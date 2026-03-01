Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

Autor:
  7:14aktualizováno  10:24
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný objem světového exportu zkapalněného zemního plynu (LNG). Kromě cen ropy se tak experti obávají i výrazného růstu cen zemního plynu, možná nejvyššího od energetické krize v roce 2022.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026
Kouř se vznáší nad íránskou metropolí Teheránem po izraelských útocích (1....
Šíitští muslimové truchlí nad smrtí íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího...
Budova Burdž al-Arab v Dubaji ve Spojených arabských emirátech po íránském...
58 fotografií

Nejméně jedenáct tankerů s LNG, které mířily do Kataru nebo z něj vyplouvaly, přerušilo podle agentury Bloomberg plavbu, aby se rizikové oblasti vyhnuly. Region je přitom pro globální trh naprosto zásadní. Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě a spolu se Spojenými arabskými emiráty vyváží plyn právě přes tuto úžinu.

„Jakákoli vojenská aktivita v Hormuzském průlivu se promítne do růstu cen, stejně jako jakýkoli výpadek katarské produkce,“ uvedl Tom Marzec-Manser ze společnosti Wood Mackenzie.

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Nejzranitelnější je Asie. Více než čtyři pětiny katarského LNG loni směřovaly právě tam. Největším odběratelem je Čína, která z Kataru pokrývá téměř třetinu svého dovozu LNG. Druhá je Indie. Významnými kupci jsou i Japonsko a další asijské ekonomiky.

Asijští odběratelé nyní podle Bloombergu horečně obvolávají dodavatele a zjišťují, zda jsou k dispozici náhradní náklady. Egypt se snaží urychlit dříve sjednané dodávky poté, co Izrael omezil těžbu na některých plynových polích.

Evropa je na katarském plynu méně závislá než Asie, přesto by ji výpadek zasáhl. Dodávky do Evropy totiž musejí stejně jako ty asijské projít přes Hormuz. Kontinent navíc vstupuje do další topné sezony s relativně nízkými zásobami plynu. Pokud by část nákladů byla přesměrována do Asie, evropské ceny by mohly znovu růst.

ONLINE: Výbuchy v Teheránu i u Burdž Al-Arab. Trump hrozí nevídanou odvetou

Analytici upozorňují, že přímá náhrada za katarský LNG v podstatě neexistuje. Trh je sice v posledním roce zásoben relativně dobře, ale delší výpadek by rovnováhu rychle narušil.

Současná situace sice zatím nedosahuje rozsahu krize z roku 2022 po útoku Ruska na Ukrajinu, ale potenciál je značný. Pokud by se konflikt protáhl a omezení lodní dopravy pokračovalo, mohly by být ohroženy i samotné výrobní kapacity. Produkce LNG totiž vyžaduje plynulý odbyt – bez možnosti vyvážet by provozovatelé museli omezovat těžbu.

Tlak i na ceny ropy

U ropy pak v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

„Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu,“ sdělila agentuře Reuters analytička Helimy Croftová z RBC Capital Markets.

„Podle našich informací regionální lídři varovali Washington před riziky další konfrontace s Íránem a naznačili, že cena ropy přesahující 100 dolarů za barel představuje jasné a bezprostřední nebezpečí,“ dodala analytička.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Několik tankerů se v sobotu otočilo zpět a další plavidla vyčkávala u vjezdu do průlivu. Lodě podle Bloombergu zachytily rádiové vysílání údajně od íránského námořnictva oznamující zákaz tranzitu, ačkoliv Teherán nevydal žádné formální oznámení o oficiálním uzavření oblasti.

Podle íránské agentury Tasnim je ale průliv „fakticky uzavřen“. Revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd následně oznámil, že kvůli „oficiálnímu uzavření“ přerušuje plavby přes průliv. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu dále pokračovaly, byť byl provoz výrazně slabší než obvykle.

Vliv na ceny ropy je patrný už teď. Burzy jsou o víkendu uzavřené, ale maloobchodní obchodní produkt společnosti IG Group podle Bloombergu oceňoval americkou lehkou ropu WTI v sobotu večer o více než osm procent výše.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  10:24

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

1. března 2026  9:03

Životopis vytvořený AI nás neoklame, hlásí firmy. Osobitost se váží zlatem

AI CV životopis umělá inteligence

Umělá inteligence pomáhá uchazečům o zaměstnání rychle se ucházet o volná pracovní místa. Personalisté a zaměstnavatelé však tvrdí, že ne vždy je to výhodné. AI totiž zkomplikovala proces jak pro...

1. března 2026

Přemýšlíme o vyslání diplomata do Koreje, říká zemědělská náměstkyně

Jaroslava Špalková, náměstkyně ministra zemědělství (30. ledna 2026)

Vyslání agrárního diplomata do Korejské republiky zvažuje ministerstvo zemědělství. Diplomaté se osvědčují, další z nich by měl zamířit do Turecka, kde bude muset řešit i zpřísňování podmínek vývozu...

1. března 2026

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Premium
Vlajka Spojených států amerických

Američané v rekordním počtu opouštějí USA. Stále více občanů se stěhuje do zahraničí. Jsou přitahováni kvalitou života, kterou si za hranicemi díky svým platům mohou snadno dovolit. Útěk před...

1. března 2026

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

Německo bez ruského plynu rezignovalo na domácí těžbu, klesla o 80 procent

německo zemní plyn těžba rusko zařízení útlum

Přestože se dodávky ruského zemního plynu do Německa v posledních letech propadly téměř na nulu, domácí těžba tento výpadek nenahradila. Za uplynulých dvacet let se snížila zhruba o 80 procent. A to...

28. února 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Americko-izraelský úder na Írán zvyšuje rizika pro významnou část světových dodávek ropy. Islámská republika sama těží kolem 3,3 milionu barelů denně, což představuje zhruba tři procenta globální...

28. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zavádíme drony, mohou nahradit i živé inspektory, říká šéf zemědělského fondu

Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.

Stát přemýšlí o lepším, ale placeném monitorování zemědělců satelity, na kontroly už si Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) koupil také 31 dronů, říká v rozhovoru pro iDNES.cz jeho ředitel Petr...

28. února 2026

Čuprova Pilulka pokračuje v transformaci. Sází na doplňky podle biorytmu

Ilustrační fotografie

Pilulka od loňského roku už není lékárnou. Nyní se zaměřuje na datově řízenou prevenci a personalizovanou péči o zdraví. Nejnovějším krokem je exkluzivní spolupráce s českou značkou Elyxeer 30.5,...

28. února 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.