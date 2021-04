Firmy se brání těžbě z mořského dna, požadují výzkum a zodpovědnost

Podle zástupců společností BMW, Volvo a Google nebudou společnosti financovat ani žádné těžební společnosti, které by se v podmořských hloubkách bez jasných vědeckých závěrů rozhodly těžit. Společně s korejským výrobcem baterií Samsung SDI vyloučily tyto firmy i případné používání hlubinných minerálů v rámci dodavatelských vztahů. Informoval o tom portál Financial Times.

„Dříve než se začne ze dna oceánů těžit, je třeba jasně prokázat, že takové postupy nebudou nebezpečné pro životní prostředí. Je nutné, aby byla zajištěna efektivní bezpečnost mořského prostředí,“ uvedly podniky ve zprávě, kterou zveřejnil Světový fond na ochranu přírody.

Hlubinná těžba je některými skupinami již řadu let propagována jako alternativa k pozemní těžbě vzácných minerálů, které se aktuálně využívají třeba pro výrobu baterií do elektroaut. Poptávka po těchto kovech, mezi které patří třeba i kobalt a nikl, již po dobu více než deseti let strmě roste. Důvodem je mimo jiné stále rostoucí výroba elektromobilů, které v dohledné době mohou zcela nahradit automobily se spalovacími motory.

Pravidla pro hlubinnou těžbu v mořích a oceánech musí však nejprve schválit Mezinárodní úřad pro mořské dno, ISA. Jde o organizaci OSN se sídlem na Jamajce, která musí v nadcházejících měsících stanovit pravidla pro těžbu. Pandemie nemoci covid-19 však schvalování těchto pravidel značně zpomalila a na stanovení jednoznačných pravidel se tak stále čeká.

Podle společností BMW, Volvo a Google však má být i přes obrovské potenciální zdroje čisté energie podmořská těžba vzácných kovů nejprve dokonale prozkoumána. Případná těžba by podle nich neměla vzbuzovat žádné pochybnosti a měla by být i maximálně odpovědná.

Podle některých odborníků z akademického světa je těžba na mořském dnu i přes obrovské možnosti zisku značně riskantní. Douglas McCauley, profesor na kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, se domnívá, že ekosystémy v hlubinách moří patří mezi vůbec ty nejméně odolné na světě a před případnou těžbou tak varuje. Nepovažuje také za vhodné, aby se zdroje pro čistou energii získávaly právě tímto způsobem a vyzývá k hledání alternativ.