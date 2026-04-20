Jak se výpadek produkce, který hrozí být jeden z největších v historii, odrazí ve světové ekonomice, mapovala agentura Bloomberg.
Jak se kvůli válce vyvíjejí ceny hliníku?
Od začátku války s Íránem jsou ceny hliníku velmi rozkolísané. Nejprve prudce vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2022, poté však klesly kvůli obavám z širších dopadů a zpomalení světového hospodářství.
Kdo chce ropu hned, musí si pořádně připlatit. Proč se ceny na trhu tak liší?
Na konci března ceny opět vyskočily poté, co íránské útoky zasáhly dvě hliníkárny ve Spojených arabských emirátech a Bahrajnu. Íránské Revoluční gardy uvedly, že tyto závody dodávaly americké armádě, a útoky označily za odvetu za americko-izraelské zásahy proti íránské infrastruktuře. Závod v SAE, jeden z největších v regionu, musel zastavit provoz a uvedl, že obnovení výroby může trvat až rok.
Budoucnost patří aluminiu. Cena dlouho přehlíženého kovu může prudce růst
Termínové kontrakty na hliník na londýnské burze kovů během dubna dále rostly, protože obchodníci zohledňovali rostoucí pravděpodobnost globálního nedostatku. Kvůli trvajícímu uzavření Hormuzského průlivu analytici očekávají, že ceny hliníku překonají historické maximum nad 4 000 dolarů za tunu, dosažené v roce 2022 během války na Ukrajině.
Analytici z JPMorgan Chase varují, že hluboké ztráty produkce jsou nevyhnutelné. Předpovídají, že trh letos zažije největší deficit dodávek za více než 25 let.
Jak důležitý je Blízký východ pro dodávky?
Státy Perského zálivu po desetiletí využívaly levnou energii k vybudování konkurenceschopného hliníkářského průmyslu jako součást širší snahy diverzifikovat ekonomiku mimo ropu a plyn. Výroba hliníku, která vyžaduje obrovské množství elektřiny, je pro tuto strategii klíčová.
Spojené arabské emiráty, Katar, Saúdská Arábie a Omán jsou dnes významnými centry výroby hliníku a Blízký východ jako celek představuje asi devět procent světové produkce. Dvě nedávno zasažené hliníkárny mají dohromady kapacitu přibližně 3,2 milionu tun ročně, celkově státy v Zálivu produkují více než 6 milionů tun. Celosvětová produkce loni činila asi 74 milionů tun, zhruba šedesát procent z tohoto objemu připadá na Čínu.
Většina produkce z regionu směřuje na export, zejména do Evropy a Severní Ameriky. Zhruba čtvrtina dovozu hliníku do Evropské unie pochází z oblasti Perského zálivu.
Jak válka ovlivnila hliníkářský průmysl?
Uzavření Hormuzského průlivu omezuje i dodávky klíčových vstupů. Výroba hliníku závisí na oxidu hlinitém, který se získává z bauxitu a dováží se do regionu například z Austrálie nebo Guineje.
Uzavření průlivu pak přinutilo některé hliníkárny omezit výrobu. Katarská společnost Qatalum 12. března oznámila snížení produkce asi o 40 procent, zatímco Aluminium Bahrain 15. března uzavřela přibližně pětinu své kapacity. Vedení firem varuje, že pokud průliv zůstane uzavřený, budou další omezení nevyhnutelná, což by mohlo ceny posunout nad rekord z roku 2022.
Unii se nelíbí rostoucí export hliníkového šrotu. Připravuje regulaci
Přímé útoky na hliníkárny navíc zvyšují riziko dlouhodobějšího narušení. Zastavení a opětovné spuštění výroby je složitý a nákladný proces, takže výpadek se nemusí podařit dohnat ani při zlepšení situace.
K čemu se hliník používá?
Hliník vyniká nízkou hmotností, trvanlivostí a odolností proti korozi. Používá se v konstrukcích letadel i automobilů, ale třeba také v obalech, jako jsou plechovky nebo folie. Ve stavebnictví je po oceli druhým nejpoužívanějším kovem.
Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník
Kvůli své vodivosti je důležitý i v energetice, zejména v nadzemních přenosových vedeních. Poptávku stále více pohání i elektromobilita a výstavba obnovitelných zdrojů energie či datových center.
Jaký je výhled pro spotřebitele?
Zdražování hliníku zvyšuje nákladový tlak na firmy, které ho využívají. Ještě větší obavy však vzbuzuje riziko hlubšího narušení dodávek, které by mohlo některým průmyslovým odběratelům znemožnit získat specializované hliníkové produkty. To by mohlo vést k omezení výroby nebo dočasnému uzavírání továren.
Důsledky jsou již patrné. Příplatky za dodávky hliníku na klíčových trzích, jako je Japonsko, dosáhly nejvyšších hodnot za více než deset let. Nejdramatičtější je situace u dražších slitin používaných ve stavebnictví, letectví a dopravě. Několik japonských a jihokorejských výrobců autodílů už proto podle Bloombergu jedná s ruským producentem hliníku o dodávkách slitin potřebných pro výrobu kol, bloků motorů či hlav válců.
Hliníkárny na Blízkém východě byly klíčovým dodavatelem těchto materiálů zejména pro Evropu, ale i pro USA. S narůstajícími výpadky rostou i obavy o dostupnost vysoce čistého hliníku, který využívá armáda. Bahrajnská společnost Alba již oznámila, že omezuje výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou ve prospěch základního hliníku, aby si zachovala větší flexibilitu v době narušení trhu, uzavírá Bloomberg.