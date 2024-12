Hongkong je součástí osy Čína, Írán, Rusko a KLDR, varují zákonodárci USA

Členové amerického Výboru pro záležitosti Číny Sněmovny reprezentantů chtějí, aby americká ministryně financí Janet Yellenová zaměřila svou pozornost na Hongkong. Ačkoli se právě Hong Kong stal v minulosti klíčovým partnerem i pro mnoho amerických bank, v poslední době je to globální lídr v nelegálních praktikách, píše CNN.

Finanční sektor se na hospodářské výkonnosti Hongkongu podílí asi jednou pětinou. Pro tamní ekonomiku jde tedy o velmi důležité odvětví, které táhne hospodářství směrem vzhůru. Členové amerického výboru ale soudí, že jeho role se za poslední léta změnila.

Íránská ropa i válečné zbraně Rusku

Hongkong se totiž má podílet na vývozu západních technologií do Ruska či nákupu íránské ropy prostřednictvím nastrčených firem. Politici USA rovněž říkají, že hongkongský finanční sektor se účastní i obchodu se Severní Koreou. I proto se podle amerických zákonodárců stal zhruba od roku 2020 nedůvěryhodným finančním centrem a důležitým prvkem autoritářské osy Čína, Írán, Rusko a Severní Korea.

„Musíme se ptát, jestli je dlouhodobá americká politika vůči Hongkongu stále vhodná, a to zvlášť v oblasti financí a bankovnictví,“ uvedli signatáři dopisu.

Hongkongské úřady dlouhodobě argumentují tím, že nemají povinnost přistupovat k sankcím, které uvalil Západ. To bylo patrné třeba i v roce 2022, kdy do jednoho z tamních přístavů dorazila honosná jachta jednoho z ruských oligarchů, na kterého dříve uvalily sankce Spojené státy, Velká Británie i Evropská unie.

Je Hongkong na Číně nezávislý?

Součástí dopisu amerických zákonodárců je také výzkum, ze kterého je patrné, že dodávky z Hongkongu pohání ruskou vojenskou výrobu. Dokládat to má fakt, že zhruba 40 procent takto přepravného zboží mezi srpnem a prosincem roku 2023 se řadilo k transportu s vysokou prioritou. Mělo podle nich jít hlavně o rakety.

I proto američtí zákonodárci požádali, aby je Janet Yellenová co nejdříve informovala o tom, jak se obchodní vztahy v USA s Hong Kongem za poslední léta vyvinuly. Upozorňují i na stále křehčí vztahy mezi USA a Čínou.

„Myšlenka, že Hongkong funguje na Číně nezávislé, je nyní fraška. Americké firmy musí pochopit, že jejich zdejší operace budou velmi pravděpodobně podléhat zvýšené kontrole,“ potvrdil obavy analytik Isaac Stone Fisk ze společnosti Strategy Risks.

Dopis také přichází v době, kdy se Donald Trump vrací do Bílého domu. Od něj se očekává, že může výrazně zasáhnout do obchodu s Čínou, a to mimo jiné i prostřednictvím stoprocentních cel. Nasvědčuje tomu i výběr konkrétních spolupracovníků, které Trump v posledních dnech představil.