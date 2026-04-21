Starosta přestřihl pásku na jednom konci konstrukce. Místostarostka Johanna Laisaariová pak otevřela druhý konec mostu.
Most je součástí projektu jménem Kruunusillat (Korunní mosty) a odkazuje na historické vlastnictví korunou (korunní majetek) v oblasti Helsinského zálivu. Zahrnuje tři různé mosty, Kruunuvuorensilta (ten hlavní, nově otevřený), a mosty Finkensilta a Merihaansilta, které už slouží pěším i cyklistům.
„Stavba trvale změní geografii Helsinek tím, že se Laajasalo přiblíží centru města,“ řekl Daniel Sazonov zpravodajskému webu Yle. Na most mají přístup chodci a cyklisté. Později přes něj budou jezdit tramvaje, jejich provoz by měl být zahájen začátkem roku 2027.
„Tramvajové spojení se stane klíčovou součástí každodenního života, zejména pro obyvatele Laajasala a Kruunuvuori,“ zmínil starosta. Automobily most nesmí využívat, v případě potřeby mohou přes most přejet pouze vozidla integrovaného záchranného systému.
Dopravní unikát
Na most Kruunuvuorensilta (v překladu most v Kruunuvuori, což je název oblasti v Helsinkách, kterou lze do češtiny přeložit jako Korunní hora nebo Korunní skála), místní obyvatelé čekali dlouho. Plánování spojení se poprvé dostalo na stůl městských rozhodovacích orgánů už v roce 2002. Výstavba začala v říjnu 2021 a most byl nakonec dokončen v předstihu, napsal portál Helsinki Times.
Most na délku měří zhruba 1,2 kilometru a jeho hlavní pylon se tyčí 135 metrů nad mořem. Díky své délce drží národní rekord. Titul převzal od mostu Raippaluoto, který spojuje finskou pevninu s ostrovem Raippaluoto. Podle města jde také pravděpodobně o nejdelší most na světě určený pouze pro tramvaje, pěší a cyklisty.
Město Helsinky v rámci projektu zajišťuje výstavbu tří konstrukcí, celkové náklady na tři zmíněné mosty a tramvajovou trať činí 326 milionů eur (7,9 miliardy Kč), z toho 155 milionů (3,8 miliardy Kč) připadá na mostní kontrakty, 157 milionů (3,8 miliardy) na tramvajovou linku do Laajasala a 14 milionů eur (340 milionů Kč) na další výdaje.
Samotná výstavba mostu Kruunuvuorensilta vyšla zhruba na 130 milionů eur (3,2 miliardy Kč). Jeho plánovaná životnost je 200 let.