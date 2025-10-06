Od 1. listopadu 2025 musí všechny osoby provozující zimní sporty v italských lyžařských střediscích včetně lyžování, snowboardingu, sáňkování a bobování nosit helmy, a to bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Helmy musí být opatřeny značkou CE, která dokládá, že splňují bezpečnostní normy EU, píše portál Planet Ski.
Dosud se v Itálii toto pravidlo vztahovalo pouze na děti do 14 let, ale od příštího měsíce se bude platit pro všechny dospělé. Nedodržení tohoto nařízení může mít za následek pokutu až do výše 200 eur (5 000 Kč) a pozastavení skipasu až na tři dny.
„Všechna opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti jsou pozitivním krokem, protože lyžování je ze své podstaty nebezpečné a provozuje se v prostředí, které skrývá rizika,“ řekl James Salomoni, ředitel francouzské lyžařské školy Supreme Ski & Snowboard School, který vyrůstal v italském středisku Sauze d’Oulx.
Na sjezdovku bez alkoholu
Nová pravidla vycházejí z italských zákonů o bezpečnosti na sjezdovkách zavedených v roce 2022. Ty zahrnují povinnost všech lyžařů mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a lze jej zakoupit na místě spolu se skipasem. Platí také zákaz jídla a pití na vlecích a nástupních plochách, omezení vstupu na sjezdovky se sněžnicemi s výjimkou nouzových situací a přísné tresty za lyžování pod vlivem alkoholu nebo drog.
Kde se nosí helmy?
Rakousko: Lyžařská přilba je povinná pro děti do 15 let ve všech spolkových zemích kromě Tyrolska a Vorarlberska. Pro dospělé není lyžařská přilba povinná, ale je důrazně doporučena.
Francie: Lyžařská helma není povinná, ale její nošení se doporučuje.
Německo: Helma není povinná, ale Německý lyžařský svaz a Německá asociace lyžařských instruktorů doporučují lyžařskou helmu nosit vždy.
Polsko: Lyžařská přilba je povinná pro děti do 16 let. Nenošení přilby může mít za následek zabavení skipasu a pokutu.
Slovensko: Lyžařská přilba je povinná pro děti do 15 let.
Švýcarsko: Helma není povinná, ale výzkumy ukázaly, že procento lidí nosících helmy je nejvyšší právě ve Švýcarsku.
Lyžaři, u nichž bude zjištěna hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile, což je stejný limit jako pro řízení motorových vozidel, mohou čelit pokutám ve výši 250 až 1 000 eur a riziku odebrání skipasu. Hodnoty nad 0,8 promile jsou považovány za trestný čin. Kontrolu provádí „sjezdovková“ policie, která může na svahu provádět i dechové zkoušky.
S tímto novým zákonem o lyžařských přilbách se Itálie stává první zemí, která zavádí celostátní povinnost nosit přilbu pro všechny milovníky zimních sportů. Cílem je zvýšit bezpečnost lyžování v Itálii, zejména s blížícími se zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině v roce 2026.
Novým zákonem o povinném nošení přileb vytváří Itálie mezinárodní precedens. Zatímco většina zemí pouze doporučuje lyžařské přilby nebo je vyžaduje pouze pro děti, Itálie je zavádí jako povinné pro všechny. Tento krok nejen zvýší bezpečnost lyžování v Itálii, ale může také povzbudit další země, aby následovaly jejího příkladu. V budoucnu by se povinnost nošení přileb pro děti – nebo dokonce pro všechny lyžaře – mohla stát normou v celé Evropě.
„Bude zajímavé sledovat, jak se nové pravidlo bude realizovat. Budou se odebírat skipasy nebo udělovat pokuty atd.? Bude to hned v první sezoně nebo to bude trvat déle,“ ptá se jeden z lyžařů na diskusním portálu snowheads. Praxi ukáže až nová sezona, uzavírá lyžařský portál.