Přes Hormuzský průliv v posledních měsících stále častěji proplouvají tankery typu Suezmax a Aframax s kapacitou 500 tisíc až milion barelů. Tyto menší lodě tak pomáhají udržovat tok ropy z oblasti Perského zálivu navzdory omezené dostupnosti největších tankerů.
Celkový denní vývoz ropy přes průliv se díky tomu v říjnu vyšplhal na 11,4 milionu barelů. To je nejvyšší hodnota od začátku konfliktu, upozornila agentura Bloomberg.
Dosavadní přeprava ropy z Perského zálivu se přitom opírala především o takzvané VLCC (Very Large Crude Carriers), tedy velmi velké tankery schopné převážet až dva miliony barelů ropy. Podle makléřské společnosti BRS Shipbrokers připadá na tyto obří lodě přibližně 72 procent plavidel proplouvajících Hormuzským průlivem. Právě ony se však staly jedním z hlavních terčů íránských útoků, přičemž některé byly vyřazeny z provozu.
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Menší tankery typu Suezmax a Aframax mají méně než poloviční kapacitu, přesto se ukazují jako důležitá alternativa. Podle obchodníků a lodních makléřů převážejí především náklady z Iráku, Kuvajtu a Kataru. Po proplutí průlivem buď překládají ropu na jiné lodě čekající v Ománském zálivu, nebo pokračují přímo do cílových přístavů, často v Indii.
Jednou z lodí, které se do tohoto způsobu přepravy zapojily, je tanker Lucia A. Podle údajů o pohybu plavidel absolvoval od června nejméně čtyři cesty, při nichž nakládal ropu v Iráku a následně ji dopravoval buď na jiné tankery čekající v Ománském zálivu, nebo do egyptského přístavu Ain Sukhna u Rudého moře. Na začátku listopadu naložil už svou pátou iráckou zásilku.
Podobnou cestou se vydal také tanker Ture, který minulý týden vyzvedl svou třetí iráckou zásilku. V minulosti převážel ropu z ruských západních přístavů do Indie.
Menší lodě jsou i levnější
Vedle bezpečnostních důvodů hraje roli také cena. Přeprava menšími tankery je totiž výrazně levnější. Od začátku války rostly sazby za pronájem obřích tankerů mnohem rychleji než u menších plavidel.
Podle lodních makléřů se sazba za přepravu ropy tankerem Suezmax z Perského zálivu do Číny pohybuje přibližně na třetině až necelé polovině zveřejňovaného referenčního tarifu pro největší tankery VLCC na stejné trase.
Rizika přepravy připomněl také nejnovější útok na plavidlo společnosti ADNOC Logistics & Services ze Spojených arabských emirátů. Firma oznámila, že po úterním zásahu v Hormuzském průlivu utrpělo zranění 11 členů posádky a jeden námořník se pohřešuje. Zbytek posádky se podařilo evakuovat.
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Záchranné operace pokračují ve spolupráci s příslušnými úřady. Společnost, která je součástí státní energetické skupiny ADNOC, název napadeného plavidla nezveřejnila.
Íránské revoluční gardy a námořnictvo už v úterý informovaly, že v průlivu začala hořet loď převážející zkapalněný zemní plyn (LNG) a dva ropné tankery. Agentura Reuters však tyto informace nemohla nezávisle ověřit.
O dalším incidentu informovala také britská organizace UKMTO, která monitoruje bezpečnost námořní dopravy. Podle ní se po druhém útoku na tanker severně od ománského města Chasáb pohřešovala jeho posádka. Ani v tomto případě nebyly zveřejněny další podrobnosti.