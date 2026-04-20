Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku

Autor:
  20:00
Válka v Íránu odhalila slabiny nejen obchodu s ropou či zemním plynem, ale i dalšími komoditami, pro jejichž dodávky je oblast Perského zálivu klíčová. Jednou z nich je i hliník, kov s univerzálním využitím od potravinářského průmyslu až po ten automobilový.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Jak se výpadek produkce, který hrozí být jeden z největších v historii, odrazí ve světové ekonomice, mapovala agentura Bloomberg.

Jak se kvůli válce vyvíjejí ceny hliníku?

Od začátku války s Íránem jsou ceny hliníku velmi rozkolísané. Nejprve prudce vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2022, poté však klesly kvůli obavám z širších dopadů a zpomalení světového hospodářství.

Kdo chce ropu hned, musí si pořádně připlatit. Proč se ceny na trhu tak liší?

Na konci března ceny opět vyskočily poté, co íránské útoky zasáhly dvě hliníkárny ve Spojených arabských emirátech a Bahrajnu. Íránské Revoluční gardy uvedly, že tyto závody dodávaly americké armádě, a útoky označily za odvetu za americko-izraelské zásahy proti íránské infrastruktuře. Závod v SAE, jeden z největších v regionu, musel zastavit provoz a uvedl, že obnovení výroby může trvat až rok.

Budoucnost patří aluminiu. Cena dlouho přehlíženého kovu může prudce růst

Termínové kontrakty na hliník na londýnské burze kovů během dubna dále rostly, protože obchodníci zohledňovali rostoucí pravděpodobnost globálního nedostatku. Kvůli trvajícímu uzavření Hormuzského průlivu analytici očekávají, že ceny hliníku překonají historické maximum nad 4 000 dolarů za tunu, dosažené v roce 2022 během války na Ukrajině.

Analytici z JPMorgan Chase varují, že hluboké ztráty produkce jsou nevyhnutelné. Předpovídají, že trh letos zažije největší deficit dodávek za více než 25 let.

Jak důležitý je Blízký východ pro dodávky?

Státy Perského zálivu po desetiletí využívaly levnou energii k vybudování konkurenceschopného hliníkářského průmyslu jako součást širší snahy diverzifikovat ekonomiku mimo ropu a plyn. Výroba hliníku, která vyžaduje obrovské množství elektřiny, je pro tuto strategii klíčová.

Spojené arabské emiráty, Katar, Saúdská Arábie a Omán jsou dnes významnými centry výroby hliníku a Blízký východ jako celek představuje asi devět procent světové produkce. Dvě nedávno zasažené hliníkárny mají dohromady kapacitu přibližně 3,2 milionu tun ročně, celkově státy v Zálivu produkují více než 6 milionů tun. Celosvětová produkce loni činila asi 74 milionů tun, zhruba šedesát procent z tohoto objemu připadá na Čínu.

Většina produkce z regionu směřuje na export, zejména do Evropy a Severní Ameriky. Zhruba čtvrtina dovozu hliníku do Evropské unie pochází z oblasti Perského zálivu.

Jak válka ovlivnila hliníkářský průmysl?

Uzavření Hormuzského průlivu omezuje i dodávky klíčových vstupů. Výroba hliníku závisí na oxidu hlinitém, který se získává z bauxitu a dováží se do regionu například z Austrálie nebo Guineje.

Uzavření průlivu pak přinutilo některé hliníkárny omezit výrobu. Katarská společnost Qatalum 12. března oznámila snížení produkce asi o 40 procent, zatímco Aluminium Bahrain 15. března uzavřela přibližně pětinu své kapacity. Vedení firem varuje, že pokud průliv zůstane uzavřený, budou další omezení nevyhnutelná, což by mohlo ceny posunout nad rekord z roku 2022.

Unii se nelíbí rostoucí export hliníkového šrotu. Připravuje regulaci

Přímé útoky na hliníkárny navíc zvyšují riziko dlouhodobějšího narušení. Zastavení a opětovné spuštění výroby je složitý a nákladný proces, takže výpadek se nemusí podařit dohnat ani při zlepšení situace.

K čemu se hliník používá?

Hliník vyniká nízkou hmotností, trvanlivostí a odolností proti korozi. Používá se v konstrukcích letadel i automobilů, ale třeba také v obalech, jako jsou plechovky nebo folie. Ve stavebnictví je po oceli druhým nejpoužívanějším kovem.

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Kvůli své vodivosti je důležitý i v energetice, zejména v nadzemních přenosových vedeních. Poptávku stále více pohání i elektromobilita a výstavba obnovitelných zdrojů energie či datových center.

Jaký je výhled pro spotřebitele?

Zdražování hliníku zvyšuje nákladový tlak na firmy, které ho využívají. Ještě větší obavy však vzbuzuje riziko hlubšího narušení dodávek, které by mohlo některým průmyslovým odběratelům znemožnit získat specializované hliníkové produkty. To by mohlo vést k omezení výroby nebo dočasnému uzavírání továren.

Důsledky jsou již patrné. Příplatky za dodávky hliníku na klíčových trzích, jako je Japonsko, dosáhly nejvyšších hodnot za více než deset let. Nejdramatičtější je situace u dražších slitin používaných ve stavebnictví, letectví a dopravě. Několik japonských a jihokorejských výrobců autodílů už proto podle Bloombergu jedná s ruským producentem hliníku o dodávkách slitin potřebných pro výrobu kol, bloků motorů či hlav válců.

Hliníkárny na Blízkém východě byly klíčovým dodavatelem těchto materiálů zejména pro Evropu, ale i pro USA. S narůstajícími výpadky rostou i obavy o dostupnost vysoce čistého hliníku, který využívá armáda. Bahrajnská společnost Alba již oznámila, že omezuje výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou ve prospěch základního hliníku, aby si zachovala větší flexibilitu v době narušení trhu, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

Výroba Land Roverů stojí kvůli hackerskému útoku už několik dní.

Premiér Andrej Babiš v neděli nepřímo zpochybnil význam Tchaj-wanu pro Česko. Ostrovní stát však například dodává naší zemi čipy, bez kterých se nevyrobí vůbec žádné auto, upozornil automobilový...

20. dubna 2026  18:58

Brit oživuje v Rusku tradici výroby luxusních hodinek. Nosí je i Putin

Detail luxusních hodinek Raketa s rytinou odkazující na více ne ž300letou...

Na okraji carského parku v Petěrgofu, jen pár kilometrů západně od Petrohradu, rozkvétá staré hodinářské řemeslo. V továrně, jejíž kořeny sahají až do roku 1721, tikají hodinky značky Raketa, za...

20. dubna 2026

Je to plavba ohnivou koulí. Kapitán tankeru pokračuje v práci i navzdory nebezpečí

Pro kapitána-veterána Rahmana Al-Jubouriho, který pracuje na moři od roku 1984...

Rahman Al-Jubouri je irácký kapitán ropného tankeru plujícího vodami mezi Ománským zálivem a Hormuzským průlivem. Navzdory nebezpečí pokračuje ve své práci i přesto, že to je jedna z...

20. dubna 2026

Paliva v úterý opět zlevní, strop na naftu klesne na 40,86 Kč

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se proti pondělku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji. Ceny...

20. dubna 2026  14:49

Na čaj s královnou-matkou. Na prodej je vila v Cornwallu s jedinečným příběhem

Nemovitost (na snímku uprostřed) má šest ložnic, šest koupelen a tři obývací...

Na prodej je luxusní nemovitost se devíti místnostmi, v níž pobývali členové britské královské rodiny. Vilu jménem Penolva stojící přímo na pobřeží Cornwallu navštěvovala královna-matka i její dcera...

20. dubna 2026  13:48

Ropné giganty investují miliardy do vzdálených vrtných lokalit. Vyhýbají se válce

Logo ExxonMobilu na newyorské burze cenných papírů.

Exxon Mobil, Chevron a další energetické společnosti urychlují hledání nových ložisek ropy a zemního plynu daleko od nebezpečí války na Blízkém východě. Obracejí svou pozornost k Africe a Jižní...

20. dubna 2026  12:06

Trump je schopen rozpoutat válku i kvůli svému byznysu, říká investiční stratég

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Martin Mašát. (17. dubna 2026)

Je tu geopolitická krize, dražší ropa i obavy z inflace, přesto akciové trhy znovu rostou. Ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlil, proč burzy...

20. dubna 2026

Příliš křehké příměří. Cena plynu pro evropský trh opět roste

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána roste. Reaguje tak na opětovný nárůst napětí na Blízkém východě a nové uzavření Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází pětina světových...

20. dubna 2026  8:42

Pořád jsme ve fázi oprav, říká k byrokracii prezident Hospodářské komory Zajíček

Předseda hospodářské komory Zdeněk Zajíček

Byrokracie je v Česku věčné téma. Stěžují si na ni podnikatelé i lidé komunikující s úřady. Omezení úředničení slibuje před volbami prakticky každá politická strana, ale v praxi změna příliš...

20. dubna 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Firma uvedla, že její maloobchodní partneři všechny výživy odstranili z prodeje. Panuje...

19. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  20. 4. 8:28

Po dalším uzavření Hormuzského průlivu znovu prudce rostou ceny ropy

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Ceny ropy v pondělí prudce rostou. Děje se tak poté, co se o víkendu zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv.

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.