Sochy, které se na terminálu vznášejí od roku 2013, mají rozpětí křídel patnáct metrů a každá z nich váží 1,1 tuny. Jejich přítomnost s sebou ale nesla určité komplikace. Během zemětřesení v roce 2016 se jeden z orlů uvolnil ze závěsu a zřítil se na zem. Nikoho však nezranil.

Tento měsíc ale majestátní stvoření, která připomínají na Zélandu natáčené trilogie Pán prstenů a Hobit, opustí terminál nadobro. „Byla to významná součást příběhu o Pánu prstenů, nyní to však už chceme změnit na něco nového,“ vyjádřil se výkonný ředitel letiště Matt Clarke.

„Láme mi to srdce,“ řekla pro agenturu AP jedna z cestujících, která seděla pod chňapajícím orlím pařátem v jídelní části letiště. Sochy na ni zapůsobily už v mládí. „Prosím, prosím, přehodnoťte to,“ vzkázala.

Orly vyrobila společnost Weta Workshop, která se zabývá filmovými rekvizitami a efekty. Pro oscarového režiséra Petera Jacksona vytvořila desítky tisíc rozličných rekvizit.

Filmy natočené podle oblíbených románů J. R. R. Tolkiena přinesly Novému Zélandu miliardy dolarů z cestovního ruchu a během patnácti let filmové produkce poskytly práci tisícům obyvatel Wellingtonu.

Šmakova dračí pouť

Během let, kdy se ptáci vznášeli na terminálu, však tolkienovský turismus ve Wellingtonu upadl. I přesto ale bude město navždy synonymem Jacksonových filmů. Prohlídky s průvodcem stále vozí fanoušky do míst, kde se odehrávají slavné scény a o návštěvu produkčních společností, jako je třeba právě Weta, je také zájem. Nová expozice, která orly nahradí, bude opět dílem zmíněné společnosti a odhalena by měla být v průběhu tohoto roku.

Cestující mohou stvoření obdivovat do pátku, poté budou uloženi do skladu. Clarke doufá, že zvířata, z nichž každé z nich má tisíc 3D tištěných per, najdou domov v některém z muzeí. „Pro malé děti je to velkolepá podívaná,“ řekl. „Dokonce i staří, zarostlí podnikatelé stále vytahují své telefony a sochy si fotí,“ dodal ředitel.

Ani tak ale wellingtonské letiště neztratí svou svéráznou stránku. U odbavovacích přepážkami i nadále zůstane obrovská socha draka Šmaka z Hobita.