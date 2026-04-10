Majasan a Jakumosan patří do kategorie takzvaných velmi velkých tankerů (VLCC – Very Large Crude Carrier) a každý z nich přepraví přibližně 2 miliony barelů ropy, což pro představu odpovídá denní spotřebě Německa.
Japonské lodě podle agentury Bloomberg zahájily plavbu na východ pozdě ve čtvrtek z vod u Ras Tanura v Saúdské Arábii, kde se nacházely od poloviny března.
|
„Nemůžeme komentovat stav plavby ani provozní opatření jednotlivých plavidel. Prioritou je bezpečnost námořníků, nákladu a lodí,“ uvedla k informacím rejdařská firma Mitsui O.S.K. Lines, pod kterou lodě spadají. Její prezident Jotaro Tamura ve čtvrtek sdělil, že skupina podrobně prověřuje podmínky příměří.
Podobný kurz jako japonské lodě nabral i Sea Condor, tanker na ropné produkty plující pod řeckou vlajkou. Ten nabral náklad v Kuvajtu a pak se rovněž pohyboval na východ směrem k Hormuzu.
Podmínky jsou nejasné
Od konce února, kdy začaly americké a izraelské údery, uvázly v oblasti stovky plavidel. Některá z nich nyní začínají měnit své pozice, aby byla blíže Hormuzu. Po příměří rejdaři zvažují možnosti proplutí, většina však tvrdí, že podmínky ze strany Íránu jsou stále příliš nejasné.
|
Rejdaři se neobávají jen o bezpečnost posádek a nákladu, ale také o nutnost vyhovět íránským požadavkům na zajištění bezpečného průjezdu, včetně plateb, Za ně prezident Donald Trump už Írán pokáral. „Objevují se zprávy, že Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem. Raději by to neměli dělat. A pokud tak činí, měli by raději hned přestat,“ uvedl.
Lodě se však navzdory nejasnostem připravují na průjezd. Ve čtvrtek dorazily také tři čínské tankery rovněž z kategorie VLCC.