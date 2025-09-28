V životě jsem si nemusela půjčovat peníze. Jak se žije tvůrcům v Hollywoodu

  10:00
Hollywood byl odnepaměti symbolem slávy. Každý, kdo se toužil prosadit v zábavním průmyslu se přestěhoval právě do Los Angeles. Tento neustálý příliv ambiciózních lidí se ale v roce 2010 ustal. Z města, kde se plnila přání, se stalo místo plné zoufalství a nezaměstnanosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
18 fotografií

Šedesátiletá Nancy Steinerová pracuje téměř čtyřicet let jako kostýmní výtvarnice. Během té doby se podílela například na snímcích Smrt panen, Ztraceno v překladu nebo Nadějná mladá žena. Před pandemií nezažila období, kdy by byla bez práce déle než tři a půl měsíce. Během letošního roku ale zatím spolupracovala pouze na dvou reklamách po dobu šestnácti dní. „Je to poprvé, co mám opravdu potíže sehnat práci,“ svěřila se Bloombergu.

Slavné evropské hvězdy, které se dostaly až do Hollywoodu

O nic lépe na tom není ani herec Kai Lennox, který se objevil například v seriálu Fargo nebo romantické komedii Až tak moc tě nežere. Vzhledem k tomu, že studia produkují kvůli rozpočtu méně projektů, soutěží o role se známějšími herci. „Všechno je teď mnohem více konkurenční, není to tak, že bych zakázky odmítal,“ tvrdí 51letý herec.

Momentálně je tedy finančně závislý na své manželce Kameron Lennoxové, kostýmní výtvarnici, která nedávno obdržela cenu Emmy za seriál The Studio. „Kdyby Kammy nepracovala tak jako teď, opravdu nevím, kde bychom byli,“ dodává.

Začalo to covidem

Americký filmový průmysl utrpěl v posledních letech několik citelných ran. Od pandemie covidu, která měla za následek zavření kin, přes dvě dlouhodobé stávky až k téměř úplnému kolapsu kabelové televize. Studia na klesající ceny akcií reagovala výraznými škrty v rozpočtech a propouštěním tisícovek zaměstnanců.

Přestože lidé za zábavu platí více než kdy předtím a u obrazovek tráví většinu času, v Hollywoodu zůstává velké množství tvůrců bez práce.

Finanční tíseň pociťuje i Nancy Steinerová. „V životě jsem si nemusela půjčovat peníze. Teď ale nemám na vybranou, protože potřebuji splácet hypotéku,“ popisuje.

Konec srandy v Americe. Z obrazovky mizí komici, kteří se znelíbili Trumpovi

Lennox říká, že má přátele z oboru, kteří se stěhují do levnějších měst nebo úplně mění obor. „Myslím, že mě to také jednou čeká,“ svěřuje se. Steinerová si ale tuto možnost zatím představit nedokáže. „Strávila jsem nad kostýmy desítky let a nevím, jak bych své dovednosti uplatnila jinde.“

Ani šéf to nemá jisté

Sestry Prescottovy se v Hollywoodu rovnou narodily. Jejich rodiče se do Los Angeles přestěhovali za účelem stát se herci, ale matka si nakonec vybudovala kariéru jako správkyně smluv ve společnosti Disney.

„Vždycky domů nosila zamítnuté storyboardy a návrhy postav, které nám pak sloužily jako omalovánky,“ vzpomíná scenáristka Julia Prescottová, jež se podílela na oblíbeném seriálu Simpsonovi.

Její sestra Kati se živila jako animátorka pozadí. Spolupracovala například na remaku úspěšného seriálu z osmdesátých let Muppet Babies. Od roku 2023 ale začalo zakázek ubývat a místo animace nakonec začala hlídat děti. „Uvažuji o tom, že bych vytvořila vlastní komiks, protože chci využít své dovednosti tak, abych nemusela začínat úplně od znova. Svět zábavy pro mě už ale asi skončil.“

Los Angeles může přijít o své palmy. Nechtějí je hasiči ani developeři

Julia se zatím nevzdává, protože v roce 2023 dostala roční stipendium ve výši 50 tisíc dolarů pro práci na několika hraných filmech. Dalších 25 tisíc pak obdržela na natočení krátkého filmu.

„Cítím se trochu provinile, protože mám tuto skvělou příležitost a mezitím mi volají bývalí šéfové, jestli nevím o nějaké práci,“ uzavírá s tím, že ani lidé v Hollywoodu na vysokých pozicích nemají budoucnost v branži jistou.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

