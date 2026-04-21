Helsinky otevřely nejdelší most v zemi. Auta se po něm nesvezou

Autor:
  18:00
V Helsinkách se v sobotu veřejnosti slavnostně otevřel nový most Kruunuvuorensilta, který je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku. Propojuje dopravu mezi oblastí Kruunuvuorenranta v ostrovní čtvrti Laajasalo s centrem města. Na slavnostní otevření dorazily podle místních médií davy lidí včetně starosty města Daniela Sazonova.

Starosta přestřihl pásku na jednom konci konstrukce. Místostarostka Johanna Laisaariová pak otevřela druhý konec mostu.

Most je součástí projektu jménem Kruunusillat (Korunní mosty) a odkazuje na historické vlastnictví korunou (korunní majetek) v oblasti Helsinského zálivu. Zahrnuje tři různé mosty, Kruunuvuorensilta (ten hlavní, nově otevřený), a mosty Finkensilta a Merihaansilta, které už slouží pěším i cyklistům.

Slavnostní otevření mostu přilákalo davy lidí. (21. dubna 2026)
Nový most je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku.. (21. dubna 2026)
Nový most je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku.. (21. dubna 2026)
Most Kruunuvuori v Helsinkách (1. června 2025)
8 fotografií

„Stavba trvale změní geografii Helsinek tím, že se Laajasalo přiblíží centru města,“ řekl Daniel Sazonov zpravodajskému webu Yle. Na most mají přístup chodci a cyklisté. Později přes něj budou jezdit tramvaje, jejich provoz by měl být zahájen začátkem roku 2027.

„Tramvajové spojení se stane klíčovou součástí každodenního života, zejména pro obyvatele Laajasala a Kruunuvuori,“ zmínil starosta. Automobily most nesmí využívat, v případě potřeby mohou přes most přejet pouze vozidla integrovaného záchranného systému.

Dopravní unikát

Na most Kruunuvuorensilta (v překladu most v Kruunuvuori, což je název oblasti v Helsinkách, kterou lze do češtiny přeložit jako Korunní hora nebo Korunní skála), místní obyvatelé čekali dlouho. Plánování spojení se poprvé dostalo na stůl městských rozhodovacích orgánů už v roce 2002. Výstavba začala v říjnu 2021 a most byl nakonec dokončen v předstihu, napsal portál Helsinki Times.

Most na délku měří zhruba 1,2 kilometru a jeho hlavní pylon se tyčí 135 metrů nad mořem. Díky své délce drží národní rekord. Titul převzal od mostu Raippaluoto, který spojuje finskou pevninu s ostrovem Raippaluoto. Podle města jde také pravděpodobně o nejdelší most na světě určený pouze pro tramvaje, pěší a cyklisty.

Město Helsinky v rámci projektu zajišťuje výstavbu tří konstrukcí, celkové náklady na tři zmíněné mosty a tramvajovou trať činí 326 milionů eur (7,9 miliardy Kč), z toho 155 milionů (3,8 miliardy Kč) připadá na mostní kontrakty, 157 milionů (3,8 miliardy) na tramvajovou linku do Laajasala a 14 milionů eur (340 milionů Kč) na další výdaje.

Samotná výstavba mostu Kruunuvuorensilta vyšla zhruba na 130 milionů eur (3,2 miliardy Kč). Jeho plánovaná životnost je 200 let.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Helsinky otevřely nejdelší most v zemi. Auta se po něm nesvezou

Slavnostní otevření mostu přilákalo davy lidí. (21. dubna 2026)

V Helsinkách se v sobotu veřejnosti slavnostně otevřel nový most Kruunuvuorensilta, který je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku. Propojuje dopravu mezi oblastí Kruunuvuorenranta v ostrovní...

21. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.