormuzu ukázala, jak zranitelná světová ekonomika je. Řada států proto začíná dávat přednost energetické bezpečnosti a vlastním strategickým zájmům před volným obchodem. Vlády plánují doplnit vyčerpané zásoby strategických surovin a více investovat do domácí výroby i skladování energií, aby byly lépe připraveny na případné budoucí krize.

„Světová ekonomika už není taková jako dříve. Je více rozdělená a nelze spoléhat na to, že globalizace bude automaticky držet ceny na nízké úrovni,“ řekl portálu The Wall Street Journal hlavní ekonom společnosti Moody’s Analytics pro Asii Stefan Angrick.

Podle expertů zůstává nejvýraznějším krátkodobým důsledkem konfliktu přetrvávající inflace. Řada centrálních bank přitom ještě před vypuknutím krize počítala s postupným snižováním úrokových sazeb. Prudký růst cen energií však tyto plány zkomplikoval.

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Evropská centrální banka už kvůli inflačním tlakům úrokové sazby zvýšila. Americký Fed sice svou základní sazbu ponechal beze změny, jeho představitelé ale připustili, že pokud budou ceny dál růst, nelze další zpřísnění měnové politiky vyloučit.

Přesto světová ekonomika podle analytiků prokázala během energetické krize až překvapivou odolnost. Hospodářský růst nadále podporují především masivní investice do umělé inteligence a silný vývoz technologických produktů, které alespoň částečně kompenzují negativní dopady dražších energií na spotřebitele. Také proto Světová banka i nadále očekává, že globální ekonomika letos vzroste o 2,5 procenta, uzavírá The Wall Street Journal.

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