I černošské dívky mají otce. Heinz se omluvil za reklamu na omáčku

Americký výrobce nedávno spustil reklamní kampaň na omáčky na těstoviny v rodinném balení, ale po zveřejnění nejnovější kampaně v Londýně se musel omlouvat za propagaci stereotypů, píše deník The Guardian.

Reklama, jejíž billboardy se objevily ve stanicích Vauxhall (linka Victoria) a Manor House (Piccadilly), zobrazuje černošskou nevěstu, která si právě pochutnává na těstovinách. Sedí vedle bělocha, pravděpodobně ženicha. Na fotografii jsou zřejmě zobrazeni také ženichovi bílí rodiče a starší černoška, nejspíš nevěstina matka. Někteří uživatelé sociálních médií reklamu kritizovali za to, že záměrně vynechává jejího černošského otce.

"For my brothers with daughters"



Because, believe it or not, Black girls have Dads too. pic.twitter.com/LngrCCZ4rW