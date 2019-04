Vypuštěné balonky se v Británii zamotávají do trolejí, vlaky se zpožďují

Nejen pro dětské oko je to radostný pohled - barevné balonky naplněné heliem poletující ve větru. Pro správce železniční dopravy jde však o riziko, které může způsobit úraz či zpoždění vlaku, a to ve chvíli, kdy se svazek balonků zamotá do troleje. Velká Británie loni evidovala 619 obdobných incidentů.