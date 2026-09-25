Spojené státy a Írán jednají o postupné dohodě s cílem obnovit plavbu Hormuzským průlivem výměnou za zrušení americké blokády a uvolnění ekonomického tlaku na Teherán. Jednání probíhají v New Yorku při Valném shromáždění OSN a zprostředkovávají je katarské úřady. Pro obě strany je však obtížné vzdát se pák, které na druhou stranou v současnosti mají.
Írán usiluje především o zmírnění americké ekonomické blokády, která už citelně zasahuje jeho ekonomiku. Washington naopak požaduje volnou plavbu všech lodí jednou z klíčových tras světového obchodu s ropou i plynem.
Jedním z citlivých bodů jednání je otázka, jakou kontrolu bude mít Írán nad průlivem i po případné dohodě.