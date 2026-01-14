Historický moment pro Čínu a Indii. Výroba elektřiny z uhlí konečně klesla

  20:00
Výroba elektřiny z uhlí v Číně a Indii poprvé od 70. let klesá. Obě země investovaly do udržitelných zdrojů energie. Historický moment v zemích s největší spotřebou uhlí by mohl podle analýzy přinést pokles globálních emisí.
Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou

Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou | foto: Profimedia.cz

Výstup vody z již dokončené vodní elektrárny Paj-che-tchan v jihozápadní Číně....
Zelená energie po čínsku: pohoří zakryly solární panely
Fotovoltaiky v čínské prefektuře Anquing (16. listopadu 2024)
Stavba solárních panelů v parku obnovitelné energie společnosti Adani Green...
19 fotografií

„Pokles ve zpracování uhlí a zvýšení čistých zdrojů energie v Číně a Indii představuje historický milník. Další změny mohou následovat,“ tvrdí výzkum finské neziskové organizace Centre for Research on Energy and Clean Air. Společnost analyzovala záznamy o využití udržitelných zdrojů energie, píše The Guardian.

Poprvé od ropné krize v roce 1973 poklesla v Indii výroba energie v uhelných elektrárnách o tři procenta. V Číně o 1,6 procenta. Obě země mezi lety 2015 a 2024 způsobily více než 90 procent světových emisí uhlíku.

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Čína v minulém roce investovala do více než 300 gigawattů solární a 100 GW větrné energie. Nové zdroje představují pětinásobek aktuální kapacity výroby elektřiny ve Velké Británii. Podle klimatoložky Quorin Le Quéréové se emise v Číně snižují dlouhodobě.

Naopak za čistějším ovzduším v Indii stojí zejména mírné počasí a snížení poptávky po uhlí. Loni země přidala 35 gigawattů solární, 6 větrné a 3,5 vodní energie. V porovnání s předchozími pěti lety se využívání uhlí a plynu v Indii snížilo o 44 procent. Pozitivní trend by mohly zvrátit vysoké letní teploty, kdy roste zájem o klimatizace. Ty v roce 2024 tvořily čtvrtinu spotřebované energie Indie.

PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

Očekávaný vrchol využití uhelné energie se zpomalil kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu. Zvýšení cen plynu donutilo mnoho rozvojových zemí kupovat levnější zdroje. Dalším faktorem je pokles spotřeby v období pandemie covidu. Podle Mezinárodní agentury pro energii výroba energie z uhlí zůstane na rekordních úrovních až do roku 2027, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

„Podpořme domácí výrobu.“ Německý ministr vyzval k evropskému patriotismu

Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022)

Německý ministr financí Lars Klingbeil ve středu vyzval k nové éře „evropského patriotismu“ s cílem ochránit evropské ekonomické zájmy. Navrhuje například, aby podniky pobírající státní podporu měly...

14. ledna 2026  20:07

Historický moment pro Čínu a Indii. Výroba elektřiny z uhlí konečně klesla

Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou

Výroba elektřiny z uhlí v Číně a Indii poprvé od 70. let klesá. Obě země investovaly do udržitelných zdrojů energie. Historický moment v zemích s největší spotřebou uhlí by mohl podle analýzy přinést...

14. ledna 2026

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

14. ledna 2026

Schází nám ambice, říká šéf Deutsche Bank. Varuje před stagnací Německa

Šéf největší německé banky Deutsche Bank Christian Sewing (9. ledna 2026)

Šéf největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank Christian Sewing varoval, že Německu hrozí delší období bez hospodářského růstu. K podpoře ekonomiky jsou podle něj zapotřebí nejen rozsáhlé...

14. ledna 2026  16:07

Růst online prodejů překonal všechna očekávání. Další vývoj přinese AI

ilustrační snímek

Rok 2025 byl pro české e-shopy velmi úspěšný. Online prodeje meziročně vzrostly o šest procent a celkové obraty dosáhly 206 miliard korun, tím český e-commerce trh podruhé v historii překonal hranici...

14. ledna 2026  14:07

Největší krach od covidu. Zbankrotoval americký prodejce luxusu Saks Global

Průčelí vlajkového obchodu Saks Fifth Avenue na Manhattanu v New Yorku (6....

Americký konglomerát Saks Global, který se zaměřuje na prodej luxusního zboží, požádal o ochranu před věřiteli. Jde o jeden z největších bankrotů v maloobchodním sektoru od pandemie covidu-19. Kolaps...

14. ledna 2026  11:06

„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Během úterní návštěvy amerického prezidenta v závodu Ford v Michiganu se odehrál incident, jehož nahrávka se začala šířit sociálními sítěmi. Jeden ze zaměstnanců na ní na Trumpa mimo záběr vykřikl:...

14. ledna 2026  10:58

Chci, aby podnik řídil manažer. Ministr zemědělství odvolal šéfa státních lesů

dalibor šafařík ředitel lesy čr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal z funkce dosavadního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Řízením podniku dočasně pověřil výrobně-technického ředitele Libora Strakoše. Jméno nového...

14. ledna 2026  10:11

Strnadův zbrojařský holding CSG míří na burzu. Vydá akcie za 750 milionů eur

ilustrační snímek

Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterdamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat...

14. ledna 2026  10:02

Místa, kde rostou bylinky i sousedské vztahy. Kaufland rozdělí milion na komunitní zahradničení

Advertorial
Za()hrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu...

Místa, kde se lidé potkávají, pěstují a mluví spolu. Komunitní zahrady se v českých městech stávají přirozeným centrem sousedského života. Právě teď navíc dostávají další šanci vyrůst – startuje nový...

14. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vojensky sílící Německo trápí Francii. Sama si tak velké výdaje dovolit nemůže

ilustrační snímek

Německo oznámilo, že bude v následujících letech investovat obrovské prostředky do zbrojení. Do roku 2029 na svou obranu vynaloží více než 500 miliard eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

14. ledna 2026

Mráz zatížil elektrizační soustavu na maximum, odběry byly rekordní

Premium
ilustrační snímek

Česko se v minulých dnech ocitlo v mrazivém sevření. V některých regionech klesaly teploty hluboko pod –15 °C. Přikládalo se do kotlů, ze zásobníků se intenzivně těžil zemní plyn, turbíny...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.