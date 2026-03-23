Dvě obří lodě Jag Vasant a Pine Gas se v pondělí brzy ráno podle dat zveřejněných agenturou Bloomberg pohybovaly severním směrem od pobřeží Spojených arabských emirátů směrem k íránským ostrovům.
Obě signalizovaly pomocí transpondérů indickou příslušnost, což je preventivní opatření, které používají i další plavidla při této cestě. Míří skutečně do Indie, která čelí akutnímu nedostatku LPG. Země nyní jedná s Teheránem o zajištění dodávek propan-butanu, používaného především jako plyn na vaření.
Tankery s LNG mění trasy. Evropa může soupeřit s Asií o dostupné dodávky plynu
Dvě další indické lodě s LPG průlivem propluly již začátkem tohoto měsíce. Plavba celým Hormuzským průlivem může trvat až 14 hodin. Pokud Jag Vasant a Pine Gas budou pokračovat ve své současné trase bez překážek, měly by se dostat na druhou stranu průlivu do Ománského zálivu do pondělního večera.
Pouze spřátelená plavidla
Hormuzský průliv, klíčová námořní cesta spojující producenty ropy a plynu v Perském zálivu se zbytkem světa, je od konce února prakticky uzavřen, kdy začaly americké a izraelské útoky. Od té doby Teherán provoz téměř zastavil útoky na lodě a hrozbami. Plavba se podařila pouze lodím napojeným na Írán, Čínu nebo omezený počet dalších zemí, které se pokusily vyjednat bezpečný průchod, včetně Indie.
Řada lodí, jimž se podařilo průlivem proplout, zvolila podobnou trasu podél íránského pobřeží. Za běžných okolností by lodě opouštějící záliv pluly blíže k Ománu, avšak jedna loď, která zvolila tuto tradičnější trasu, byla začátkem měsíce napadena.
„Poslední dvě indické lodě dostaly zelenou na základě dohody s Íránem a jednu z nich doprovázelo íránské námořnictvo,“ uvedl pro Bloomberg důstojník na palubě.
Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky
Podle dat o sledování lodí vplula Jag Vasant do Perského zálivu přes Hormuzský průliv 26. února. Jen několik hodin před vypuknutím konfliktu 28. února naložila LPG v Kuvajtu. Pine Gas tak učinila ve stejný den a svůj plný náklad nabrala v emirátském přístavu Ruwais.
Tyto dvě lodě spolu s předchozí dvojicí přinesou určitou úlevu Indům, kteří se snaží zajistit si plynové láhve. Všechny čtyři lodě dohromady ovšem pokryjí spotřebu země pouze na dva až tři dny, uvedl Shiv Samrat Kapur, výkonný ředitel indické pobočky společnosti Sentosa Shipbrokers.
„Írán využívá průliv jako nástroj námořní diplomacie a nutí státy volit mezi orientací na Západ a energetickou stabilitou,“ uvedl. Cesta lodí podle něj prokázala schopnost Indie udržovat neutrální vztahy v době geopolitické nejistoty, uzavírá Bloomberg.