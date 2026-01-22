Pokud by prezident její žádosti vyhověl a trest jí zkrátil, mohla by se dostat na svobodu téměř o šest let dříve, píše web CNN.
Loni americký odvolací soud potvrdil odsouzení Holmesové i bývalého prezidenta společnosti Theranos Rameshe „Sunnyho“ Balwaniho. Zároveň ponechal v platnosti povinnost uhradit poškozeným náhradu škody ve výši 452 milionů dolarů.
Holmesová založila Theranos ještě jako studentka vysoké školy. Firma slibující revoluci v oblasti zdravotnických testů pomocí několika kapek krve byla v jednu chvíli oceněna na devět miliard dolarů. Společnost získala investice ve výši 945 milionů dolarů, spolupracovala s významnými maloobchodními řetězci a v jejím vedení zasedali známí političtí představitelé.
Zásadní zlom přišel po vyšetřování deníku The Wall Street Journal, které zpochybnilo funkčnost technologie i způsob provádění testů. V roce 2018 byli Holmesová i Balwani obviněni z několika bodů podvodu a spiknutí za účelem podvodu. Oba vinu odmítali.
Rozhodne až prezident
Jedenačtyřicetiletá Holmesová si nyní odpykává trest ve vězeňském zařízení Federal Prison Camp Bryan, které je věznicí s minimální ostrahou zhruba 160 kilometrů od Houstonu.
Bílý dům se ke konkrétním žádostem o milost nebo zmírnění trestu nevyjadřuje. Konečné rozhodnutí je výhradně na prezidentovi, uvedl podle CNN jeden z představitelů administrativy. Právní zástupce Holmesové se médiím nepodařilo bezprostředně kontaktovat.
V posledních měsících se Holmesová znovu objevuje v online prostoru. Na jejím účtu na síti X se začaly objevovat nové příspěvky včetně nedávného vyjádření chvály k Trumpovým krokům v oblasti dostupnosti zdravotní péče. Účet zároveň sdílí informace o jejím manželovi, dětech a životě ve vězení. Je na něm uvedeno, že příspěvky jsou „většinou jejími slovy, zveřejněnými jinými osobami“. Není jasné, kdo účet spravuje.
„Nadále bojujeme za mou nevinu a víme, že pravda nemůže být potlačována navždy,“ stojí v jednom z příspěvků, zveřejněném ve středu večer.
Prezident Trump během svého druhého funkčního období udělil již několik mediálně sledovaných milostí. Mezi nimi například zakladateli kryptoburzy Binance Changpengu Zhaovi, který se v roce 2023 přiznal k porušení zákonů proti praní špinavých peněz, nebo Rossu Ulbrichtovi odsouzenému na doživotí za vytvoření darknetového tržiště Silk Road.