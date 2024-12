Japonské automobilky Honda a Nissan oznámily zahájení rozhovorů o fúzi

Prezident a generální ředitel Nissan Motor Co. Makoto Učida (vlevo) a prezident a generální ředitel Honda Motor Co. Tošihiro Mibe si podávají ruce po tiskové konferenci v Tokiu. Společnosti oznámily, že se k nim připojí společnost Mitsubishi Motors Corp. a budou společně jednat o partnerství v oblasti elektromobility. (1. srpna 2024). | foto: ČTK

Plány na spojení firem Honda a Nissan přicházejí v době, kdy tradiční automobilky čelí rostoucí konkurenci ze strany amerického výrobce elektromobilů Tesla a také čínských rivalů.

Obě japonské značky stále více ztrácejí významnou část svého podílu na čínském trhu, jenž dlouhodobě hrál klíčovou roli v jejich podnikání. „Stejně jako ostatní zahraniční automobilky Honda i Nissan ztratily půdu pod nohama v Číně, největším automobilovém trhu na světě, kde BYD a další domácí značky získávají spotřebitele elektroaut a hybridů,“ napsala agentura Reuters.

Honda je druhou největší automobilkou v Japonsku, zatímco Nissanu patří třetí příčka. Tržní hodnota Hondy přesahuje 40 miliard dolarů (zhruba 965 miliard korun) a tržní hodnota Nissanu se pohybuje kolem deseti miliard dolarů. „Pokud by opravdu došlo ke spojení Nissanu a Hondy, vznikla by společnost za 54 miliard amerických dolarů (asi 1,3 bilionu korun),“ uvedla agentura Reuters.

„Ze střednědobého až dlouhodobého hlediska by to pro japonský automobilový průmysl bylo dobře. Vytvořila by se nová silná linie,“ vyjádřil se k fúzi analytik Seidži Sudžiura. Automobilky předpokládají, že rozhovory dokončí zhruba v červnu. Plán fúze počítá s vytvořením nové holdingové společnosti, pod kterou by firmy Honda a Nissan spadaly. Součástí nové skupiny by se mohla stát rovněž automobilka Mitsubishi, která je strategickým partnerem Nissanu.