V Air Baltic vybrali jména pro letadla. Čeští vtipálci hlasování zválcovali

Od 5. do 22. srpna hlasující vybírali z celkem 232 měst v Lotyšsku, Estonsku a v Litvě. Do veřejného online hlasování o pojmenování 48 letadel lotyšské letecké společnosti Air Baltic se zapojilo přes milion hlasujících. Od roku 2025 se postupně vznese do nebe 48 letadel pojmenovaných po pobaltských městech. „Pro naši flotilu je výsadou nést jména těchto měst po celém světě, což ukazuje naši jednotu a hrdost,“ vyjádřila se společnost.

Hlasování o jména letadel společnosti Air Baltic jednoznačně dominovalo estonské městečko Kunda. (23. srpna 2024)

Zpočátku vyrovnané počty hlasů výrazně ovlivnili Češi, kteří se díky výzvám na sociálních sítích zapojili v posledních dnech ankety. S humorem sobě vlastním vybírali názvy estonských měst, která v češtině nebo angličtině zní vulgárně a výsledky ankety zcela ovládla.

Společnost Air Baltic při vyhlášení počty hlasů nezveřejnila, pouze uvedla seznam 16 měst, která v hlasování za každou zemi uspěla.

Poslední den před uzávěrkou hlasování, tedy ve čtvrtek, za Estonsko suverénně vedlo žebříček malé přístavní město Kunda ležící na severu kraje Lääne-Virumaa s 265 716 hlasy, druhé místo drželo město Püssi s 17 788 hlasy a na třetím místě bylo hlavní město Tallin s 9121 hlasy.

Lotyšsko budou reprezentovat například města Daugavpils, Skrunda nebo hlavní město Riga a Litvu pak Druskininkai, Šilutė a taktéž hlavní město Vilnius.

Anketu vyhlásila letecká společnost Air Baltic na oslavu 35. výročí Baltského řetězu, což byla politická demonstrace, která proběhla 23. srpna 1989 ve třech baltských zemích, okupovaných tehdy Sovětským svazem. Odhadem dva miliony lidí tehdy vytvořily lidský řetěz dlouhý přibližně 600 kilometrů, aby ukázaly soudržnost tří pobaltských národů.