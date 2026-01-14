„Pokles ve zpracování uhlí a zvýšení čistých zdrojů energie v Číně a Indii představuje historický milník. Další změny mohou následovat,“ tvrdí výzkum finské neziskové organizace Centre for Research on Energy and Clean Air. Společnost analyzovala záznamy o využití udržitelných zdrojů energie, píše The Guardian.
Poprvé od ropné krize v roce 1973 poklesla v Indii výroba energie v uhelných elektrárnách o tři procenta. V Číně o 1,6 procenta. Obě země mezi lety 2015 a 2024 způsobily více než 90 procent světových emisí uhlíku.
Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve
Čína v minulém roce investovala do více než 300 gigawattů solární a 100 GW větrné energie. Nové zdroje představují pětinásobek aktuální kapacity výroby elektřiny ve Velké Británii. Podle klimatoložky Quorin Le Quéréové se emise v Číně snižují dlouhodobě.
Naopak za čistějším ovzduším v Indii stojí zejména mírné počasí a snížení poptávky po uhlí. Loni země přidala 35 gigawattů solární, 6 větrné a 3,5 vodní energie. V porovnání s předchozími pěti lety se využívání uhlí a plynu v Indii snížilo o 44 procent. Pozitivní trend by mohly zvrátit vysoké letní teploty, kdy roste zájem o klimatizace. Ty v roce 2024 tvořily čtvrtinu spotřebované energie Indie.
PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025
Očekávaný vrchol využití uhelné energie se zpomalil kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu. Zvýšení cen plynu donutilo mnoho rozvojových zemí kupovat levnější zdroje. Dalším faktorem je pokles spotřeby v období pandemie covidu. Podle Mezinárodní agentury pro energii výroba energie z uhlí zůstane na rekordních úrovních až do roku 2027, uzavírá The Guardian.