Hongkong přichází o turisty. Jejich počet meziročně klesl o 40 procent

Čchan uvedl, že nepokoje výrazně poškodily image Hongkongu jakožto bezpečného mezinárodního města a centra pro obchod, leteckou dopravu a finance. Upozornil, že protesty blokující silnice, hromadnou dopravu i letiště brání lidem v chození do práce a do škol a vedly ke zrušení či odkladu řady mezinárodních konferencí a výstav. Ceny pokojů v některých hotelech kvůli nižšímu zájmu poklesly o 40 - 70 procent.



První meziroční pokles počtu návštěvníků od ledna loňského roku evidoval Hongkong v červenci, a to pět procent, píše agentura Reuters. Tehdy se poprvé projevil dopad protestů, které započaly v červnu tohoto roku kvůli obavám o autonomii Hongkongu. „Nejvíce znepokojující jsou výhledy na to, že by se situace měla brzy změnit,“ uvedl Čchan.



Protesty měly negativní dopad rovněž na maloobchodní tržby, které v červenci utrpěly nejprudší pokles od února 2016. Minulý týden také agentura Fitch Rating snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Hongkongu o jeden stupeň na AA. Rating však stále zůstává na vysoké úrovni a Hongkong je hodnocen jako velmi kvalitní dlužník. Toto hodnocení je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček.

Hongkong se s masovými protesty potýká už několik měsíců. Demonstranti požadují demokratické reformy a vyjadřují obavy ze ztráty svobod v důsledku sílící kontroly Pekingu.

Lidé začali původně demonstrovat proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování správkyně Hongkongu Carrie Lamová minulý týden slíbila stáhnout.

Demonstrace ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření údajných násilností ze strany policie při demonstracích, propuštění zadržených demonstrantů a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu.