Padesátnice Hello Kitty. Roztomilá postavička původně vznikla jen jako dekorace

Za výtvarnou podobou Hello Kitty stála designérka Juko Šimizuová, která ji nakreslila pro zábavní společnost Sanrio. Vycházela přitom z japonské tradice roztomilosti zvané kawaii, která je v „zemi vycházejícího slunce“ velmi silná.

Hello Kitty se podle svého oficiálního „životopisu“ narodila 1. listopadu 1974, se úplně poprvé objevila na vinylové peněžence, která se začala v Japonsku prodávat v březnu 1975.

I díky tomu se postavička, která je inspirovaná japonskou krátkoocasou kočkou, byť firma čas od času tvrdí, že se o kočku nejedná, že je to zkrátka animovaná postavička, rychle prosadila. A to nejen v Japonsku. Už v roce 1976 se začaly výrobky s Hello Kitty prodávat v americkém San José, kde Sanrio otevřela svůj první zámořský obchod.

„Když Hello Kitty poprvé vstoupila na scénu, vzrostla takzvaná dívčí kultura, která umožnila dívkám a ženám přijmout koncept roztomilosti a stát se součástí jejich estetického a emocionálního repertoáru,“ řekla již v minulosti pro CNBC Christine Yanová, autorka knihy o Hello Kitty.

Poměrně dlouho přitom trvalo, než se Hello Kitty dostala z peněženek, tužek, hrníčků nebo triček na obrazovky. První animovaný seriál s kočičkou, která ve své roztomilé tvářičce zdobené červenou mašlí u levého ucha nemá ústa, se objevil teprve v roce 1987 - a ani dnes není jej filmografie příliš bohatá.

Třeba celovečerní film se už mnoho let jen připravuje. Pro popularitu Hello Kitty ale není filmová podoba vlastně důležitá, výrobky s kočičkou se skvěle prodávají i tak. Zejména od té doby, co se firma Sanrio před zhruba patnácti lety rozhodla ve velkém prodávat licence. Jednu dobu se s Hello Kitty vyráběla třeba i sada českého Igráčka.

Tržby japonského majitele licence se dnes pohybují kolem půl miliardy dolarů ročně, čistá zisk za rok 2023 dosáhl 56 milionů dolarů (asi 1,3 miliardy korun). Jen těžko bychom hledali kategorii produktů, která je designem Hello Kitty nedotčená.

Tím, kdo na celosvětové slávě Hello Kitty moc nevydělal, je její autorka Juko Šimizuová. Výtvarnice, která už v roce 1973 pro společnost Sanrio navrhla medvídka jménem Coro Chan a o rok později její nejvýdělečnější postavičku, totiž byla „jen“ zaměstnanec.