Hongkong bojuje s byty o velikosti krabice od bot. Nové předpisy čelí kritice

Sze Šan Lajová stoupá po ponurém, slabě osvětleném schodišti paneláku v hongkongské čtvrti Mong Kok. Sociální pracovnice klepe na dveře a hlásí svůj příchod, přejde do malého vchodu kolem kachlíkové kuchyňky, odkud na ni mává starší paní. Jedná se o jednotky, v nichž bydlí desítky nájemníků v prostorách ne o moc větších než jedna postel, naskládaných po dvou až ke stropu.

„V takovém domově bydlím poprvé,“ říká žena v nejvyšším patře. Dříve žila v Šen-čenu v pevninské Číně, ale po přestěhování do Hongkongu se s manželem rozešli. „Moje rodina, příbuzní a přátelé by se styděli, kdyby mě takhle viděli,“ říká pro list The Guardian.

Bydlení v krabici od bot

Hongkong je proslulý svými stísněnými a malými byty neboli „bydlením v krabicích od bot“, což je název, který stále dostatečně nevystihuje klaustrofobickou povahu těchto prostor. Nové reformy oznámené v tomto roce se pokoušejí tento problém řešit tím, že nařizují zásadní zlepšení a předpisy, které mají být zavedeny do konce roku 2026.

teshkeren @teshkerensaad Slums of Hong Kong where people live in cages🥹🥹 https://t.co/8qG3jZAdx7 oblíbit odpovědět

Kritici je však označili za málo ambiciózní, které se nezaměřují na nejhorší bydlení - takzvané rakve a bydlení v klecích. Podle kritiků 30 let staré předpisy, které vyžadují, aby pronajímatelé registrovali prostory s 12 a více lůžky, lze snadno obejít.

Dílčí jednotky (SDU) nazývané také dílčí byty, jsou zvláštní bytové jednotky, v nichž jsou bytové jednotky rozděleny na dvě nebo více menších jednotek pro účely pronájmu.

V zásadě existují tři typy těchto malých obytných prostor. Dílčí jednotky (SDU) jsou větší, podle nedávných studií mají v průměru třináct metrů čtverečních, ale často v nich bydlí páry nebo celé rodiny. Pokoje připomínající rakve jsou jen o málo větší než jedno lůžko a jsou vysoké jen tak, aby se v nich dalo sedět. Domovy v klecích jsou podobně velké, ale jsou vyrobeny z drátu.

Hongkong je pravidelně uváděn jako město s nejhorší dostupností bydlení na světě. Počet klecových jednotek sice klesl, podle odhadů ale stále žije více než 200 tisíc lidí v přibližně 100 tisících běžných SDU a menších lůžkách namačkaných v bytech po celém městě. Podle studií je průměrné nájemné v SDU za metr čtvereční dokonce vyšší než v jednotlivých bytech. Pro pronajímatele je to lukrativní příjem, který je vyšší než pronájem celých bytů.

Hongkongská vláda je již desítky let pod tlakem, aby řešila nerovnost v bydlení ve městě, kterou tyto domy tak jasně ilustrují. Vládní opatření stanovují minimální podlahovou plochu SDU na osm metrů čtverečních a nařizují samostatnou toaletu, alespoň jedno řádné okno a žádné požární nebezpečí. Všechny musí být od konce roku 2026 registrovány a pravidelně kontrolovány, zatímco budou přejmenovány na základní bytové jednotky.

Kritici však tvrdí, že nová norma je pouze o jeden metr čtvereční větší než průměrná vězeňská cela v Hongkongu a nezvyšuje se pro jednotky, v nichž žijí páry nebo celé rodiny. Odhaduje se, že v jednotkách SDU žije 50 tisíc dětí, a že přibližně třetina všech jednotek SDU v současné době nesplňuje normy a potřebuje rekonstrukci. „Kromě toho se v komunitě objevují názory, které naznačují, že některé domácnosti s jednou SDU si nepřejí, aby byl požadavek na minimální plochu stanoven příliš vysoko, aby ušetřily náklady na nájem,“ uvedl mluvčí.

Hongkongské domy s rakvemi mají také pověst útočiště pro odsouzené zločince, důchodce, narkomany a duševně nemocné. „Pronajímatelé se nestarají o to, kolik lidí v nich žije,“ říká Lajová o domech, které nejsou registrovány.

Panují také obavy z toho, co vylepšení udělá s cenami. „Když zlepší kvalitu, nájemné se zvýší,“ řekl hongkongský zákonodárce Michael Tien, který se již dříve zasazoval o omezení nájemného. Nájemné v domech s rakví o velikosti jednolůžka dosahuje až tři tisíce hongkongských dolarů (9 427 korun) měsíčně.

Podle Lajové by zavedení jednoho standardu pro všechny byty eliminovalo rakvové a klecové jednotky. Pokud ale vláda nemá dostatek veřejných bytů nebo dobrou politiku přesídlování, mohl by tento krok lidi vyhnat na ulici nebo do nelegálních SDU. „Jediné, co by mohlo problém vyřešit, je zastavět více pozemků a postavit více veřejných bytů,“ říká Lajová pro The Guardian.

Podle hongkongské vlády je zapotřebí 308 tisíc nových veřejných bytů. Nové reformy zahrnují závazek postavit 43 600 veřejných bytů, což je součástí cíle zvýšit do roku 2030 současné zásoby na přibližně 190 tisíc bytů, včetně dočasných bytů. Seznamy čekatelů jsou nyní více než pět let dlouhé a je na nich přibližně 200 tisíc žadatelů.