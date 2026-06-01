Americké velení v uplynulých třech týdnech navedlo přibližně sedm desítek obchodních lodí, které mířily do Perského zálivu a zpět, uvedl jeden z vojenských představitelů pro list The New York Times. Většina plavidel při cestě úzkým průlivem vypínala své transpondéry, aby se vyhnula odhalení.
Zdroje odmítly upřesnit, o jaké typy lodí šlo a jakou trasu využívaly, minimálně zčásti se ale vyhýbaly íránskému pobřeží. Lodím, které se k Íránu přiblíží bez jeho souhlasu, hrozí podle amerických činitelů téměř jistý útok íránských dronů či raket. Analytici námořní dopravy uvádějí, že trasy koordinované Spojenými státy se zřejmě drží blíže Ománu.
|
USA udeřily na radarové stanice v Íránu. Reakce na agresi Teheránu, tvrdí
Před americko-izraelskými útoky na Írán na konci února proplouvalo průlivem výrazně přes sto obchodních lodí denně. Americky koordinované průjezdy – v průměru tři denně během tří týdnů – tak nepředstavují výrazné oživení dopravy. Navíc kvůli vypnutým transpondérům nemohou analytici nezávisle ověřit jejich skutečný počet.
Přesto pravidelný pohyb lodí pod americkým vedením naznačuje, že někteří rejdaři jsou ochotni podstoupit riziko, aby se dostali do Perského zálivu a zpět. V oblasti totiž uvázlo mnoho plavidel na týdny, což znamená finanční ztráty a náročné podmínky pro posádky.
Dohoda na spadnutí?
Minulý týden američtí představitelé uvedli, že Írán a Spojené státy se blíží dohodě, která by znovu otevřela průliv, jímž před válkou procházela pětina světové ropy a podobný podíl zemního plynu. V neděli ale Donald Trump podmínky rámcové dohody znovu zpřísnil.
Na začátku května Trump oznámil rozsáhlou vojenskou operaci Project Freedom, jejímž cílem bylo pomoci lodím s cestou průlivem. Ta však brzy skončila, částečně kvůli námitkám Saúdské Arábie. Od té doby Američané lodě k průjezdu povzbuzují, ale neposkytují jim přímý námořní doprovod.
|
Blokáda u Íránu skončí, uvedl Trump s tím, že definitivně rozhodne o dohodě
„Ačkoli americké síly neposkytují eskortu, nadále komunikujeme a koordinujeme se s obchodními loděmi, které chtějí bezpečně a svobodně proplout Hormuzským průlivem, klíčovým mezinárodním koridorem pro regionální i globální ekonomiku,“ uvedl v sobotním prohlášení kapitán Tim Hawkins, mluvčí amerického vojenského velení.
Podle Noam Raydanové z Washingtonského institutu pro politiku Blízkého východu je uváděných sedmdesát průjezdů koordinovaných USA vyšší počet, než očekávala. Kvůli vypnutým transpondérům ale podle ní potrvá, než se podaří potvrdit, kolik lodí se skutečně na koordinaci s USA podílelo.
„A pochybuji, že budou zveřejněna jména, zvlášť pokud se některé společnosti obávají budoucí reakce Íránu za spolupráci se Spojenými státy,“ uzavřela pro The New York Times.