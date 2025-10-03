Ani Oscar práci v Los Angeles nezaručí. Hollywoodská produkce se stále propadá

  18:00
Do Hollywoodu přicházejí každoročně tisíce lidí, kteří si zde chtějí splnit svůj americký sen. Dnes už to ale není tak jednoduché. Studia se stále nevzpamatovala ze zavřených kin a stávek, což vedlo k rapidnímu poklesu produkce. O práci tak bojují nejen nově příchozí, ale také držitelé Oscarů.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Brian Mainolfi přišel do Los Angeles v roce 1994 s cílem stát se animátorem. Začal jako asistent ve studiích Looney Tunes a následně se přesunul k disneyovským pohádkám nebo sitcomu Americký táta.

Od zrušení jeho poslední show v roce 2024 ale kreslí pouze do svého skicáku. Stejně jako tisíce dalších i on pociťuje prudké zpomalení zdejšího zábavního průmyslu. Jeho jediným živobytím se tak stala výuka na kampusu Cal State vzdáleného tři hodiny autem, kde si vydělá 350 dolarů týdně.

To ovšem k uživení čtyřčlenné rodiny nestačí, a tak musí poprvé ve svém životě sahat do úspor vyhrazených na důchod a studia dětí.

„Když neseženu práci do prosince, budu se muset nechat zaměstnat někde v supermarketu. Nikdy mě nenapadlo, že bych se živil něčím jiným než kreslením,“ svěřil se webu The Wall Street Journal.

V životě jsem si nemusela půjčovat peníze. Jak se žije tvůrcům v Hollywoodu

Na konci roku 2022 bylo podle úřadů v hollywoodském filmovém průmyslu zaměstnáno 142 tisíc lidí, o dva roky později už to bylo jen přibližně 100 tisíc. Rozdíl je znatelný i v počtu realizovaných projektů. Podle datové firmy ProdPro v USA v roce 2024 vzniklo o třetinu méně filmů a seriálů s rozpočtem alespoň 40 milionů dolarů než v roce 2022. Během prvního čtvrtletí letošního roku to bylo ještě o dalších třináct procent méně. To je nejnižší produkční aktivita od roku 1995.

„Toto je poprvé od roku 1989, co nemám na čem pracovat,“ potvrzuje 62letá producentka Pixie Wespiserová. „Když se kolem sebe rozhlédnu, všude vidím jen lidi, kteří strádají.“

Los Angeles sice zažilo pády už v minulosti, ale nikdy ne tak závažné. Nyní se míra nezaměstnanosti vyšplhala na 5,7 procent, což je více než průměr celých Spojených států, a zhoršuje se i bytová krize.

Už rok bez práce

Thomas Curley získal v roce 2014 Oscara za nejlepší zvuk k filmu Whiplash a ještě v roce 2022 měl tolik pracovních nabídek, že nevěděl, co dřív. Od dubna loňského roku ale nezavadil o žádnou kromě jednoho evropského filmu, na kterém pracoval pouze týden.

„Nejtěžší není sledovat, jak mi postupně mizí úspory, ale to, že nemůžu dělat, co mě baví,“ svěřil se Curley. „Pocit, že jste součástí týmu, který vytváří něco, co může přinést radost milionům lidí po celém světě, je to, kvůli čemu jsem s hudbou začal.“

Courtney Cowanová zase rozvážela své sušenky značky na plac i do kanceláří agentů. Rok 2023 pro ni měl být přelomový, protože plánovala otevřít druhou pobočku nebo rozjet franšízový program. Místo toho ale začaly stávky a její tržby klesly o 30 procent.

Trumpova vláda podala žalobu na Los Angeles. Vadí ji, že chrání migranty

Musela proto propustit některé zaměstnance a financovat podnikání z vlastních úspor. Přestože se situace v listopadu uklidnila, byla to její nejhorší sezona, protože ze strany zábavních společností obdržela pouze jednu objednávku. Obchod zavřela v lednu 2024 a po téměř roce nezaměstnanosti si nakonec našla práci jako nákupčí v obchodě s kuchyňskými potřebami.

Jako ukrást dítěti bonbon

Úpadek filmového průmyslu se nelíbí ani současné vládě. Prezident Trump se na sociálních sítích vyjádřil, že filmová tvorba byla Spojeným státům ukradena jinými zeměmi a že je to stejné, jako ukrást dítěti bonbon. Znovu zopakoval, že chce zavést 100procentní clo na zahraniční filmy, ale jak by vše fungovalo, zůstává otázkou. Snímky totiž nejsou fyzicky dovážené produkty.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom letos podepsal zákon, který více než zdvojnásobí daňový bonus na 750 milionů dolarů ročně. Producenti ale tvrdí, že je nepravděpodobné, že by to přilákalo více velkých filmařů, protože se příspěvek nevztahuje na „nadlimitní“ náklady jako například platy hvězd.

Stále častěji se navíc vyráží natáčet do zahraničí. Film Fantastická čtyřka například zachránila New York City ve filmu natočeném za Londýnem a snímek K-pop: Lovkyně démonů se zase animoval v Kanadě. Studia navíc začala využívat umělou inteligenci.

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

To je i případ animátorky Rachel Longové, která se více než deset let podílela na seriálu BoJack Horseman. Když ale v roce 2024 skončila poslední řada, ocitla se spolu se stovkami dalších zkušených umělců na seznamu uchazečů o práci. Volných pozic bylo ovšem na trhu jen pár, protože většinu zastala umělá inteligence.

Longová se tedy rekvalifikovala na zdravotnickou pomocnici, čímž si ale vydělá pouze třetinu toho, na co byla zvyklá. Práce ji navíc nenaplňuje. „Doufám, že se mi podaří alespoň částečně vrátit k tomu, co jsem dělala. Ráda bych měla nějakou kreativní práci, ale si připustit, že už to tak třeba nikdy nebude,“ uzavírá podle amerického deníku.

3. října 2025

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

