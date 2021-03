Home office je odchylka od normálu, napravíme ji, říká šéf Goldman Sachs

„Myslím si, že pro společnosti, která je inovativní a má kulturu založenou na spolupráci, to není ideální a nejde o žádný nový standard,“ řekl Solomon ve středu ve svém projevu na fóru švýcarské investiční banky Credit Suisse.

„Je to pouze odchylka od normálu, kterou napravíme tak rychle, jak jen to bude možné,“ doplnil americký investiční bankéř.

Během pandemie se značná část jeho zaměstnanců přesunula k práci na dálku, v kancelářích na celém světě zůstalo v průměru méně než deset procent zaměstnanců. Situace ale byla v jednotlivých zemí odlišná.

Například v New Yorku do práce docházela až čtvrtina zaměstnanců. Stejný počet se společnosti podařilo dostat do londýnských kanceláří během loňského léta a na podzim, jakmile se pandemická omezení ve Spojeném království na krátkou dobu zmírnila.

Ještě větší část personálu docházela do práce v Asii, podle Solomona šlo o více než polovinu. Číslo však pokleslo v podzimních a zimních měsících, důvodem bylo zhoršení tamní pandemické situace.

„Budeme se snažit, aby skupina mladých zaměstnanců, kteří nastoupí do zaměstnání v létě, z domova nepracovala,“ dodal Solomon. Podle jeho slov by mohli přijít o přímý kontakt mezi sebou a „přímé mentorství.“

Šéf Goldman Sachs je znám tím, že na home office má odlišné názory než většina manažerů ostatních velkých firem. Například společnost Spotify na začátku tohoto měsíce oznámila, že po pandemii umožní svým zaměstnancům pracovat odkudkoliv.