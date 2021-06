Home office připravuje Brity o místa, říká studie. Firmy chtějí ušetřit

Podle Institutu Tonyho Blaira pro globální změny je v ohrožení bezmála 6 milionů zaměstnanců. Nejvíce se hrozba týká zaměstnanců, kteří nejsou závislí na práci v kanceláři, jako například programátoři nebo grafici. Geograficky se nejvíc týká Londýna a jihovýchodní Anglie, tedy těch nejrozvinutějších částí země, informuje agentura Bloomberg.



„Pokud budou firmy zaměstnance ve velkém outsourcovat, může to mít obrovské politické, ekonomické a společenské konsekvence, které bych přirovnal k tomu, když v sedmdesátých letech přišly o práci statisíce dělníků z továren. Jen s tou výjimkou, že tohle by bylo ještě rychlejší,” varuje Institut.

Pandemie bude mít podle studie na pracovní trh nejenom dočasné, ale i trvalé následky. Společnosti, které si totiž nyní zvykly na to, že jejich zaměstnanci pracují z domova, si nyní ponechají pouze ty klíčové, zbytek si obstarají na dálku z jiné země, kde je levnější pracovní síla. Ušetří tak náklady na provoz.

Právě britské firmy by mohly nejvíce hledat pracovníky v Indii, Číně, Bangladéši či Pákistánu. Kromě lidí v oblasti IT by tak do budoucna mohlo o práci přijít až 1,7 milionů Britů z oblasti financí, výzkumu a prodeje nemovitostí. 58 procent britských firem, které plánují zachovat home office, uvedlo, že největší motivací je pro ně snížení nákladů, a to jak za pronájem kanceláří, tak i za zaměstnance.

Čechy nahradí robotizace

Zatímco tento trend se objevuje ve Velké Británii, v České republice zatím něco takového ve větší míře nehrozí. „Zatím jsme nijak výrazně nezačali pozorovat, že by české firmy outsorcovaly zaměstnance ze zahraničí. Jsou tu ale samozřejmě obory jako IT, kde zaměstnávali lidi bez ohledu na jejich aktuální geografickou polohu už před pandemií,“ říká Alžběta Honsová marketingová manažerka personálně poradenské společnosti Randstad.



„S urychlením konceptu práce odkudkoli kvůli pandemii by se měla významně rozšířit i tato možnost. V českém prostředí to ale rozhodně není většinový trend. Zde se spíš vedou debaty o tom, do jaké míry se lidem povolí pracovat z domova i nadále,“ dodává Honsová.

„Vidíme spíš pravý opak, protože do Česka přichází stále víc a víc lidí z ciziny. Třeba díky brexitu se tady zaplnily desítky pracovních míst, protože občané EU odchází z Británie. Myslím si, že trend směřuje spíš k přílivu lidí, kteří přijdou pracovat k nám, a ne k outsorcingu lidí mimo ni,“ říká ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy z oboru podnikových služeb Jonathan Appleton.

Podle Honsové u nás hrozí úbytek pracovních míst spíše kvůli automatizaci a robotizaci. „V Česku spíše v některých oborech, jako je administrativa HR procesy nebo klientská podpora, hrozí, že lidé ztratí práci kvůli nahrazení roboty. Právě u repetitivních zaměstnání, která jsou zároveň ohodnocena relativně vyšší mzdou, bude automatizace rychlejší než u manuálních pracovníků, kteří dostávají minimální mzdu,“ uzavírá Honsová.