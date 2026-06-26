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Útok na loď zvýšil napětí v Hormuzu, tankery ale průlivem proplouvají dál

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  9:51
Kontejnerová loď Ever Lovely (8. listopadu 2016)

Kontejnerová loď Ever Lovely (8. listopadu 2016) | foto: https://www.marinetraffic.com/

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Jen několik dní po uzavření dohody mezi Spojenými státy a Íránem, která měla obnovit důvěru v bezpečnost plavby přes Hormuzský průliv, přišel první vážný incident. Kontejnerová loď Ever Lovely byla ve čtvrtek zasažena dosud neidentifikovanou střelou.

Loď plující pod singapurskou vlajkou utrpěla po zásahu poškození můstku, uvedl její tchajwanský provozovatel Evergreen Marine. Plavidlo se následně podařilo bezpečně dostat z Hormuzského průlivu do Ománského zálivu. Nikdo z posádky nezahynul a incident nezpůsobil ani únik ropných látek, uvedla agentura Bloomberg.

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Zatím není jasné, kdo za útokem stojí. Americká administrativa uvedla, že vyšetřuje všechny možné scénáře – od akce příslušníků íránských Revolučních gard až po případnou iniciativu nižších velitelů bez přímého souhlasu vedení v Teheránu. Íránské ministerstvo zahraničí se k události bezprostředně nevyjádřilo.

Lodní doprava pokračuje, ale nervozita roste

Navzdory incidentu se doprava jednou z nejdůležitějších světových námořních tras úplně nezastavila. Podle údajů o pohybu lodí v pátek pokračovala lodní doprava v obou směrech. Perský záliv opouštěly průlivem dva plně naložené ropné tankery, zatímco opačným směrem mířily čtyři prázdné supertankery typu VLCC.

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Přesto útok vyvolal mezi rejdaři značnou nervozitu. Několik lodních společností podle informací agentury Bloomberg začalo přehodnocovat své plány. Nejméně jedna asijská firma odložila odplutí svých lodí z Perského zálivu a nařídila kapitánům zatím vyčkat, než vedení společnosti znovu vyhodnotí bezpečnostní situaci.

Britská agentura UK Maritime Trade Operations, která koordinuje komunikaci mezi obchodními loděmi a vojenskými silami, bezprostředně po útoku vydala doporučení, aby všechna plavidla proplouvala oblastí se zvýšenou opatrností.

Křehký návrat k normálu

Incident představuje komplikaci pro snahu obnovit běžný provoz v oblasti po týdnech ozbrojeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Prozatímní americko-íránská dohoda uzavřená minulý týden vedla k rychlému nárůstu počtu lodí využívajících pro svou trasu Hormuzský průliv.

Podle společnosti Vortexa před útokem průměrný počet denních průjezdů ropných tankerů vzrostl na více než dvacet denně. Během nejintenzivnější fáze konfliktu přitom průlivem proplouvalo pouze kolem šesti tankerů za den.

Významný růst přepravy umožnil producentům v Perském zálivu začít zvyšovat těžbu ropy a dostávat na světové trhy miliony barelů suroviny navíc. Změnil se ovšem způsob, jakým lodě Hormuzským průlivem proplouvají. Tradiční středová plavební cesta je podle bezpečnostních odhadů nadále považována za rizikovou kvůli možnému zaminování.

Lodě proto využívají dvě alternativní trasy. Jedna vede podél ománského pobřeží a její bezpečnost koordinují Spojené státy. Druhá se drží severní části průlivu v blízkosti íránských vod. Tuto trasu uznává také Mezinárodní námořní organizace, část rejdařů ji však vzhledem k napětí mezi Íránem a Západem považuje za rizikovější.

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