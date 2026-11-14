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Hitem korejské tržnice je Scarfrio. Prodejce šátků, který od nákupů odrazuje

Jan Dvořák
  17:00
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Uličky trhu Namdaemun v Soulu jsou prodejní labyrint, ve kterém zákazníci naleznou vše myslitelné i nemyslitelné. (18. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Scarfrio“ anebo „Strýček se šátky“. Taková jména si vysloužil mladý prodejce šátků z nejslavnějšího tržiště v Soulu. Jeho skutečné jméno zná jen málokdo, díky nezvyklé prodejní technice spočívající v tom, že zákazníky od nákupu odrazuje, se i tak stal charismatický prodejce senzací v celé Jižní Koreji. Díky kombinaci srdečné přímočarosti a zábavného stylu prodeje se z něj stala momentální obrovská hvězda i sociálních médií.

Během dopoledne je hlavní ulička trhu Namdaemun v Soulu obklopena soukromou ochrankou a policií a fronta – ohraničená kordonem – se jen pomalu posouvá vpřed. Lidé v ní svírají v rukou očíslované pořadové lístky. Řadu tvoří převážně ženy středního věku, jež čekají už více než hodinu.

Jejich cílem je nevelký stánek s šátky, jehož majitel nabízí akci šest kusů za 10 000 wonů (asi 140 Kč). Prodejce se stal takřka před noc národní senzací díky své marketingové technice. Ta spočívá v tom, že zákazníky od nákupu odrazuje, píše britský portál The Guardian.

„Neutrácejte peníze, tohle vám nesluší,“ říká zákazníkům. Díky kombinaci jeho srdečné přímočarosti a zábavného stylu prodeje se z něj stala obrovská hvězda sociálních médií; zákazníci i tvůrci živých přenosů se hrnou na trh a jeho videa na internetu sbírají miliony zhlédnutí. „Je teď opravdu slavný. Je to teď ten největší hit ve městě,“ říká zákaznice Lee Mi-hwa, která přijela z Jonginu, asi 35 km jižně od Soulu, poté, co prodejce viděla na YouTube.

Je tak milý!

Namdaemun je nejstarší a největší tradiční trh v Jižní Koreji. Bludiště uliček se rozplétá nedaleko staré jižní brány v Soulu, podle níž nese své jméno. Místo je již dlouho synonymem nejen pro agresivní prodejní praktiky, ale také mucholapkou tvůrců obsahu. Zastavují se a ptají se, zda je uvnitř nějaká celebrita, aby mohli prodejní chaos okamžitě vysílat živě a zpeněžit ho.

Největším magnetem poslední doby je právě prodejce, který nezveřejnil své skutečné jméno, proto tuto mezeru vyplňují jen přezdívky. Kromě „strýčka se šátky“ se mu říká také „Scarfrio“, což je hravá kombinace slov „šátek“ a „Leonardo DiCaprio“, odkazující na jeho fyzický vzhled a přirozený šarm.

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„Je tak hezký,“ rozplývá se žena ve frontě. Scarfrio pak ochotně pózuje na selfie se svými novými fanoušky. Právě díky této přitažlivosti se stal virálním hitem pro své prodejní umění a od té doby si založil účty na Instagramu a YouTube, kde nasbíral miliony zhlédnutí.

Do dopolední fronty se v deset hodin zařadila i Lee Ji-hyun, na řadu se dostala v 11:20. „Konečně jsem něco sehnala,“ říká nadšeně a zvedá svůj úlovek. „Způsob, jak mluví, je tak milý. Takový muž si zaslouží, aby se mu dařilo, tak jsem přišla ho povzbudit a nakonec jsem si něco koupila,“ říká.

Stála vedle něj dost dlouho na to, aby zaslechla jeho prodejní řeč. „Tady není nic, co by stálo za to,“ odrazuje nakupující, když prohrabávají koše s hromadami šátků. „Je pro mě jako syn, jako mladší bratr,“ říká zákaznice.

Vzhledem k rostoucí popularitě a davům musel prodejce šátků několikrát zavřít obchod a zavolat policii, aby jeho příznivce vyvedla z přeplněné uličky. Na začátku listopadu na tržišti začala dokonce fungovat soukromá bezpečnostní služba, aby zvládla davy. Prodejce šátků pak raději přestal oznamovat své otevírací hodiny.

Pro trh je to dobře

Ne každému se však prodejní metody Scarfria líbí. O pár metrů dál stojí další stánkař, který na trhu prodává boty už více než 30 let. Z davů, které se nyní valí kolem jeho stánku, není nadšený. „Obchody mi jdou špatně. Průchod vedle mě je zablokovaný a je to pro mě opravdu těžké,“ říká obchodník, který se představil pouze jako Moon. Mladí lidé prodejce šátků natáčejí pro YouTube a Instagram, ale podle něj sem chodí jen proto, aby viděli jeho tvář. „To sem přitahuje spoustu lidí, ale nic tu neutrácejí,“ stýská si prodejce.

Další stánkaři jsou o něco optimističtější. Prodejce Bae Jong-min, který prodává šátky hned vedle stánku slavného Scarfria, je toho důkazem. „Na trh chodí spousta lidí, takže pro trh jako celek je to dobrá věc,“ říká a ukazuje na restaurace, kavárny a stánky s jídlem. „Ale mám trochu obavy z problémů s přeplněností.“

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Před několika dny si Scarfrio na sociálních sítích posteskl, že na něj všechna tato pozornost působí obrovským tlakem a že má z prodeje úzkost. Také se omluvil ostatním obchodníkům v okolí.

Zákaznice Lee Ji-hyun, která navzdory tomu, že žije v Soulu, do Namdaemunu nevkročila už posledních 30 let, má ale jasno. „Když něco potřebuji, jdu do supermarketu, nikdy mě nenapadlo přijít na tento trh. Teď mám ale v plánu chodit sem jednou za měsíc,“ uzavírá Korejka podle britského portálu.

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